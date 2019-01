TV och bilder: Populärt med Per Fritzell - det blev dubbla genrep på "Ska vi ha chips?"

Där på scenen var dem, de där välkända figurerna från After Shave och Galenskaparnas scenshower och tv-program. Milton med husvagnsdrömmarna, hembygdsföreningens ordförande Torgny Assarsson och Miss Big Tilly.

Kolla in filmklipp från showen:

Och publiken njöt. Det bjöds verkligen på mycket bra musik, bra sånginsatser och på många goda skratt.

År 2017 satte Per Fritzell tillsammans med Jesper Hugosson med musiker upp showen "Ska vi ha chips? eller Fredagsmys".

Lördagen den 12 januari 2019 var det nypremiär på föreställningen. Nu i Gusselhyttan. Sedan skulle föreställningen ut på turné i landet igen. Det var det tänkt i alla fall.

– Dessvärre måste jag göra en knäoperation så det blir en kort turné, till Vara den 19 januari. Sedan får vi ta turnén till hösten i stället, berättar Per för NA.

I två akter får publiken möta olika karaktärer från bland annat Macken, Stinsen brinner och annat ur Pers egen och After Shave Galenskaparnas produktion. Med sig på scenen har Per Jesper Hugosson, Linnea Wilhelmsson, Andreas Lockström, Lars Moberg och Rasmus Szemenkar. I merparten av numren finns Per längst fram på scenen men även Jesper, Linnea och Lars gör egna sångframträdanden.

– Det är lördag i kväll så ni får föreställa er att det är fredag och dags för fredagsmys. Egentligen vet jag inte riktigt vad fredagsmys är för något, jag jobbar oftast på fredagskvällar och lördagskvällar. Men jag föreställer mig att fredagsmys kan vara chips, säger Per.

Och så är showen igång.

Gusselby hembygdsförening stod som arrangör för de två föreställningarna.