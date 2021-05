Lindeskolan granskas efter kränkande nollning

"Mot bakgrund av den signal som kommit till Skolinspektionens kännedom har myndigheten beslutat att inleda en riktad tillsyn för att försäkra oss om att huvudmannen vidtagit de åtgärder som behövs för att säkerställa att inte samma sak inträffar igen" skriver Skolinspektionen i ett mejl till TT.

Sju gymnasieungdomar vid Lindeskolan har dömts för ofredande efter en nattlig nollning på skolans elevhem i augusti. Detta var dock okänt för Skolinspektionen fram tills TT ringde myndigheten nyligen.

Som TT rapporterat var elevhemmet obemannat när nollningen skedde. Förstaårseleverna fick förklarat för sig av de äldre eleverna att nollningen var en tradition och att den skulle förbli hemlig för vuxna.

Förväntades upprepa

Men det som skedde uppdagades ändå. Skolledningen kontaktade polisen och nu i våras åtalades och dömdes sju ungdomar för ofredande. Tingsrätten skrev i domen att nollningen "inte bara var förnedrande utan som också i vart fall närmade sig sexuellt ofredande."

Av domen framgår att de äldre eleverna berättat att de själva blivit nollade föregående år och att det förväntades av dem att nolla de nya eleverna.

Av domen framgår också att ett par elever flyttade från elevhemmet efter det som hänt.

Gymnasiechefen i Lindesberg har bestämt tillbakavisat uppgifterna att personal skulle ha känt till att nollningen skett under flera år.

En överraskning

Linda Svahn (S), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lindesberg, säger att skolan vidtagit åtgärder efter nollningen och att hon har fullt förtroende för gymnasiechef och rektor.

– Det kom som en överraskning att elever valt att göra så här. Sett i backspegeln har vi insett att vi behöver komplettera i framtiden, så att vi har ytterligare bemanning på elevhemmet i början av terminen, säger hon.

Linda Svahn säger också att man vet att nollningar förekommit tidigare, men för länge sedan – i slutet av 90-talet.

TT: Så ni har känt till att nollningar har gjorts förr?

– Det har inte varit känt under de senaste åren, och inte under väldigt lång tid. Jag vet att under den tid jag varit kommunalråd, det vill säga sedan 2014, har skolan arbetat aktivt med att ha bra aktiviteter i samband med skolstart, säger Linda Svahn.