LENA RÅDSTRÖM BAASTAD (S): Risk att jämställdhet mellan kvinnor och män rullas tillbaka

Kommande dagar kommer vi att både lyssna på och läsa en hel del om jämställdhet.

... världens modernaste och mest omfattande föräldraförsäkring ...

Om att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Och visst är vi duktiga på jämställdhet. Införandet av särbeskattning, världens modernaste och mest omfattande föräldraförsäkring, utbyggnaden av barnomsorgen, rätten till abort, sexköpslagstiftningen, samtyckeslagstiftningen.

I år firar vi dessutom 100 år av demokrati. En kamp som till slut landade i att kvinnor också har lika rätt att påverka samhället.

Vi har en hel del arbete att vara stolta över, men vi har en hel del att göra också.

I dag ser vi att män fortfarande har betydligt högre inkomst än kvinnor. Fortfarande har kvinnor det största ansvaret för hem och barn, kvinnor jobbar mer deltid och har sämre ekonomi som pensionärer. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin man. Kvinnor känner sig mer otrygga i hemmet, på arbetet och i samhället i stort.

I vårt grannland Polen är det nu i stort sett förbjudet med abort.

Runt om i världen ser vi hur kvinnors rätt till sin egen kropp inskränks. I vårt grannland Polen är det nu i stort sett förbjudet med abort. Det är bara tillåtet vid incest, våldtäkt om kvinnans liv anses vara i fara eller om fostret har allvarliga skador. I samband med detta startades stora protester, bland annat med parollen: ”I can’t believe I have to protest this shit again”.

Och visst är det så. Det tog 42 år för Sverige att få till den abortlag vi har nu. I väntan på den lagstiftningen åkte svenska kvinnor till Polen för att göra abort. Ett decennium senare står vi sida vid sida med polska kvinnor för att de ska få makten över sina egna kroppar. Jämställdheten kan inte tas för givet. Det är något vi ständigt behöver kämpa för – varje dag.

I dag har vi partier vars politik förstärker de könsroller vi så länge kämpat för att motverka.

Det finns en reell risk att de framsteg vi gjort i jämställdhetsarbetet rullas tillbaka även här hemma i Sverige. I dag har vi partier vars politik förstärker de könsroller vi så länge kämpat för att motverka. Partier vars politik skulle backa bandet för jämställdheten.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men visst har plakat med texten ”I can’t believe I have to protest this shit again” också synts på våra gator.

Kampen för ett jämställt samhälle drevs av modiga kvinnor som envist organiserade sig och argumenterade för förändringar. Det var ett tufft arbete som ofta stötte på hårt motstånd. Det ser vi i dag också.

För 100 år sedan fick kvinnor i Sverige rösträtt. För 100 år sedan blev Sverige en demokrati. Låt oss hoppas att vi slipper ha samma text på våra plakat om 100 år.

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraternas partisekreterare