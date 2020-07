Lindblom om dubbelsegern på Fornabodatravet: ”Ville dra musten ur de övriga”

Med helstängt huvudlag bombade fyraårige Karat Band till ledningen omgående med Åke Lindblom. Åke hade taktiken klar för sig och grillade de övriga konkurrenterna under hela slutrundan. Love You-avkomman var aldrig i förlustfara och tog karriärens fjärde seger på ett överlägset vis.

I god tid innan mållinjen bjöd ”Guldtanden” på en rejäl segergest. Detta var hästens andra seger i år, hoppas hästen får vara fräsch då vankas det större uppgifter fram mot hösten. Segern var värd 60 000 kronor, totalt har hästen tjänat 770 500.

– Jag ville dra musten ur de övriga, det var därför jag körde som jag gjorde på rakan. Han hade problem i sista sväng där fick jag ta upp honom och köra på säkerhet. Sedan på upploppet var det bara att blåsa undan. Jag hade tussarna kvar detta är en grym häst han är verkligen cool och pullar inte bort någon kraft i loppen. Jag tror detta kan vara min stjärna i stallet, att han är efter Love You är inga fel, skrattar Åke Lindblom.

Debuterande Larissa Band gjorde en bra tävlingsdebut och slutade tvåa för Åke, men treåringen kunde inte stå emot kapable Capital Gain C.C som fick en fin resa av Oskar Kylin Blom.

Anna Erixon slutade tvåa i montéloppet med One Two Beat, men Up To Me var för överlägsen och inget att göra något åt med framgångsrika Emilia Leo.

Mårten Eriksson