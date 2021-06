Lillån värvar lovande forward – och tackar av två talanger: ”Mycket spännande egenskaper”

Under söndagen presenterade Lillån IBK sitt femte nyförvärv till kommande säsong. Forwarden Erik Nilsson är klar för spel i klubben och han kommer närmast från division 1-klubben FBC Nyköping. Där stod han för tre poäng på fyra matcher innan säsongen avbröts i höstas.

– Vi har likt övriga nyförvärv följt Erik sedan en tid tillbaka och noterat mycket spännande egenskaper. Han har en bra blick för spelet, en god teknik och ett starkt positionsspel, sammantaget ser vi mycket spännande egenskaper som vi ser framemot att utveckla vidare tillsammans med Erik. Vi märkte tidigt att Erik passade bra in i gruppen och är övertygade om att han är den sista pusselbiten vi behövde, säger Oliver Kriström, Lillåns sportgrupp, till klubbens hemsida.

Tidigare har 21-åringen spelat en säsong i Kais Mora 2019/20, men han är fostrad i Nyköpingslaget Onyx. Där har han gjort 45 allsvenska matcher och svarat för 13 (3+10) poäng.

Utöver värvningen står det också klart att ytterligare två spelare lämnar klubben. Det handlar om talangerna Emil Johannes och Victor Ström.

Johannes är en 18-årig målvakt som den här säsongen var uttagen i matchtruppen en gång. Ström är en 19 år gammal back som flyttades upp i A-laget inför säsongen, men som endast spelade sex matcher.

"Emil kommer under året som kommer genomföra sin militärtjänstgöring och därför inte vara tillgänglig för herrlagsverksamheten. Vi håller dock tummarna för inhopp i föreningens övriga lag under säsongen", skriver klubben på sitt Instagramkonto och man hoppas även kunna se Ström i föreningens övriga lag.

I och med de beskeden verkar truppen vara så gott som klar.

– Vi har under de senaste månaderna lagt ett pussel som vi tycker tagit form på ett mycket bra sätt, vi har spelare och ledare som vi litar fullt ut på kommer ta oss till nästa nivå trots den knallhårda konkurrensen i allsvenskan södra, säger Kriström.

Lillåns truppbygge 2021/22

Målvakter: Sascha Fridebäck (ny från Tyresö Trollbäcken, kontrakt över 2022/23), Jonas Hammarström, David Söderqvist.

Backar: Tor Bornedal-Samils (ny från Karlstad, kontrakt över 2022/23), Sebastian Graff (kontrakt över 2023/24), Isac Hjelm, Carl Lejervik, Simon Möller, Max Norstedt, Erik Olsson Wennlöf (kontrakt över 2023/24).

Forwards: Vincent Asplund, Lukas Asplund, Filip Gillberg, Carl Harryson (kontrakt över 2022/23), Per Holmblad (kontrakt över 2022/23), Erik Nilsson (ny från FBC Nyköping), Aron Ohlsson (kontrakt över 2022/23), Isak Palmén (ny från Sirius), Axel Rutström, Martin Rönnklint, Jakob Sandberg (ny från ÖSK, kontrakt över 2022/23), Theo Saverstam (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23), Lucas Sjögren, Axel Veress (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23).

Utgående kontrakt: Suad Sofovic, forward, Calle Widmark, do.

Klara förluster: Emil Johannes (målvakt, ny klubb ej klar), Jesper Karlsson (back, ÖSK Innebandy), Victor Ström (do, ny klubb ej klar), Alexander Blomberg (forward, IFK Arboga), Jakob Karlsson (do, UHC Sarganserland), Oskar Löwdahl (do, Kumla IBK).