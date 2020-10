Lichtman: Trump förlorar

Statsvetaren Allan Lichtman har förutsett vinnaren i alla amerikanska presidentval sedan 1984. Han gav redan 1996 ut en bok med titeln ”13 nycklar till Vita Huset. Det är 13 påståenden om tillståndet i nationen och deltagarna i valet.

Varje sant påstående gynnar det parti som har kontrollen över Vita huset. Om det blir fler falska än sanna påståenden blir det maktskifte.

Nu har hans dom över valet 2020 fallit. Donald Trump kommer att förlora. Trump har redan förklarat att han kommer att göra något om han förlorar valet. Frågan är vad?

Förlorar Donald Trump det amerikanska presidentvalet den 3 november 2020, hoppas vi få läsa på twitter: I am so sweet to sign, that I in a true tweet will resign. Det betyder: Jag är så fin att jag skriver under på att jag i en sann tweet tänker avgå. Men det är nog att hoppas för mycket?

Claes Thulin

Bergslagen