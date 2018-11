Full fyrtioåring far runt på vägarna i Bergslagen: ”Det var hysch, hysch och hemligheter”

Biblioteksassistent och chaufför Mimmi Trång har kört Lindesbergs bokbuss sedan 1984. Hon är inne på sin fjärde fordon som numera heter biblioteksbuss. De senaste är en stor mycket välutrustad buss som togs i trafik i princip när skolorna startade i år.

– Jag började med en stor buss, fortsatte med två mindre och nu är det en stor igen som jag slutar yrkeslivet med, säger Mimmi Trång.

Lindesbergs kommun kunde investera i den tack vara extra pengar från staten som var ett tack för kommunens insatser under 2015 och 2016 års stora flyktingström till bland annat Sverige. Nästan 5 miljoner har biblioteksbussen kostat. Det var bara en liten del av det statliga extratillskottet.

– Till den gamla mindre bussen kom besökarna för att lämna böcker och för att låna. Den här ger en upplevelse som gör att de sätter sig och stannar en stund.

Cirka 80 procent av biblioteksbussen är riktad till barnverksamhet. I måndags förmiddag var den i Frövi på olika platser och vid Näsby förskola kom grupp efter grupp under bussens timslånga besök på den platsen.

I slutet av november kommer Lindesbergs buss även att gå ett par turdagar per månad i Nora kommun. De båda stadsbiblioteken samarbetar under namnet Bergslagsbibblan. Tillbaka i tiden har de fyra bussarna gått i trafik i samarbeten med Nora, Ljusnarsberg och Hällefors under olika perioder.

– Det var hysch, hysch och hemligheter, men i lördags fick jag order om att åka in med bussen och parkera den på torget utanför Hjalmar Bergmanteatern i Örebro, säger Mimmi trång. Tillsammans med barnbibliotekarie Kristina Blom Schäfer och bibliotekarie Per Andersson från Lindesbergs kommuns bibliotek fick de ett hedersomnämnande med sig hem från Samfundet Örebro- stads och länsbiblioteks vänner och deras "Litteraturens lördag".

Nämnas kan också att Lindesbergs biblioteksbuss var i Göteborg på nyligen hållna Bok- och biblioteksmässan.

Motiveringen till hedersomnämnande i lördags var: "Biblioteksbussen rullar på norra länsvägarna i ur och skur. Med sitt innehåll och personal sprider bussen kunskap, glädje och förströelse till små som stora och bidrar till bibliotekslagens mål om att verks för det demokratiska samhällets utveckling".

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll. Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker.

Samfundet anordnar också föreläsningar och olika arrangemang, till exempel ”Bokens afton” och ”Litteraturens lördag” i mitten av november. (Källa. www.bokvannerna.se, samfundets hemsida).