Lina övertog delikatessbutiken i Nora och anställde barndomsvännen Linda - ”Noraborna är otroligt positiva till butiken”

– Linda har lång erfarenhet av restaurangbranschen och är serviceinriktad utöver det vanliga. Jag visste att Linda skulle bli perfekt för butiken.

På Kyrkogatan i Nora finns Nora´s ost och delikatess. Lina Bergström äger sedan i februari i år butiken och Linda Magnusson sköter den dagliga ruljangsen i verksamheten.

– Det går verkligen jättebra och Noraborna är otroligt positiva till butiken, berättar Linda.

Företaget saluför en mängd olika delikatessprodukter med ett extra stort fokus på ostar.

– Vi har något vi kallar för fredagspåsen som har blivit väldigt populärt. Vi väljer varje fredag ut tre ostar som vi packar i fredagspåsen som många kunder sedan gärna kommer in och köper. Det är ett perfekt sätt för många som anser att de inte kan något om ost och kanske inte vågar sig in i en delikatessbutik, säger Linda.

– Vi håller även på att bygga upp kontakter med lokala producenter som vi vill ha med i vårt sortiment. Vi vill kunna sälja produkter som är både hållbara och närproducerade i så stor utsträckning som möjligt, säger Lina.

En del lokala producenter, som till exempel Bredsjö Blå, Grythytte Qwarn, Lindesbergs musteri, Nora Brygghus och Hjulsjö 103, finns redan i butiken. Fler lokala produkter är tänkt att knytas till butiken framöver.

Även ett stort utbud av internationella delikatesser finns i den välsorterade butiken.

– Vi öppnade butiken den 28 februari och några veckor därefter kom corona. Jaha, hur ska det här gå, tänkte vi. Men det har gått över förväntan bra, faktiskt. Vi har förstås anpassat verksamheten efter de regler som gäller, men våra kunder har ändå fortsatt att komma och verkar uppskatta att det finns möjlighet att köpa delikatesser på nära håll, berättar Lina.

Och för den som inte vill gå in i butiken så ges förstås möjlighet att få ta emot sina beställningar utanför butiksdörren.

– Vi ser även en stor utvecklingspotential för verksamheten och har bland annat tänkt ha servering med några bord. Så kan man ta en kaffe och en avsmakningstallrik med ost och chark.

Funderingar finns även på att söka serveringstillstånd för alkoholdrycker framöver.

Både Lina och Linda har vuxit upp i Nora. Lina bor idag i Uppsala.

– Jag jobbade tidigare som vd för olika branschorganisationer inom hållbar utveckling. Men så sade jag upp mig för att testa att vara egen företagare, säger Lina.

– Nu driver jag ett konsultbolag och arbetar bland annat som nordisk chef åt branschorganisationen ACE (The Alliance for Beverage cartons and the Environment) samt att jag driver den här butiken i Nora.

– Men det är främst Linda som sköter affären, även om vi har tät kontakt när det gäller utveckling och inköp. Jag är tyvärr bara här ibland vid sidan av mitt ordinarie jobb.

Linda bodde i Göteborg när erbjudandet om jobbet i butiken i Nora kom.

– Jag hade precis sagt upp mig från mitt jobb som konferenskoordinator och restaurangansvarig i Göteborg och bestämt mig för att flytta hem till Nora igen. Och så kom det här jobberbjudandet perfekt för mig, säger Linda.

Linda har tidigare även jobbat på bland annat på stadshotellet i Nora samt haft en egen salong.

Det är en tidig fredag som NA träffar Lina och Linda. Klockan är snart 10 och butiken ska öppna för dagen. Mycket ska förberedas innan öppningsdags. Linda tar några fotografier på ostarna som ska ingå i veckans fredagspåse och publicerar detta på butikens Facebook och Instagram-sidor.

Samtidigt kommer en leverans med färskt bröd och kaffe från Hjulsjö 103 som Lina tar hand om och ställer upp på hyllor.

Så är klockan 10. Nora´s ost och delikatess öppnar för dagen. Nästan omedelbart kommer de första kunderna in och handlar. Jan Kallenbäck är en av dessa kunder.

– Jag är väl in hit kanske en gång i veckan. Det är jätteskojigt att den här butiken finns här i Nora. Och de har ett fantastiskt ost-sortiment, säger Jan.