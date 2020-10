Liberalerna vill förstärka rollen för vägledare inom skolan

Liberalerna är helt överens med Lärarnas Riksförbund vad gäller vägledningens betydelse (NA Debatt 8 oktober) . Vi har länge arbetat för att Örebro kommun ska säkra kompetens och ge mer utrymme för den så otroligt viktiga studie- och yrkesvägledningen.

Under högstadieåren är det många elever som helt naturligt upplever sig stressade över sina framtidsval. Det är under denna period eleverna ska göra sina val inför framtiden. Ett val som är svårt i sig och även försvåras ytterligare då betygspoängen mer än det egna valet avgör framtidsmöjligheterna. Stressen att inte veta vad man vill, vem man är och vad man kan riskerar de ungas hälsa. Att få möta SYV:are med rätt kompetens under denna period är avgörande.

Tyvärr har de styrande från S, KD och C inte samma inställning i denna fråga. Det skapar problem vilket syns tydligt i antalet felval till gymnasiet.

Inom kommunens grundskolor saknas i dag utbildade studie- och yrkesvägledare (SYV) på hälften av 7-9-skolorna. Liberalerna menar att SYV-tjänster enbart ska erbjudas de med SYV-utbildning. Det finns ingen anledning att ge tjänster till personer som inte har den treåriga SYV-utbildningen. Tyvärr har de styrande från S, KD och C inte samma inställning i denna fråga. Det skapar problem vilket syns tydligt i antalet felval till gymnasiet. Förutom de ekonomiska kostnader detta ger upphov till skapar det också personlig ohälsa hos många av våra unga.

Liberalerna, som är det parti i Örebro kommun som satsar mest på skolan, avsätter därför mer resurser för att utöka varje elevs möjlighet till personlig vägledning. Vi behöver fler utbildade studie- och yrkesvägledare. Vårt krav är glasklart: SYV-tjänster ska besättas med SYV-utbildade personer!

Vi vill också införa en SYV-garanti som ger varje elev rätt till tid med sin SYV.

Men rätt utbildning för våra SYV:are räcker inte. Tiden för att möta varje elev är för knapp i dag. Det handlare både om att varje elev måste få mer tid att både ta emot information och ställa frågor. Dessutom tror vi att dessa möten ska börja tidigare, redan från åk 6. Den bästa ”resplanen” tar lite tid att fundera ut!

Därför behövs resursförstärkningen till mer än rekrytering. SYV-tjänsternas omfattning avser vi öka. Vi vill också införa en SYV-garanti som ger varje elev rätt till tid med sin SYV. På så vis blir det än mer tydligt för rektor, den pedagogiska ledaren, att bevaka elevens rätt till personlig SYV.

Liberalerna vill medverka till att plan för detta skyndsamt presenteras.

Att förstärka SYV:arnas roll är något Liberalerna alltid kommer arbeta för i Örebro kommuns fortsatta utvecklingsarbete.

En akut situation inom vägledning, som omedelbart måste lösas, är den inställda gymnasiemässan. Mässan är en väldigt viktig del i att informera och introducera gymnasievalet för elever och vårdnadshavare. När mässan nu är inställd behöver ett alternativ till den erbjudas. Liberalerna vill medverka till att plan för detta skyndsamt presenteras. Gymnasievalet närmar sig med stormsteg och varje dag är viktig för våra kommande gymnasieelever!

Karolina Wallström

Liberalerna Örebro, kommunalråd

Magnus Riseby

Liberalerna Örebro, presidieledamot programnämnd Barn och utbildning

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna, 2:e vice ordförande Gymnasienämnden