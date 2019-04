Mer pengar ska sparas på städarna - "Vi har skrikit högt att vi inte mår bra, ändå ska de nu jaga oss med insparade minuter"

NA har i flera artiklar i höstas berättat om städarna i Lindesberg som larmade om en hög arbetsbelastning, om en ständig brist på vikarier och om brist på arbetskläder. Städarna skrev till slut ett brev till politikerna i SBB om detta. Ett brev som politikerna läste först när NA berättade att brevet fanns. Ett brev som dessutom chefen på en arbetsplatsträff krävde att få veta vem som skrivit.

NA 19 oktober 2018: Chefen krävde att få veta vem av lokalvårdarna som larmat politikerna om brister: ”Det värsta möte jag har varit med om”

Svaret från ledningen den gången var att en omorganisation pågick och att de hade misslyckats att skapa full förståelse hos alla anställda för de åtgärder som genomfördes.

NA har träffat städarna igen, några månader efter att artiklarna om deras arbetssituation lyftes upp i tidningen. Denna gång vill alla vara anonyma i tidningen.

Vad har hänt efter att tidningsartiklarna skrevs?

– Chefen som krävde att få veta vem som hade skrivit brevet till politikerna jobbar i alla fall inte kvar, berättar en av städarna.

– Vi har fått arbetsbyxor sedan dess, dock inte skor, säger en annan.

– Och efter jul har vi faktiskt fått vikarier insatta vid sjukfrånvaro, säger en tredje.

Men nu har städarna fått besked om förändringar som ska införas. De ska spara ännu mera tid och pengar. Därför ska vissa städpunkter nu inte städas lika ofta, detta genom en så kallad frekvensförändring som troligen ska införas i maj i år. Det betyder att vissa platser på till exempel skolor inte kommer att städas lika ofta framöver.

En städare:

– Vi har påpekat att vi inte tror på denna förändring. De glömmer bort att räkna in tid för förflyttning mellan städpunkter och om man till exempel sparar in fyra-fem minuter per dag så innebär inte det att man därför har en halvtimme arbetstid insparad som kan användas på fredagen den veckan. Det funkar inte så.

– Vi har dessutom en yrkesstolthet. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med det arbete vi utför, betonar en annan städare.

– Det blir dessutom mer svårstädat ju mer sällan en städpunkt städas. Det tar längre tid att städa om platsen inte städas lika ofta. Vi har sagt att vi inte tror på att vi sparar tid med denna förändring. Vi har lagt andra förslag i stället, men de lyssnar inte på oss.

Städarna har även anmält, med stöd av arbetsmiljölagen, att de inte är nöjda med det faktum att de tvingas använda sina privata bilar när de förflyttar sig mellan städpunkter.

– Man kör smutsig städutrustning i bilen och man kan bli riktigt smutsig själv också efter en städning av till exempel toaletter. Sedan ska mina barn åka i den bilen när jag hämtar dem från förskolan.

Ledningen svarade med att ge städarna varsitt stolsöverdrag. Plus att de nu ska tillsätta en helt ny tjänst med en person som ska ska åka runt bland städpunkterna för hämta smutsig städutrustning efter att ordinarie städare städat där. Detta för att städarnas egna bilar, som de fortfarande måste köra i jobbet, inte ska bli skitiga.

Från sommaren införs dessutom fasta semesterperioder.

– Vi har gett förslag på hur vi kan organisera semestertiden i stället och vi har också föreslagit hur vi kan omorganisera vårt arbete så att en person kan frigöras till att ta de städpunkter som kräver bil. Med en tjänstebil. Det lyssnar de inte på.

– Vi förstår inte heller varför lokalvård, som klarade sin budget med 1,3 miljoner kronor förra året, måste spara. Vi har skrikit högt att vi inte mår bra, ändå ska de nu jaga oss med insparade minuter.

Städarna berättar fler detaljer ur sin arbetsvardag. En sådan är till exempel att de städar övriga SBB-verksamheters omklädningsrum på sin arbetstid. Men om städarnas egna omklädningsrum ska städas får städarna göra det själva på sin rast.

– Jag tycker att vår nya arbetsledare är bra. Men i övrigt känns det bara som att vi blir överkörda hela tiden. Att det aldrig spelar någon roll vad vi tycker, säger en av städarna.