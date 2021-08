Levinsson: Vulkanen Degerfors har haft utbrott igen

Det ska erkännas, efter de senaste veckornas matcher hade även jag nästan räknat bort Degerfors chanser hemma mot BK Häcken. Berättelsen var redan skriven och historien började anta samma mallar som alla redan hade använt.

Guldkandiderande BK Häcken hade fått sin säsong på kurs igen och lilla Degerfors fantastiska resa var över. Nu skulle Degerfors få kriga för sin överlevnad.

Men hur berättelsen sedan artade sig är kanske ett bevis för att det viktigaste man kan göra att skita fullständigt i formkurvor, statistik och krönikor.

Degerfors klev ut på planen och bara körde. Det kändes inte ens som en desperat tjurs kamp mot matadoren, det kändes bara som vanligt igen.

Under den allsvenska vårsäsongen häpnandes man gång på gång över Degerfors IF. Segern hemma mot fantastiska Djurgården var pricken över i:et på en fantastisk start.

Efter 2–16 i målskillnad och en poäng på fem spelade matcher såg inte mycket ljust ut. Men Degerfors sket fullständigt i det och bara gick ut och körde. Häcken hade inte en suck i inledningen av matchen.

Anton Kralj skapade tidigt en drömstart när han blev nedriven av Peter Abrahamsson i Häckenmålet. Johan Bertilsson var kylan själv och tryckte dit straffen.

Den fina inledningen fortsatte bara och det enda trendbrottet var ett ganska bra läge för bortalagets Daleho Irandust. Men när han inte lyckades träffa mål tog Abdelrahman Saidi tillvara på en stökig situation och tryckte dit bollen.

Efter det målet vägde matchen ett tag. Häcken kröp närmare och hade chanser för en reducering, hade det kommit är det svårt att säga vart matchen hade tagit vägen.

Det är dock ingenting någon behöver fundera på. Istället gick Johan Bertilsson omkull och Victor Edvardsen avgjorde matchen redan innan Kristoffer Karlsson blåste i pipan för första halvleks slut.

Andra halvlek blev mest ingenting alls och Degerfors tog tre otroligt sköna och välförtjänta poängen. Det är klart att det hade varit en annan match om domaren hade friat på den, säg billiga, straff som Anton Kralj fick med sig. Speciellt intressant hade den blivit om Häckens reducering inte blev avvinkad för offside.

Men det är egentligen i en bisats i en annars övertygande Degerforsseger. Nu klättrar laget upp på 10:e plats med 18 inspelade poäng. Det som inför matchen började se stressigt ut är nu snarare lugnt som en filbunke.

Det gäller att hänga med i svängarna.

Den första av två värvningar under övergångsfönstret kom in och visade upp sig under slutminuterna. Axel Lindahl hoppade in till dånande applåder och sprang snabbt till sig en pingislunga.

Minuterna mot Häcken kommer varken Axel själv eller någon annan skriva till historien, men de kommande månaderna kan bli minnesvärda. Axel ger Degerfors en helt annan dimension i sitt anfallsspel än vad en vikarierande Gustav Granath gör.

Alfie Whitemans debut får vänta lite. Jeffery Gal visade i den matchen mot Häcken att det inte finns någon anledning att stressa in Whiteman i målet. Det spelar egentligen inte världens roll hur Whiteman presterar.

Samtidigt som jag skriver den här texten spelar Tottenham Hotspur premier league-premiär mot Manchester City. Deras tidigare tredjekeeper befinner sig i Degerfors för att spela allsvenskan.

Det är någonstans essensen i den värvningen.

Degerfors kommer förlora matcher igen, Degerfors kommer vinna matcher igen.

Den bedrövliga trenden fick sig dock ett hastigt avslut när BK Häcken kom på besök och vulkanen Degerfors hade utbrott på Stora Valla.