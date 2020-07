Lindblom körde in ny dubbel i Åmål: ”Fantastiskt kul”

Örebrokusken Åke Lindblom åkte till Åmål under söndagen med tre egentränade hästar, han satte dit två stycken på GS75-spelet och körde totalt in 100 000 kronor. Snacka om en bra söndag – under lördagen slutade han fyra med Chapuy på V75 i Bollnäs som överraskande blev av med ledningen.

Åke var inne på att Rocking Flax skulle fungera perfekt när han fick trava i högervarv som gällde denna söndag på Åmål. Valacken blåste till spets från spår mitt bakom startbilen och såg klar ut hela loppet, han höll undan på något stumma ben före Global Approval som travade i dödens.

Karat Band följde upp sin snygga vinst från V86-spelet senast på Fornaboda på bästa vis. Men det var en hel del dramatik bakom segern för fyraåringen. Hästen var nära att fela från början, men Åke fick skickligt ner honom i trav och tog sedan en säkerhetsstart. När startrusningen lagt sig sände han vaket fram Love You-avkomman till dödens.

Fyraåringen satt på leken men bröt ut över upploppet och Valetta störtdök invändigt. Hästen sträckte ärligt på sig och vann säkert, man riktigt hör på Åke att han håller hästen högt. Detta var tredje segern för året för Karat Band.

– Det var fantastiskt kul med en dubbelseger, Karat Band håller jag högt även om han inte är färdig och fortsatt är lite som en bebis. Det höll på att gå åt skogen direkt, han sprang rakt in i vingen då bilen stod still. Men det är tur att hästen är klok så han ställde sig, den här kommer bli riktigt bra när alla bitar faller på plats, säger Lindblom till NA.

MÅRTEN ERIKSSON