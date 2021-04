Lillån presenterar två första nyförvärven – hämtar in U19-landslagsman: ”Idealisk målvaktstyp”

Lillån har varit aktiva gällande truppbygget de senaste dagarna. Först flyttade man upp forwardstalangerna Theo Saverstam, 16, och Axel Veress, 17, till A-laget. Därefter var det dags att även släppa de första nyförvärven.

Först ut att presenteras var den 17-årige forwarden Jakob Sandberg. Han ansluter från ÖSK, men är småbekant med Lillån sedan tidigare. Han var nämligen med laget under bortamatchen i Karlstad i näst sista omgången.

"ÖSK-produkten Jakob är en av länets stora talanger och hans namnteckning är ytterligare ett kvitto på Lillåns vision att satsa ungt och lokalt", skriver klubben på sitt Instagramkonto.

Därefter presenterade klubben ytterligare en värvning under onsdagen. Det i form av 19-årige målvaktstalangen Sascha Fridebäck som ansluter från division 1-klubben Tyresö Trollbäcken.

– Saschas fysik i kombination med rörlighet, reflexer och positionsspel gör honom till en sällsynt idealisk målvaktstyp som vi vet kommer bidra mycket till vår redan kompetenta målvaktsuppsättning, säger sportgruppens Oliver Kriström till klubbens hemsida.

Fridebäck har också meriter från spel i allsvenskan där han tidigare representerat Djurgården. Dessutom blev han under februari inkallad till en samling med U19-landslaget som i augusti spelar VM.

– Saschas ålder och hans ambitiösa inställning till sitt idrottande är ytterligare indikationer på att han går en ljus framtid till mötes och vi ser fram emot att se honom ta nästa steg i vår miljö.

Båda kontrakten är skrivna över två säsonger.

Lillåns truppbygge 2021/22

Målvakter: Sascha Fridebäck (ny från Tyresö Trollbäcken, kontrakt över 2022/23), Jonas Hammarström, David Söderqvist.

Backar: Sebastian Graff (kontrakt över 2023/24), Isac Hjelm, Carl Lejervik, Simon Möller, Max Norstedt, Erik Olsson Wennlöf (kontrakt över 2023/24).

Forwards: Vincent Asplund, Filip Gillberg, Carl Harryson (kontrakt över 2022/23), Aron Ohlsson (kontrakt över 2022/23), Axel Rutström, Martin Rönnklint, Jakob Sandberg (ny från ÖSK, kontrakt över 2022/23), Theo Saverstam (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23), Lucas Sjögren, Axel Veress (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23).

Utgående kontrakt: Emil Johannes, målvakt, Victor Ström, back, Lukas Asplund, forward, Alexander Blomberg, do, Per Holmblad, do, Jakob Karlsson, do, Oskar Löwdahl, do, Suad Sofovic, do, Calle Widmark, do.

Klara förluster: Jesper Karlsson (back, ÖSK Innebandy).