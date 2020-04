Lif Lindesberg har gjort sitt val – ger superunga målvaktsduon chansen: ”Men behöver lära sig vad som förväntas av en professionell handbollsspelare”

Lif Lindesberg gick in i säsongen 2019/20 med rutinerade och ligameriterade nyförvärvet Marcus Mattsson som uttalad förstamålvakt.

Men när han åkte på en allvarlig knäskada i december klev unga duon Ludvig Mattsson (som inledde säsongen som andremålvakt), 19, och Robert Mjörnander (som startade den i farmarlaget Lif Blå i division 2), 21, fram. Nu belönar klubben båda med nya kontrakt – och gör den superunga duon till 2020/21-säsongens målvaktspar. Mjörnander skrev ett nytt tvåårskontrakt i tisdags och Mattsson förlängde sitt avtal med ett år på skärtorsdagen.

– Vi tycker att Robert och ”Ludde” gjorde en godkänd vår, och problemet med våra insläppta mål var inte där. De är två unga och ambitiösa målvakter, men de behöver lära sig lite mer om vilken nivå som förväntas av en professionell handbollsspelare. Där har de en bit kvar, och det är vårt ansvar att hjälpa dem i det. Ibland kommer de tycka att vi är jobbiga och hårda, men jag tror det hjälper dem mer än om vi bra låter dem vara, säger Ricky Axarp Nordahl, klubbchef i Lif Lindesberg, som inte sticker under stol med att andra klubbar fått upp ögonen för duon.

– Klart att det kommit förfrågningar, för de andra ser också att vi har unga målvakter. Men det har också ringt agenter som vill lura på oss någon klient som står utan klubb ...

Två säsonger i rad har Lif Lindesberg tillhört de allsvenska klubbar som släppt in allra flest mål, totalt över 1 600 på de senaste 52 seriematcherna. Något Axarp Nordahl får höra på stan i Linde.

– Folk frågar ”ska ni värva någon målvakt eller inte?” med tanke på hur många vi släppte in. Men jag landar hela tiden i att det tar mycket tid och att det är dyrt och det är orättvist oavsett vem som ställer sig i mål, för jag tror inte att det är där försvarsproblemet varit. Möter man Lif Lindesberg har man senaste året i snitt haft 20–25 fler anfall än mot något annat lag. Folk frågade hur fan vi kunde släppa in 31 mål hemma mot Boden, men tittar man på statistiken så räddade målvakterna 20 bollar i den matchen. Vilken annan match som helst hade det varit jättebra, säger han.

Axarp Nordahl stänger dock inte helt och hållet dörren för att plocka in en mer meriterad målvakt innan säsongen startar i september.

– Just nu är ingen målvakt på väg in, men vi har sagt till Robert och ”Ludde” att om det dyker upp någon vi har ekonomiska förutsättningar att ta in och som vi tycker är bättre utifrån erfarenhet och cv så kan det hända något.

Lif har nu presenterat sex spelare för säsongen 2020/21, men enligt Axarp Nordahl är redan 16–17 spelare klara. Fler kontraktsförlängningar kommer alltså att bekräftas de närmaste veckorna. Den ende spelare som hittills meddelat att han lämnar klubben är mittnian Albin Järlstam.

Lif Lindesbergs truppbygge 2020/21

Klara spelare, målvakter: Ludvig Mattsson, Robert Mjörnander (kontrakt över 2021/22).

Sex meter: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Max Broman (vänsterkant).

Nio meter: Herman Bosson (högernia), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Marcus Mattsson – Asso Eliassi Sarzali, Filip Ottosson, Martin Boija, Algot Hane, Markus Eklund, Thomas Einarsson, Linuz Andersson – Joel Karlström, Axel Magnusson, Jesper Nilsson, Rasmus Martinsson, Karl Zetterlund, Elias Andersson, Anton Flood.

Klara förluster: Albin Järlstam (mittnia, ny klubb ej klar).