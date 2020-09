Lindgren i stor intervju dagen efter VM-succén – om känslorna, guldnyckeln och omkörningen: ”Villig riskera en krasch”

Se finalheatet i videoklippet ovan!

För två år sedan tog Fredrik Lindgren VM-brons och tilldelades NA:s guldklocka. På tisdag kommer örebroaren att fira sin 35:e födelsedag som VM-ledare.

Efter en fjärde- och två tredjeplatser i säsongens tre inledande GP-tävlingar vann Lindgren lördagens final i Gorzów efter briljant körning. Han valde att starta från bana fyra och höll ytterspåret i 1,5 varv och passerade först Emil Sajfutdinov och därefter Leon Madsen – innan han ut ur andra varvets första kurva vek in innanför Jason Doyle. På vägen dit var han ute och klättrade med bakhjulet på sargen när han höll utsidan runt Doyle ut på andra varvet.

– Det fanns inte mycket utrymme där, nej. Hade han kommit några centimeter längre åt höger så hade det blivit en krasch. Men det är en risk jag är beredd att ta i en VM-final, säger Lindgren.

Så kan man inte köra särskilt ofta under en speedwaysäsong. Då blir man inte långvarig i branschen.

– Du kan inte göra det varje heat, då kommer du åka på en krasch. Men i just det här läget är man som sagt villig att riskera det. Tidigare under tävlingen fanns det tillfällen när jag låg på en andraplats och kände att jag hade en bra hoj och bra fart men sejfade lite och valde att inte attackera – både för att ta det säkra före det osäkra och för att spara energi.

Direkt efteråt hade Lindgren bara vaga minen av sin körning i finalen, men nu har sett den i repris.

– När jag tittar på den ser jag att jag hade en plan som jag höll mig till på första varvet, att gå väldigt långt ut i första sväng och bygga fart, och jag ser att jag fick med mig bra fart. Doyle gör det också väldigt bra, han vill också vinna och är väldigt tuff. Men jag gör en grym manöver på andra varvet när jag vänder till och kommer innanför.

Därifrån tittade Lindgren bara framåt, och Doyle fick i stället inrikta sig på att hålla Madsen bakom – vilket han misslyckades med efter en batalj i sista kurvan. För Örebroföraren sammantaget ett av karriärens bästa heat.

– Absolut, det måste jag säga. Speciellt att jag hamnar i det här sinnestillståndet där jag inte kommer ihåg någonting efteråt. Där jag är så närvarande i sinnet att jag bara är ”där och då”. Det är något som vissa idrottare kan komma till, men det händer inte särskilt ofta. Jag har själv bara varit med om det några få gånger, som när jag vann GP:t i Warszawa. Det är dit man vill nå, säger Lindgren som totalt vunnit fem VM-tävlingar i karriären.

Känslan efter den senaste var inte bara glädje, utan också lättnad efter tredje- och fjärdeplatserna i säsongens inledande VM-finaler.

– Man vill bevisa för sig själv att man kan vinna tävlingar. Jag är jättenöjd med mina prestationer i de tidigare GP-tävlingarna också, det har varit superbra. Men man vill vinna. När jag inte hade lyckats med det på tre chanser så kände jag: ”Nu är det dags.”

Ingen annan av de 15 GP-förarna har varit i mer än två finaler den här säsongen. Lindgren i alla fyra. Det är nyckeln till att han när säsongen nu kommit halvvägs toppar VM-tabellen sju poäng före regerande världsmästaren Bartosz Zmarzlik och nio före Maciej Janowski. Men vad är i sin tur nyckeln till den där jämnheten?

– En jättesvår fråga att svara på. Jag jobbar bara på med det jag gjort de senaste åren, att förbättra mig själv hela tiden. Jag hade lite flyt i Wroclaw (till semifinal trots bara sju poäng i grundomgången, reds anm), men tog tillvara på chansen jag fick där. Jag försöker att inte tänka, att bara ta ett heat i taget, att inte bry mig om vad konkurrenterna gör utan att bara koncentrera mig på mig själv och göra mitt bästa, säger Lindgren.

Nu har han en VM-ledning att försvara, vilket är ytterligare en sak han inte ska tänka på. Säsongen fortsätter med två tävlingar i Prag på fredag och lördag och avslutas med ytterligare två i Torun, två veckor senare.

– Det går mycket tankar i huvudet för tillfället. Men jag ska försöka ta en dag i taget och inte tänka för långt framåt. Inte tänka på VM-titeln – bara tänka på nästa tävling. I dag är man trött, men på något sätt känns det skönt att ha tävling redan i dag igen så man får något annat att tänka på, säger Lindgren som på söndagseftermiddagen kör måstematch med sitt Czestochowa i polska ligan – förlust borta mot regerande mästaren Unia Leszno och säsongen är över.

I Prag har han ofta kört bra. 2018 vann han GP-tävlingen där, i fjol var han i semifinal.

– Men jag tänker inte på sådana saker, vilka typer av banor jag gillar eller ogillar eller vilka förare jag ställs emot. Skulle jag gjort det hade jag aldrig vunnit i Gorzów, för där hade jag väl inte vunnit ett heat på flera år innan den här helgen. Man måste kunna prestera överallt om man ska ha något med VM att göra.

Ett VM-guld skulle bli det första individuella av en svensk sedan Tony Rickardssons sista 2005.

VM-ställningen

Speedway-VM efter fyra av åtta deltävlingar: 1) Fredrik Lindgren, Sverige, 66 poäng, 2) Bartosz Zmarzlik, Polen, 59, 3) Maciej Janowski, do, 57, 4) Tai Woffinden, Storbritannien, 53, 5) Leon Madsen, Danmark, 50, 6) Artem Laguta, Ryssland, 45, 7) Jason Doyle, Australien, 42, 8) Emil Sajfutdinov, Ryssland, 36, 9) Martin Vaculik, Slovakien, 35, 10) Matej Zagar, Slovenien, 27, 11) Niels-Kristian Iversen, Danmark, 24, 12) Max Fricke, Australien, 24, 13) Mikkel Michelsen, do, 18, 14) Patryk Dudek, Polen, 16, 15) Gleb Chugunov, do, 16, 16) Anders Thomsen, Danmark, 10, 17) Antonio Lindbäck, Sverige, 6.