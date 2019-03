Söker intressenter till ny restaurang i jättebygge – fastighetschefen på Libo: ”Bra intresse måste jag säga”

– Det har varit ett bra intresse måste jag säga. Vi har med ett antal som visat intresse att bedriva verksamheten och de har bra tankar allihop. Det är mellan fem och tio intressenter, förklarar Maria Fossen Lundborg.

Det stora byggprojektet Bergsparken som Libo, Falab och Region Örebro genomför tillsammans på Banvägen 24 pågår för fullt. Förutom vårdcentral, lägenheter, folktandvård och annat kommer det också att bli en restaurang där. Därför söker Libo en entreprenör som vill driva restaurangen.

– Jag och projektledaren har träffat alla intressenter och varit på plats och visat dem hur lokalen kommer att se ut. Det är fortfarande en byggarbetsplats, men man ser ju volymer, fönster och var matsalen kommer att ligga, berättar hon.

– Nu får intressenterna fundera vidare. Sen tar vi förnyad kontakt med dem efter sommaren, och under hösten dags att teckna kontrakt med en entreprenör.

Och det är inte för sent för fler intressenter att höra av sig, de har våren på sig, förklarar hon.

Hur väljer ni ut entreprenören?

– Det är hur de presenterar den verksamheten som de önskar driva. Så går vi även igenom hur deras ekonomi ser ut och om vi ser någon risk i det. Det är de två parametrarna vi tittar på.

Planen är att restaurangen ska öppna i januari 2020.

– Tanken är att restaurangen ska vara öppen för alla, det är det vi önskar. Man ska kunna köpa sig en smörgås, fika, äta lunch och vi vill gärna också att det är öppet minst någon kväll i veckan.

Fakta, Restaurang Bergsparken

► Restaurangen är på totalt 224,5 kvadratmeter och en uteservering kommer att anläggas i anslutning till restaurangen.

► I fastigheten finns förutom restaurang 30 lägenheter, vårdcentral, folktandvård, familjecenter, dagrehab.

► Fastigheten uppförs av Region Örebro och de kommunala fastighetsbolagen Libo som äger och förvaltar bostäder, och Falab som äger och förvaltar kommunhyrda fastigheter.

► Årshyran för restaurangen är marknadsmässigt satt och ligger netto på 3 200 kronor per kvadratmeter. Det innebär en hyra på 718 000 kronor per år plus moms, el, vatten, värme. Fastighetsägaren ger första året en hyresrabatt på 1 000 kronor per kvadratmeter som sedan sjunker med hundra kronor per år. Från och med elfte året ges ingen hyresrabatt.

Källa: Lindesbergsbostäder AB, libo.se