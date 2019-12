Lindesbergs årskrönika: Årets kultur och nöjen samt missnöjen

Det var uppåt under året för den tidigare Idolvinnaren och Lindesbergsbon Chris Kläfford. Visserligen åkte han ut under hösten i tävlingen America´s got talent, men att över huvud komma så långt som han gjorde och i Amerika var lite större än stort.

Även Folkets hus bio i Lindesberg landade bra under året även om ett visst talesätt är lätt att sammanfatta biofrågan i Lindesberg med. Det är begreppet” mycket väsen för lite ull ”.

Allt började med en kortlivad privat aktör i Frövi Folkets hus bio. Detta gästspel medförde att kommunen inte kunde stötta bion i Linde som tidigare. Kulturförvaltningen släppte bion i Linde och det kommunala bolaget Besök Linde AB tog över. Ett delmål var att hitta en privat entreprenör. Det fanns det ingen.

Ungdomsgruppen och Björn Persson som utvecklat bioverksamheten kom i kläm och var allt annat än glada. Till slut återgick allt till att biogruppen fortsätter som tidigare även om bolaget numera är huvudman för biografen i Lindesberg.

Med samma talesätt som för bion skulle även kommunens och bolaget Besök Lindes engagemang i Stripa kunna beskrivas. Från att varit ett hett utvecklingsprojekt kallnade intresset avsevärt 2019.

Under året bestämdes att bolaget skulle dra sig tillbaka från Stripa gruvområde som är byggnadsminnesmärkt. Kommunala Falab sitter som fastighetsägare kvar med ansvaret. Två hyresgäster finns fortfarande. Det är företagen Stripabryggeriet och Bergslagspraliner.