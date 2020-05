LENA RÅDSTRÖM BAASTAD (S): Otur för studenter – men solidariteten har åter igen erövrat Sverige

Min dotter som tog studenten förra året har vid upprepade tillfälle sagt hur glad hon är att hon föddes år 2000 i stället för 2001. För det är onekligen en speciell känsla den där dagen då man avslutar vad som brukar vara tolv års studier och blir vuxen på riktigt. Månader av planering och förfester som slutar i det stora crescendot. I år blir det inte så.

Men det här visar också hur oförutsägbart både livet och världen kan te sig. Vi kan inte förbereda eller planera allt. Jag tog studenten 1992. Mitt i 90-talskrisen. Inom loppet av tre år, 1990-1993 försvann nästan en halv miljon jobb. Sett ur ett generationsperspektiv kan vi konstatera att det var ungdomarna som fick betala ett högt pris för den krisen. Det var 90-talet.

2020 års studenter kommer ta med sig minnena från ett decennium som inleddes med en pandemi som påverkade hela världen, samhället och oss som individer. Hela samhällen har stängts ned. Olika typer av event som konserter, resor, bröllop, födelsedagsfiranden, fotbollsmatcher och besök har fått ställas in. De får uppleva en pandemi som slår mot både liv och hälsa samtidigt som det påverkar jobb, företag och ekonomi. Konsekvenserna är stora redan nu, många riskerar att förlora jobbet och där de som jobbar i välfärdssektorn är satta under stor press. Vi kommer med all sannolikhet dessutom att behöva leva med de ekonomiska konsekvenserna av pandemin under lång tid framöver.

Men jag hoppas också de tar med sig att de inte var ensamma i detta. För är det något vi har sett så är det hur solidariteten återigen erövrat Sverige. Föreningar, företag, regioner sliter hårt för att ta sitt ansvar. På olika sätt och med olika uppdrag. Politiken har kraftsamlat för att dämpa effekterna och mildra konsekvenserna. Nästan 200 miljarder i stödinsatser har genomförts. Fler studieplatser, satsningar på sommarjobb för unga, förstärkt arbetslöshetsersättning, förstärkt bostadsbidrag, stöd till kollektivtrafiken, stöd till kultur och idrott är några få exempel.

Det är århundradets underdrift att slå fast att årets studentkull utan tvekan har en väldig otur när just deras student sammanfaller med coronakrisen. I sådana här lägen, när man snuvas på höjdpunkt som man både planerat för och verkligen sett fram emot, är min erfarenhet att den bästa medicinen är att blicka framåt. Det finns ju när allt kommer omkring så mycket att se fram emot de kommande åren… Flytta hemifrån, skaffa sig sitt första jobb, plugga och (förhoppningsvis när krisen är över), resa. Många är de vyer som ska vidgas, och ni har på många sätt en härlig tid framför er.

Studenten bör såklart firas även detta år, men det måste göras på ett annat sätt. Mitt sista medskick blir därför: även om det blir i mindre skala, ta på er studentmössan och sjung om studentens lyckliga dag tillsammans med klasskompisarna. Den ljusnande framtid är nämligen fortfarande er!

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraternas partisekreterare