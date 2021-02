Lilja-Vidlund gjorde drömmål – när Kif föll tungt: ”Det var ingen som klev på – så då sköt jag”

Efter 2–1 hemma mot Kalmar i den första träningsmatchen för säsongen så väntade betydligt tuffare motstånd i den andra. Damallsvenska Linköping kom på besök till ett soligt Behrn arena.

Redan i den fjärde matchminuten small det i den ena målburen.

– Jag vet inte hur jag fick bollen. Men jag kom förbi i mitten och sedan drev jag framåt. Det var ingen som klev på så då sköt jag, berättar Lilja-Vidlund.

Lilja Vidlund spelade inte matchen mot Kalmar på grund av en känning. Matchen mot Linköping var anfallarens första match för säsongen.

– Det kändes bra till en början men sedan märktes det att vi har mycket att jobba på. Både rent personligen och som lag. Det var en bra värdemätare och nu vet vi vad vi behöver jobba på. En viktig match att få till så här i inledningen.

Trots Lilja-Vidlunds drömmål föll Kif Örebro hemma mot Linköping med 1–4. Målskytten själv var inte helt nöjd med sin egen insats.

– Jag slarvade en del. Jag vet inte om det har med trötthet att göra men alldeles för mycket slarv. Det är enkelt att fixa. Jag måste fixa det och våga fortsätta utmana så kan det bli bra.

Här kan ni se matchen i efterhand

Föregående säsong var det Stefan Ärnsved och Martin Skogman som satt vid Kif Örebros roder. Då gällde en trebackslinje där Lilja-Vidlund främst tvingades husera på en wingbacks-position eller som djupledslöpande forward.

Där trivdes hon inte helt och hållet och kom ofta långt ifrån bollen. Nu spelar hon på en mer framflyttad position till vänster där hon har mer boll och har friheten att ta sig in i mitten med sin vassa högerfot. Något som resulterade i ett mål direkt.

Men det är inte bara Lilja Vidlunds position som är annorlunda med Rickard Johansson som tränare.

– Vi går in med en annan inställning till matcherna. Vi vill gå in, äga bollen och spela vårt spel. Det gillar jag verkligen. Jag gillar verkligen hans (Rickard Johanssons) sätt att spela fotboll och jag tror på spelidén. Det gäller bara att vi får alla delar att stämma.

Vad ser du fram emot framöver?

Jag ser fram emot att börja vinna matcher och fortsätta bygga på det här. Jag tror det kan bli riktigt bra och vi får till allting och det ser jag fram emot.

Matchfakta

Kif Örebro–Linköpings FC 1–4 (1–3)

Mål: 1–0 (4) Sara Lilja-Vidlund, 1–1 (18) Therese Simonsson, 1–2 (29) Frida Leonhardsen Maanum (straff), 1–3 (38) Synne Skinnes Hansen, 1–4 (62) Therese Simonsson (straff).

Varningar, Kif: Berglind Rós Ágústsdóttir. LFC: –.

Domare: Sara Persson, Rävlanda.

Publik: Redovisades ej.

Lagen

Kif Örebro (4–2–3–1): Tove Enblom – Frida Abrahamsson, Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä, Sophia Redenstrand (ut 75) – Berglind Rós Ágústdóttir (ut 87), Emilia Pelgander (ut 71) – Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman, Sara Lilja-Vidlund (ut 83) – Karin Lundin (ut 83).

Avbytare: Lisa Davidsson (mv), Olivia Mattsson (in 71), Cornelia Karlsson (in 83), Rebecka Mannström (in 87), Lisa Frisk (in 83), Anna Sandberg (in 75).

Linköping (3–5–2): Anna Koivunen – Emma Lennartsson, Johanna Alm (ut 62), Petra Johansson (ut 62) – Synne Skinnes Hansen (ut 62), Cornelia Kapocs (ut 62), Olga Ahtinen (ut 62), Frida Leonhardsen Maanum (ut 62), Elin Landström (ut 82) – Uchenna Grace Kanu (ut 62), Therese Simonsson.

Avbytare: Cajsa Andersson (mv), Nilla Fischer (in 62), Heidi Ellingsen (in 62), Ronja Karlsson Törnborg (in 62), Ronja Aronsson (in 62), Alva Selerud (in 62), My Cato (in 62), Sofie Bredgaard (in 62), Emma Holm (in 82).