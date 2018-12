Årets filmstrid: biograferna i LIndesberg och Frövi

Bion i Lindesberg drivs med stödpengar från kommunen. Bion i Frövi drivs som ett företag av Dean och Cecilia Lindo under namnet Yankee Theater. Utan stödpengar. Och när paret Lindo några månader efter att de hade nyöppnat bion igen kunde konstatera att de inte fick ekonomin att hålla så lyfte de frågan om snedvriden konkurrens när kommunen stöttade en av två likadana verksamheter i kommunen.

Frågan blev till en politisk diskussion. Det samlades in namnunderskrifter bland medborgare för att bion i Lindesberg skulle fortsätta ligga under kommunens stöd. Till slut bestämde politikerna att bion i Lindesberg skulle placeras under bolaget Besök Linde AB och att bolaget sedan ska gå ut med en anbudsförfrågan i en upphandling i syfte att hitta en entreprenör som sköter biografverksamheten i Lindesberg. I början av december meddelade så Yankee Theater att de stänger bion i Frövi.