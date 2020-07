Lindbloms Karat Band imponerade stort på Fornabodatravet: ”Hade tussarna kvar och han bara blåste undan”

Av: Mårten Eriksson

Rubrikerna

Tummen upp: Missle Hill vann Bergslagsloppet trots dödens, hästen travade 1.09,8 sista varvet och vann säkert före ledande Diamanten. Femåringen kom ur Elitloppet på bästa vis och 1.08 sista halvvarvet travade hästen i sömnen. Daniel Redéns häst tog årets tredje seger och fick för denna vinst 100 000 kronor.

Vaken styrning: Björn Goop sände fram till dödens med Easy Creation i precis rätt skede. Stoet travade 1.13,5 sista varvet och höll precis undan före bra avslutande Cactus. Detta var en kuskseger, helt klart.

Tränare i fokus: Åke Lindblom hade två hästar till start denna kväll. Bägge imponerade, från ledningen vann Karat Band i V86-inledningen och var aldrig i förlustfara. Debuterade Larissa Band slutade tvåa i sin tävlingsdebut från ledningen.

Dagens kuskprestation: Örjan Kihlström körde fram till dödens i precis rätt skede med entaktade Exaudio Vici. Hästen är inte fläckfri i sin aktion, Örjan körde på styrka och hästen avgjorde på ett snyggt vis och vann knappt före ledande Mats Tooma. Detta lopp la Kihlström upp på bästa vis, taktiskt briljant!

Klok individ: Trots minst rutin i loppet uppträdde Arturo Beech på bästa vis, första långresan och en omstart bakom bilen stressade inte upp fyraåringen. Copper Beach-avkomman gjorde bildebut och for till ledningen och uppträdde förnuftigt. Hästen var aldrig i förlustfara och vann med sparat via 1.15,2 sista varvet.

Klassig sort: Bol Brage satt tidigt bra på det trots bakspår på tillägg, hästen tog lätt ner jättefavoriten Tekno Lynet som fick bestämma som han ville i ledningen. Bol Brage travade 1.21 sista halvvarvet, vilket intryck det var på sjuåringen som tog fjärde segern för året tillsammans med oerhört vasse Mats E Djuse.

Värt att notera: Oblivion har börjat på bästa vis på svensk mark. Stoet har gjort fyra starter i Sverige och vunnit tre lopp och var tvåa i sin årsdebut. Denna gång vann stoet med gott om sparat från ledningen, hon joggade 1.09 sista halvvarvet för Ulf Ohlsson. Tränaren Reijo Liljendahl var förståeligt påtagligt nöjd på stallbacken.

Citatet: ”Jag hade tussarna kvar och han bara blåste undan över upploppet” (Åke Lindblom som vann lekande lätt med Karat Band och bjöd på en segergest i god tid innan mållinjen).

Siffrorna

V86-fakta

Rätt rad: 5-10-4-15-8-5-13-2.

8 rätt: 5 424 kronor.

7 rätt: 106 kronor.

6 rätt: 18 kronor.

Omsättning: 26 918 392 kronor.

Antal system: 676 164.

V4-fakta

Rätt rad: 8-5-13-2

4 rätt: 858 kr.

Omsättning: 1 893 500 kronor.

Antal system: 35 908.

V3-fakta

Rätt rad: 5-13-2

Utdelning: 1 410 kr

Dagens dubbel-fakta

Rätt rad: 13-2.

Odds: 60,78.

Resultaten

Lopp 1: 1) 10.Capital Gain C.C. (Oskar Kylin Blom), 16,5 (2,81) 2) 2.Larissa Band, 16,6 (16,88) 3) 8.Xanthis Fantasy, 17,1 (21,14) 4) 6.Fiona Pavlova, 18,0 (6,05) 5) 5.Bottnas Highlight, 18,1 (39,85) 6) 9.Feel Good, 18,1 (57,81) 7) 7.B.B.Eight, 19,5 (25,17) 8) 11.Fowler Flap, 20,1 (22,95) Opl: 12.Papa Midnite, (4,30) 1.R.K.Majesty, (72,09) 4.Homer D., (11,54). Odds: 2,81. Plats: 1,50-2,99-3,63. Tvilling (2/10): 18,18. Trio (10-2-8): 390,40. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 5.Up to Me (Emilia Leo), 15,2 (4,85) 2) 8.One Two Beat, 15,7 (7,46) 3) 1.Valter L.P.C., 15,9 (2,24) 4) 10.Barney Granit, 16,3 (16,62) 5) 12.Dalforno, 16,8 (88,99) 6) 7.Xanthis Business, 16,8 (36,33) Opl: 6.Mithril, (27,15) 4.Quantum Blues, (144,40) 3.Match Queen, (6,95) 9.Head For Home, (32,26). Odds: 4,85. Plats: 1,63-1,77-1,47. Tvilling (5/8): 12,75. Trio (5-8-1): 128,97. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 5.Karat Band (Åke Lindblom), 12,7 (3,60) 2) 6.Galileo Am, 12,9 (7,20) 3) 2.Surf'n Turf, 13,2 (6,06) 4) 1.The Bald Eagle, 13,3 (9,31) 5) 3.Gargamel Sisu, 14,3 (19,07). Odds: 3,60. Plats: 2,18-3,67. Tvilling (5/6): 11,77. Trio (5-6-2): 114,11. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 10.Exaudio Vici (Örjan Kihlström), 15,0 (2,60) 2) 5.Mats Tooma, 15,5 (8,78) 3) 3.Geronimo Am, 16,2 (27,93) 4) 15.Imagine Boko, 15,5 (27,51) 5) 12.Bear Hope, 15,5 (16,57) 6) 2.Adrianunow, 16,5 (210,82) 7) 14.Let's Go Ernie, 15,7 (19,77) Opl: 9.Cobbys Nana, (5,63) 4.Danilo Brick, (5,46) 1.Grahal des Rioults, (18,42) 8.Solitary Champ, (18,29). Odds: 2,60. Plats: 1,49-1,98-6,47. Tvilling (5/10): 10,06. Trio (10-5-3): 262,24. Strukna: 7, 13.

Lopp 5: 1) 4.Oblivion (Ulf Ohlsson), 12,4 (3,99) 2) 6.Kilimanjaro, 12,5 (8,48) 3) 1.Konark F.Boko, 12,6 (5,69) 4) 3.Nikita Sunrise, 13,0 (71,09) 5) 7.Korona Pharma, 13,0 (24,87) 6) 8.Benito Roc, 13,1 (36,88) 7) 5.Emma Häggenäs, 16,2 (101,70). Odds: 3,99. Plats: 1,82-2,23-1,86. Tvilling (4/6): 14,70. Trio (4-6-1): 66,26. Strukna: 9.

Lopp 6: 1) 15.Bol Brage (Mats E Djuse), 23,7 (4,32) 2) 6.Tekno Lynet, 25,1 (1,45) 3) 11.Harry Växus, 25,1 (14,89) 4) 8.Skogli Viktor, 25,2 (19,37) 5) 12.Felix Tabac, 26,1 (153,22) 6) 10.Dale Spik, 26,2 (137,78) 7) 1.Guli Tiger, 27,7 (172,18) Opl: 14.Röyns Nora, (247,92) 5.Nelson, (68,15) 7.Vännfors Prins, (107,69) 3.Faxmar, (25,31) 9.Rem Odin, (45,52) 13.Elvis Tabac, (82,19). Odds: 4,32. Plats: 1,37-1,22-1,74. Tvilling (6/15): 2,20. Trio (15-6-11): 38,51. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 8.Missle Hill (Örjan Kihlström), 10,3 (2,08) 2) 5.Diamanten, 10,3 (4,45) 3) 4.Romanesque, 10,5 (4,05) 4) 3.Going for Gold Zaz, 10,7 (24,43) 5) 2.Queer Fish, 11,0 (19,93) 6) 7.Nimbus C.D., 11,1 (10,95) Opl: 1.Ajlexes Cubano, (64,31) 10.Zack's Zoomer, (110,72) 6.Jake, (108,54) 9.Forecast U.S., (104,86). Odds: 2,08. Plats: 1,21-1,41-1,31. Tvilling (5/8): 5,73. Trio (8-5-4): 19,61. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 5.Arturo Beech (Markus Waldmüller), 15,2 (2,02) 2) 10.Gassin Am, 15,4 (9,28) 3) 1.Börge Kosing, 15,5 (29,96) 4) 15.Aper Mede S.M., 15,6 (9,67) 5) 7.Kruses Chip In, 15,8 (167,68) 6) 6.Velocista G.G., 15,9 (74,41) 7) 3.Silver Grace, 16,0 (11,37) Opl: 13.Enderbest, (55,29) 11.Oliver Hall, (4,90) 9.Daisy Westwood, (99,28) 12.Sidner Specijal, (208,91) 8.Gelatiamo, (25,85). Odds: 2,02. Plats: 1,47-2,32-3,56. Tvilling (5/10): 11,89. Trio (5-10-1): 176,93. Strukna: 2.

Lopp 9: 1) 13.Easy Creation (Björn Goop), 14,6 (11,42) 2) 14.Cactus, 14,7 (6,38) 3) 10.Dusktodawn Sisu, 14,8 (13,74) 4) 12.Ti Amo Face, 14,9 (66,26) 5) 9.Exploitmyday, 15,6 (57,18) 6) 7.Mionetto T.P., 15,7 (39,45) 7) 5.R.K.Queen, 15,7 (33,53) Opl: 6.Filippa Am, (83,17) 3.Bottnas Future, (80,55) 8.Jobie Storm, (142,68) 11.Dallas As, (38,95) 1.Gitte Silvåkra, (93,75). Odds: 11,42. Plats: 3,04-2,41-3,19. Tvilling (13/14): 18,91. Trio (13-14-10): 251,90. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 2.Ganyboy (Kaj Widell), 14,5 (5,72) 2) 3.Twigs Ceasar, 14,5 (6,88) 3) 9.Vagabond Bi, 14,5 (7,65) 4) 4.Beartime, 14,6 (3,85) 5) 1.Höwings Unbeatable, 14,7 (33,55) 6) 7.Innovation Love, 14,8 (27,22) 7) 11.Findus M., 14,8 (72,85) Opl: 5.Vine Vision, (8,83) 6.Rally Hans, (6,56) 8.Personal Goals, (35,19) 10.Give Me Ten, (22,89) 12.Cuarto Käbb, (20,57). Odds: 5,72. Plats: 2,13-2,26-2,23. Tvilling (2/3): 23,02. Trio (2-3-9): 191,68. Strukna: -.