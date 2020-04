Lennartsson efter lätta segern på Örebrotravet: ”Han är fortsatt lat – finns mycket bra utveckling i honom”

Rubrikerna

Tummen upp: Cyrano De B. sprang 1.13,3 sista varvet och vann lekande lätt mot äldre hästar. Hästen har fyra av fem från ledningen och trivs över lång distans, detta var andra segern över stayerdistans. Per Lennartsson var mycket belåten med fyraåringen och det är lätt att förstå, barfota runt om slog väl ut.

Rolig duell: Blev det i montéloppet mellan länets duktiga Anna Erixon och Sofia Adolfsson. Sofia red i ledningen med Adamant och utvändigt satte Anna upp tempot med björnstarka Digital Promise. Via 1.14,6 sista rundan vann Anna säkert med Malin Bergströms sto.

Bara bäst: Chris Crystal tog andra raka segern och var bara bäst i V5-avslutningen. Jorma Kontio gav sig av varvet från mål och via en svettig långsida tryckte han ledande favoriten Award Kronos i galopp, på stumma ben höll femåringen undan till säker seger. Tränar stoet gör Katja Melkko som det går väldigt bra för.

Dagens kuskprestation: Ludwig Wickman hittade den rygg han ville ha med Power Broline. Hemmahästen So Bear fick dra tåget sista varvet, Power Broline var skyldig att vinna med tanke på det lopp han fick. Säkert gick hästen förbi en tapper So Bear kort innan mållinjen, men detta lopp la unge Wickman upp exemplariskt.

Vann utan att imponera: Alert Kronos kom relativt smärtfritt till ledningen redan 1 400 kvar trots tillägg. Daniel Redéns fyraåring travade ”bara” 1.17,4 och vann knappt före en tapper Timetobelucky, Trixton-avkomman var betydligt bättre vid segern i årsdebuten på Romme.

Rejäl insats: Hemmahästen Viscaria Alpina var med i en rejäl spetskörning, till slut valde körande Anna Isabelle Karlsson att släppa täten till Communion. Luckan kom som på beställning runt slutkurvan, säkert spurtade fyraåringen till sig karriärens första seger på ett övertygande sätt.

Värt att notera: Första barfota runt om på en Love You-avkomma brukar ju ge effekt, så var fallet även för The Special Man F. Carl Johan Jepson körde på säkerhet från början och tidigt forcerade han Eric Martinssons travare till spets. Segern blev enkel, men det finns att slipa på aktionsmässigt.

Citatet: ”Han är fortsatt lat, det finns mycket bra utveckling i honom. Att han vann så lätt i kväll imponerade på mig” (Per Lennartsson efter segern med fine fyraåringen Cyrano De B. som vann hur lätt trots att han mötte äldre konkurrenter).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 14-12-2-5-9.

5 rätt: 399 kronor.

Omsättning: 653 531 kronor.

Antal system: 18 605.

V4-fakta

Rätt rad: 5-9-1-2.

4 rätt: 1 080 kronor.

Omsättning: 598 765 kronor.

Antal system: 15 259.

V3-fakta

Rätt rad: 1-2-10.

Utdelning: 8 580 kronor.

Resultaten

Lopp 1: 1) 4.Viscaria Alpina (Anna Isabelle Karlsson), 19,0 (23,55) 2) 7.Black Alex, 19,2 (26,29) 3) 8.Communion, 19,7 (4,82) 4) 10.Livi Obelix H.M., 19,9 (82,28) 5) 1.Jes Angel, 20,0 (5,33) 6) 6.Spira Cson, 20,4 (17,14) 7) 2.Berra Bus, 20,8 (57,12) Opl: 11.Mon Cherie, (74,53) 9.Mahlikah, (22,94) 5.Oliver O.S., (30,48). Odds: 23,55. Plats: 4,30-6,34-1,99. Tvilling (4/7): 165,02. Trio (4-7-8): 2708,09. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 14.Alert Kronos (Örjan Kihlström), 16,1 (1,60) 2) 2.Timetobelucky, 16,8 (28,38) 3) 6.M.T.Magic Dream, 16,9 (25,90) 4) 8.Juicebox, 17,2 (32,40) 5) 10.Mr Tjabba Tjena, 17,2 (99,40) 6) 7.Svartsångs Annie, 17,7 (46,47) 7) 4.Elvy Palema, 17,8 (75,10) 8) 13.Daddy Boy, 17,2 (12,99) Opl: 11.Joker C.E., (87,37) 5.Dallas Brick, (4,17) 12.Whega, (84,74) 9.Digital Import, (23,20) 3.Snella Doc, (41,14). Odds: 1,60. Plats: 1,11-4,62-3,70. Tvilling (2/14): 22,32. Trio (14-2-6): 202,40. Strukna: 1.

Lopp 3: 1) 12.Power Broline (Ludwig Wickman), 17,2 (3,94) 2) 10.So Bear, 17,2 (2,48) 3) 2.Heartbomber, 18,0 (6,37) 4) 9.Diadora, 17,7 (28,77) 5) 11.Steely Knight, 17,7 (122,72) 6) 5.Hercules Boko, 18,6 (8,37) 7) 7.Armani Key, 18,6 (56,46) 8) 14.St No More War, 17,9 (11,24) Opl: 6.Flor de Rafaela, (89,12) 1.Velocista G.G., (68,28) 13.Canappealformore, (78,63) 4.Stronger N'therest, (76,69) 3.Mellby Devil, (36,91) 8.Jangus, (59,07). Odds: 3,94. Plats: 1,52-1,31-2,04. Tvilling (10/12): 4,00. Trio (12-10-2): 33,53. Strukna: 15.

Lopp 4: 1) 2.Cyrano de B. (Per Lennartsson), 16,1 (3,79) 2) 8.Felix V.M., 15,9 (13,43) 3) 5.I'm Sailing, 16,5 (28,92) 4) 9.Barkevious Mingo, 16,0 (20,12) 5) 7.Mellby Glader, 16,1 (4,44) 6) 6.Cikoria Frazer, 16,9 (108,62) Opl: 1.Kind Spirit, (122,96) 3.Moses, (2,01) 4.Bobbery, (57,06). Odds: 3,79. Plats: 1,38-2,28-4,11. Tvilling (2/8): 18,66. Trio (2-8-5): 151,78. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 5.The Special Man F. (Carl Johan Jepson), 17,4 (1,71) 2) 8.Combonumberfive, 17,8 (38,87) 3) 6.Filidor d'Odyssee, 17,8 (6,00) 4) 7.M.T.Oliwer Twist, 18,1 (7,49) 5) 4.Listas Snövit, 18,2 (89,05) 6) 11.Easy to Like, 18,2 (38,75) 7) 9.J.L.'s Apache, 18,3 (36,89) 8) 3.Emelie Sisu, 18,3 (64,17) Opl: 1.High on Life, (45,71) 15.Splendid Jovijal, (81,58) 14.Let's Go Tooma, (15,92) 2.Joyful Step, (25,25) 10.Made no Fear, (128,32) 12.Pearl on Stage, (21,06). Odds: 1,71. Plats: 1,18-5,68-2,17. Tvilling (5/8): 20,15. Trio (5-8-6): 198,03. Strukna: 13.

Lopp 6: 1) 9.Chris Crystal (Jorma Kontio), 16,4 (7,67) 2) 2.Mightiness, 16,6 (134,02) 3) 4.Glimra Guld, 16,6 (24,65) 4) 13.Looks LikeaQueen, 16,6 (47,47) 5) 3.Maj Doll, 16,6 (99,10) 6) 1.Esther Rich, 16,7 (16,59) 7) 14.Fideli Star, 16,7 (144,05) 8) 15.Indian Front, 16,8 (21,64) Opl: 8.Happy Confess, (21,84) 7.Luna Nera Doc, (113,61) 5.Ester Joy, (114,84) 11.Restless, (3,05). Odds: 7,67. Plats: 1,89-16,94-3,72. Tvilling (2/9): 300,65. Trio (9-2-4): 5540,43. Strukna: 10, 12.

Lopp 7: 1) 1.Joy Alissa (Tony Wallin), 17,4 (8,55) 2) 4.Naima Sjöhammar, 17,5 (3,54) 3) 6.Wallawalla Broline, 17,7 (2,46) 4) 5.Fröken Marie, 17,7 (10,20) 5) 3.Make My Dream, 18,0 (4,81) 6) 7.Play That Song, 19,7 (20,90) 7) 8.Tazette, 20,0 (52,32). Odds: 8,55. Plats: 2,04-1,36-1,24. Tvilling (1/4): 13,93. Trio (1-4-6): 88,48. Strukna: 2.

Lopp 8: 1) 2.Digital Promise (Anna Erixon), 15,9 (3,06) 2) 1.Adamant, 16,0 (2,59) 3) 8.Drive Launcher, 16,6 (4,68) 4) 5.Mach Number, 19,1 (8,50) 5) 4.Ridgehead Ice, 19,2 (30,99) 6) 7.Morgan Atlas, 18,5 (35,47) Opl: 9.Tsar de Houelle, (33,35) 6.Xanthis Amber, (55,38) 3.Gustavo Boko, (36,95). Odds: 3,06. Plats: 1,26-1,23-1,64. Tvilling (1/2): 2,88. Trio (2-1-8): 17,69. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 10.Dreamonspirit (Jens Laursen), 17,6 (16,84) 2) 11.Fangiodor, 17,8 (21,78) 3) 8.Digital Pen, 18,1 (3,08) 4) 3.Stepping Photo, 18,9 (9,85) 5) 1.Stardust Eve, 19,0 (5,93) 6) 2.Fokker S.S., 19,4 (59,05) 7) 9.Symphony Gold, 18,8 (6,58) Opl: 4.Cazzie Star, (45,93) 13.Svartsångs Missie, (54,85) 6.Texas Laday, (7,34) 12.Dugarry Zet, (10,31). Odds: 16,84. Plats: 4,03-5,28-1,77. Tvilling (10/11): 103,80. Trio (10-11-8): 801,54. Strukna: 7.