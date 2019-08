Lillemor leder arbete med digitalt läromedel om Förintelsen - nu ska undervisningsmaterialet presenteras för EU

I många år har Lillemor, som är lärare i historia och religion, engagerat sig i frågor kring Förintelsen, integration och värdegrunder. Hon är utbildad guide för Förintelseplatser kopplade till andra världskriget, hon har i många år arbetat med integrationsprojektet Skola utan Gränser, som numera är nedlagt, och nu jobbar hon i det internationella EU-projektet Eternal Echoes, teach and learn about the Holocaust, Eviga ekon, undervisa och lär om Förintelsen.

– Vi skapar ett digitalt läromedel som sedan ska få användas fritt av skolorna på högstadienivå och på gymnasienivå. Det här arbetet har pågått i tio år i två omgångar och nu är vi i slutskedet av omgång två.

Som huvudman för detta projekt står Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

– Det finns fortfarande överlevare från Förintelsen i livet, men när de inte finns kvar längre. Vad gör vi då? Hur får vi deras vittnesmål att leva vidare?

– Jo, då gör vi ett undervisningsmaterial om Förintelsen så bra som möjligt, även om dessa människor inte längre finns kvar i livet. Och därför är grunden i Eternal Echoes de överlevandes berättelser.

På webbsidan för Eternal Echoes berättar tolv människor som överlevde Förintelsen sitt livs historia. Nio av dessa människor är av judiskt härkomst och tre är romer.

Med de personliga vittnesmålen får offren ansikten och identiteter.

– Människorna berättar om sin barndom och om sin uppväxt, de är helt vanliga människor med helt vanliga liv innan allt plötsligt förändras till katastrof. Och i undervisningsmaterialet finns sedan övningar som kan kopplas till vår samtid och till etiska frågeställningar som ska diskuteras.

– Med Eternal Echoes vill vi ge unga människor tillgång till kunskap som också gör att de i sin tur har kunskap och argument för att kunna bemöta rasistiska och antisemitiska påståenden.

Förutom Sverige så ingår Polen, Ungern, Rumänien, Österrike och Litauen i projektet. Varje land har ett eget arbetslag och Lillemor har ansvarat för arbetsgruppen med lärare från Sverige.

– De olika ländernas arbetsgrupper har även träffat varandra och diskuterat de här frågorna och hur undervisningsmaterialet ska byggas upp. Och nu ska vi tillsammans presentera det färdiga resultatet i Warszawa till helgen. Och sedan ska undervisningsmaterialet bli tillgängligt för lärarna på skolorna, säger Lillemor.

Från Lindeskolan har även Bertil Jansson och Nafih Mawlod engagerat sig i arbetet med Eternal Echoes.

Om Förintelsen:

Förintelsen är det svenska namnet på Nazi-Tysklands folkmord på omkring sex miljoner judar som ägde rum under andra världskriget. På engelska kallas det Holocaust som betyder brännoffer. På hebreiska kallas det Shoah som betyder katastrof. Mellan 200 000-500 000 av Europas romer mördades också under förintelsen av nazisterna under andra världskriget.

Källa: levandehistoria.se