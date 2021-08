Levinsson: Sverige hade allt att förlora – glöm inte det

Fyra VM-medaljer, en OS-medalj och fem EM-medaljer. Det är det svenska damlandslagets samlade prisskåp i de större mästerskapet. En av dessa medaljer är av ädlaste valör – EM-guldet från 1984.

Det var en annan tid och ser man på det i dag är det nästan så man inte vill kalla det för mästerskap. Färre än hälften av UEFA:s medlemsländer deltog och efter kvalet var det bara fyra länder som faktiskt var med i själva mästerskapet.

Spola framåt till år 2021. Ofantligt mycket har hänt med damfotbollen och den utvecklas med en nästintill exponentiell fart. Kvar finns vissa frågetecken kring deltagande lag men det är en diskussion för en annan dag.

Sverige spelar OS-final mot Kanada och bara det är otroligt stort. För andra gången i historien har Sverige säkrat upp ett OS-silver och har chansen på ett första, historiskt, OS-guld.

Vi ska absolut tillägga att herrlandslaget vann OS-guld i London 1948, men även det är en kommentar för en annan dag.

Till finalen mot Kanada kommer Sverige efter en fantastisk turnering. Obesegrade i gruppen och insatsen mot USA kommer vi aldrig glömma.

I den sista gruppspelsmatchen kunde förbundskaptenen Peter Gerhardsson till och med rotera i stort sett hela laget och ändå vinna överlägset.

Den där konstiga känslan i kroppen, vet ni vad det är?

Det är känslan av att vara bäst.

När Kosovare "Kosse" Asllani drev fram bollen och hittade in till Stina Blackstenius så var det med pondus. Det spelade ingen roll att bollen gick över bägge fötterna på Blackstenius och via kanadensiskt ben. Förre Kif-målvakten Stephanie Labbé stod ändå felplacerad och släppte in bollen.

Känslan av att vara bäst.

Men att vara bäst innebär inte att man vinner. Det är inte sällan det bästa laget förlorar i en final, det handlar bara om att vinna.

Kanada fick med sig en straff, Amanda Ilestedt gick in väl klumpigt i duellen och bjöd på den. Onödigt i en match Sverige annars hade full kontroll över.

Sverige pressade på för fullt, kämpade för att få till ett avgörande under ordinarie tid. Men lyckades inte, straffar väntade.

Det är lika bra att vara ärlig. Straffarna var bedrövliga, Hedvig Lindahl räddade tre straffar men förlorade ändå. Sverige gav bort sin hittills bästa chans att vinna ett globalt mästerskap.

Jag tror hela svenska folket satt och saknade Lisa Dahlqvist. Det är sorgligt, det är jobbigt och det är rent ut sagt förbannat trist.

Men glöm inte en sak, Sverige gick in i OS-finalen som stora favoriter. Även om det efteråt gör allt ännu jobbigare, när gick det senast att säga om ett svenskt landslag? Har det någonsin gått att säga det?

Svensk damfotboll har inte dött, ännu är den inte uppslukad av europeiska storklubbar. Den är på uppgång igen. Sverige var en straffspark från att bli bäst i världen med en trupp bestående av många spelare från damallsvenskan.

Sverige hade allt att förlora i en OS-final – glöm inte det.