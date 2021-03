Lif Lindesberg missade ännu en chans att säkra kontraktet: ”Klart vi har en högre anspänning”

Bara ett lag åker ur handbollsallsvenskan i år, eftersom division 1-serierna ställts in på grund av pandemin och restriktionerna.

Ändå har Lif Lindesberg inte lyckats säkra kontraktet med två matcher kvar.

Redan den 2 mars hade laget chansen. Seger mot Västerås-Irsta räckte, om tabelljumbon AIK samtidigt tappade poäng mot Torslanda. Men Lif kryssade och AIK vann. Därefter har läget inför varje omgång varit följande: Lif säkrar kontraktet vid seger, om AIK förlorar eller om båda lagen kryssar.

Men AIK har fått alla sina matcher uppskjutna, på grund av covid-19-utbrott – och Lif har förlorat först mot seriesegrande Hammarby och på lördagen också borta mot mittenlaget Torslanda.

– Vi har målat upp den här bilden av att vi behöver ta två poäng till. Vi har en stark vilja att reda ut det här på något sätt, helst på egen hand. Det är klart att vi har en högre anspänning och en större vilja att vinna mot Torslanda nu än i en normal match, och ibland kan det bli ens fiende. Det är det som att bli avgörande den här sista veckan, hur vi lär oss att hantera de känslorna, säger Gustaf Ekström, som tidigare lagt av och varit assisterande tränare i Lif men som i år är tillbaka på planen i sin gamla roll som spelfördelande mittnia.

I lördagens match startade Lif båda halvlekarna starkt. Hade 9–6 13 minuter in i första och var, efter att ha hamnat i underläge med 18–16 i paus, ikapp till 19–19 fyra minuter in i andra. Men sedan gick Torslanda ifrån till 24–20, efter tre mål när Joel Karlström satt utvisad, och sedan kom Lif aldrig ifatt igen. Avståndet blev just fyra mål, 35–31.

– Släpper man in 35 mål i en match som gäller så mycket så är försvarsspelet över 60 minuter inte tillräckligt bra. Men om man jämför med matcherna vi spelat på slutet så var det betydligt fler anfalls- och försvarsspel i den här matchen, så jag vet inte om den statistiken säger så mycket, säger Ekström.

– Om man ska göra någon form av analys så kändes de mer bekväma i den här matchbilden, de är nog mer vana vid så här målrika matcher. Trots att vi gjorde 31 mål missade vi många lägen, och de hade betydligt högre utdelning. Vi måste lyckas bättre med att styra matchbilden till något som vi vil ha.

Två matcher, och därmed två chanser att säkra kontraktet, återstår: Tyresö borta på tisdag och Skånela hemma på fredag. Men redan på söndagseftermiddagen kan Lif-spelarna få fira nytt kontrakt, om AIK förlorar borta mot tabelltrean Karlskrona.

– Klart att det skulle vara en lättnad. Som den här säsongen har varit så känns det som att det mesta kan hända, så ju förr det blir klart desto bättre.

Torslanda–Lif Lindesberg 35–31 (18–16)

Mål, Lif: Fatlum Ahmeti 7, Fabian Lindholm 5, Max Broman 4, Asso Eliassi Sarzali 4, Joel Karlström 4, Marcus Eklund 3, Joakim Bååk 3, Axel Magnusson.

Utvisningar, Torslanda: 6x2. Lif: 4x2.

Domare: Mattias Fält/Mikael Holm, Uddevalla.

Publik: 1.