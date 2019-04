Nybygge av lägenheter i Storå högst på prio-listan - Robert och Margareta flyttar gärna från villan till en lägenhet

Det är beskedet som kommunen gav i samband med ett möte på tisdagen med pensionärsorganisationerna i Kraftsamling norr.

– Vi har fortfarande en ambition att bygga lägenheter även utanför Lindesbergs tätort, säger Roger Sixtensson, vd för det kommunala bolaget Lindesbergsbostäder AB, Libo.

Förra året lämnades en lista med över 100 namnunderskrifter, för intresse att flytta in i en nybyggd lägenhet i Storå eller i Guldsmedshyttan, in till kommunen.

Nu gör kommunen om processen med intresseanmälningar.

– GDPR-lagen gör att de listor vi tog emot inte får användas. De som skriver på en intresseanmälan ska också ge sitt medgivande att vi använder personuppgifterna, vilket vi inte hade tillstånd för i de förra listorna.

Först i planerna ligger just nu ett eventuellt nybygge av sex lägenheter, fördelat till tre parhus på en-plan, på Sveavägen i Storå.

– Vi behöver minst 24 intresseanmälningar för att kunna gå vidare med detta till styrelsen. Och om vi får beslut om byggstart senast i september i år så kan vi ha inflyttningsklart till sommaren år 2020, om inget överklagande inkommer, säger Roger Sixtensson.

Det handlar om tre fyrarummare och tre trerummare i så fall. Möjligheten att bygga tvåor kan också undersökas om intresset för detta är stort.

Kommunen äger marken vid Sveavägen i Storå och detaljplanen tillåter redan att marken bebyggs. På så vis sparas mycket tid i byggprocessen in.

Kommunen undersöker även intresset/möjligheter till nybygge av lägenheter i Guldsmedshyttan och i Fellingsbro. Dessa orter prioriteras dock något lägre just nu i sammanhanget.

– Migrationsverket har lämnat 14 lägenheter i Guldsmedshyttan och vi måste i första hand renovera dessa och hyra ut innan vi kan bestämma om att bygga nytt där, säger Roger Sixtensson.

I Fellingsbro är det en tomt vid Hemvägen/Kvastavägen som undersöks för ett eventuellt nybygge av tvåplanshus med totalt 8 lägenheter.

Under devisen tillsammans blir vi starkare så bildade år 2015 SPF Seniorerna Löa-Storåbygden, PRO Ramsberg och PRO Storå-Guldsmedshyttan tillsammans organisationen Kraftsamling Norr. Och utvecklingsfrågor som de uttalat vill verka för är just infrastrukturen på glesbygden och boendelösningar som gör det möjligt för äldre att bo kvar och för yngre att flytta hit. En sådan lösning är just att det finns lägenheter för de äldre att hyra, vilket i sin tur frigör villor för till exempel barnfamiljer att flytta in i.

– Det finns ett sug efter lägenheter för åldersgruppen 55-plus här i bygden. Och det känns bra att den här diskussionen om att bygga lägenheter utanför Lindesbergs tätort fortfarande pågår, säger Kennert Berisson från Kraftsamling Norr.

Paret Margareta Helsing och Robert Andersson skrev genast under en ny intresseanmälan om att flytta in i en nybyggd lägenhet i Storå på mötet på tisdagen.

– Idag bor vi i en villa i Storå. Att få flytta in i en lägenhet nu vore perfekt för oss, säger Robert.

