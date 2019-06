Chris Kläfford i manifestation mot nedläggning – har själv gått på skolan

Drygt 220 personer fyller bänkrad efter bänkrad i Ramsbergs kyrka. Med tanke på invånarantalet i byn kan man tro att hela byn har gått man ur huset. Chris Kläfford, som själv har gått i Ramshyttans skola finns på plats för att sjunga.

– Jag har själv gått på Ramshyttans skola, och min brors barn går där, så det är för hennes skull också. Och jag har alltid själv velat bo på landet så jag vill stödja byn, säger Chris som träffar många gamla bekanta i publiken som vill hälsa.

Det är inte första gången Chris Kläfford uppträder i Ramsbergs kyrka.

– Det var faktiskt här jag gjorde mitt första uppträdande, om jag minns rätt. Jag gick i trean och spelade nationalsången på gitarr. Sjunga började jag inte göra förrän i femman, då i kör, säger han.

Han släppte en ny platta för ett par veckor sedan, och det är också en av de nya låtarna som han inleder med. "If not with you, for you". Avslutningslåten blev "Imagine".

– Det är en låt som jag spelat mycket den senaste tiden, säger Chris, som i sommar har ett hektiskt schema.

– Jag ska ut på turné, och vara förband för Gyllene tider. Sexton stopp och sista på Ullevi, säger Chris.

Skolgruppen i Ramsberg som i ett års tid har kämpat för att ha sin skola kvar har bjudit in till manifestationen för att visa att de inte är nöjda med politikernas beslut.

– Vi har under hela processen försökt att hjälpas åt, och haft en förhoppning om att det skulle kunna bli en bättre naturskola, och att det är en fråga fortsatt värd att satsa på, säger Mirjam Björkman.

Hon och hennes man Henrik tycker att det mycket väl kan finnas elevunderlag, om elever från närliggande orter kan få gå på skolan.

– Framför allt vill vi ge byn hopp för framtiden, och det är därför vi får be tillsammans här i kyrkan idag, säger Mirjam Björkman.

Det är pensionerade prästen Bosse Olsson, som håller i samlingen.

– Det är oerhört tråkigt att skolan läggs ner, men det är ingen ny fråga. Den har levt i generationer med nedläggningshot. Vad har kommunen gjort för att utveckla skolan? De har låtit skolan lägga ned sig själv, säger han och tillägger samtidigt att det finns mycket kraft i byn och att han hoppas att skolan kommer tillbaka så småningom, även om den läggs ner till hösten.

– Det är utmanande, och samtidigt lite spännande. Vi får se vad som händer, det är inte kört än, säger han.

Bland besökarna finns både nuvarande elever, gamla elever och andra som stöttar skolan. Noomie Sunner Nilsson är sex år och går ut förskoleklass. Hon ska börja i Hagabackens skola i Guldsmedshyttan. Hon tror att det blir bra i den nya skolan.

– Jag har kompisar där, det blir kul, säger Noomie.

– Vi tillhör egentligen den skolan, för vi bor i Stråssa, men vi kört åt fel håll och valt att låta alla våra barn gå i Ramsberg, för det är en mindre skola. Men det blir nog bra, säger mamma Anna Sunner.

Från Stockholm kommer Britt Marie Kihlman, som har gått på Ramshyttan skola för länge sedan.

– Jag vill stödja manifestationen, och samtidigt hälsar jag på mammas grav här, säger hon.

På programmet står förutom bönen med prästen Bosse Olsson, även minnen från skoltiden. Anna-Karin Wallenstein, som kallar sig hemvändare efter att ha bott på andra platser innan hon återvände till Ramsberg, berättar om sin första skoldag i mitten av 80-talet och alla aktiviteter som klassen gjorde.

– Skolan är en del av bygden, bygden är en del av skolan, upprepade hon flera gånger i sitt tal.

– Att ge upp är inte ett alternativ, säger hon.

Även Christina Jilke tog till orda och berättade om hur det gick till när biblioteket var nedläggningshotat och de gömde alla böcker.

– Tack vare ideella krafter lever idag biblioteket och kulturcentrum, säger hon.

Trots skolans nedläggning är det framtidshopp som präglar atmosfären i kyrkan. Efter att ha sjungit sista låten får bygdens idol skriva autografer och fotograferas med både barn och vuxna. Precis som en rockstjärna ska.