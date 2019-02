Socialnämnden fick ihop sin ekonomi förra året

Under det senaste socialnämndsmötet har man tittat på verksamhetsberättelserna för de olika enheterna. En överblick visar på ett plusresultat vilket gör det lättare att gå in i det nya året.

– Vi tittar nu på vad vi kan göra för att hålla budget 2019, säger Susanne Karlsson (C) socialnämndens ordförande.