Lindbäck i Mästarnas mästare – då missar han möjliga ödesmatchen mot Indianerna: ”Känns som en väldigt stor grej”

Efter en lång och framgångsrik karriär lade Antonio Lindbäck släpskon på hyllan efter den förra säsongen.

I våras kom suget tillbaka och han har varit med och kört för Masarna i elitserien även i år. Det hindrar honom inte från att vara med i det populära tv-programmet Mästarnas mästare:

– Vi har haft diskussioner om det och kommit fram till att det inte är några problem, säger Antonio Lindbäck.

Det innebär dock att han missar slutet av säsongen med Masarna.

– Ja, tyvärr blir det så. Men det är lika här, jag har haft diskussioner med Masarna om det. Jag ville inte missa chansen att vara med i Mästarnas mästare. Det känns som en väldigt stor grej, säger Lindbäck.

– Som det ser ut så blir Rospiggarna hemma den 31 augusti min sista match, säger Lindbäck.

Inspelningarna inleds i Spanien i början av september. Han missar därmed de två sista matcherna i serien, Piraterna borta och Indianerna hemma, samt ett eventuellt slutspel.

Just hemmamatchen mot Indianerna i sista omgången ser ut att kunna bli direkt avgörande för vilket lag som går till slutspel. Lagen körde 45–45 på Sannahed, så alla tre poängen går till vinnaren i returmötet. Just nu är det dock Rospiggarna som är i förarsätet i kampen om den sjätte och sista slutspelsplatsen, men kampen lär leva in i sista omgången.

Hur har du förberett dig inför inspelningarna?

– Jag har kanske inte samma fysik som när jag var igång som mest, men jag hoppas att grundstyrkan sitter där, säger Lindbäck som ser fram emot att mäta sina krafter med de andra deltagarna.

– Klättring och liknande gillar jag. Men jag är lite nervös inför grenar där man måste tänka, som pussel och sådant, säger han.

Ser du någon given favorit till slutsegern?

– Jag har inte så bra koll på de andra, men Patrik Järbyn och Emma Green är säkert duktiga.

Har du följt programmet tidigare år?

– Jag har ju haft mycket med mitt eget tävlande, men några avsnitt har jag sett. Det ska bli otroligt kul och jag känner mig superpeppad.

Förra säsongen spelades in i Sverige på grund av pandemin. Anders Wistbacka, exekutiv producent för programmet, är glad över att inspelningarna kan ske i Spanien.

– Det varma vädret kring Medelhavet gör att vi kan ha fler vattentävlingar och inspelningar utomhus även under sena kvällar. Självklart kommer vi även i år behöva Corona-anpassa produktionen och vi följer löpande de spanska myndigheternas eventuella ändringar av restriktionerna, säger Wistbacka.

Första avsnittet sänds under våren 2022.

Grupp 1:

Emma Green (höjdhopp), Ola Lindgren (handboll), Magnus Norman (tennis), Sofia Loft (styrkelyft), Antonio Lindbäck (speedway).

Grupp 2:

Patrik Järbyn (alpint), Carin Hjalmarsson (golfspelare), Henrik Stillman (dans), Joanna Stillman (dans) och Frida Wallberg (boxning).