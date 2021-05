Lif Lindesberg värvar hemvändare: ”Har ett stort sug”

Efter 59 mål på 49 matcher under två säsonger 2018–2020 lämnade Västeråsfostrade Filip Ottosson, 31, Lif Lindesberg för seriekonkurrenten Anderstorp förra sommaren. Men nu återvänder han alltså.

På fredagskvällen gick Lif ut med nyheten på sin hemsida: Ottosson återvänder och kommer dels dela på högersexpositionen med talangen Algot Hane – som blivit uttagen till en träningsdag med juniorlandslaget nästa helg – dels bidra med viktig erfarenhet i en även i övrigt ung trupp, och dels arbeta på Lindesbergs lasarett.

– Jag har haft ett väldigt roligt handbollsår i Anderstorp där vi lyckades knyta ihop det bra. Något som trots ”åldern” bidrar till att jag har ett stort sug för att fortsätta spela handboll. Det ska bli kul att återgå till min tidigare arbetsplats och det känns väldigt bra att vara med i Lif Lindesberg igen, säger Ottosson till klubbens hemsida och tillägger:

– Nästa säsong ska bli en pangsäsong.

Lif har sedan tidigare gjort klart med mittnian Robin Johansson från RP Linköping, mittsexan Oskar Cosmo och israeliska landslagsmålvakten Tom Shem Tov.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander, Tom Shem Tov (ny från Hapoel Rishon Lezion).

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant), Filip Ottosson (högerkant).

Nio meter: Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Martin Boija (högerkant, var utlånad till HK Malmö), Herman Bosson (högernia), Joshua Hayes (vänsternia), Jesper Nilsson (vänsternia).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.