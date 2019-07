Lindgrens tekniska problem blev kostsamma – Sverige med uppförsbacke efter första finalen i lag-VM

Första kvällen i Togliatti fick en väldigt upphackad start. När första heatet väl kunde genomföras var det med endast två förare på start, efter att både Niels-Kristian Iversen och Kai Huckenbeck blivit utesluten. Istället fick Erik Riss försvara Tysklands färger mot danska Leon Madsen, som enkelt kunde vinna heatet.

För svensk del inledde man mot de regerande mästarna från Ryssland. Mot GP-ledande Emil Sayfutdinov fanns inte mycket att göra, men där bakom plockade Fredrik Lindgren två och Peter Ljung en poäng.

I den andra omgången var det inget snack om saken när Lindgren och Ljung säkrade en femetta mot Storbritanniens Robert Lambert och Chris Harris. När alla lag hade kört två heat var låg Sverige i ledning med åtta inkörda poäng.

Mötet med Tyskland i den tredje omgången började med en ryckig start, där det var Kai Huckenbeck som fick bäst fart och gick upp i en stor ledning. Svenskarna jagade heatet igenom, men kom aldrig i kapp, utan man fick nöja sig med tre poäng.

I det fjärde heatet fick Peter Ljung klara sig själv mot Australiens Rospiggar Max Fricke och Jason Doyle. Fredrik Lindgren uteslöts efter ett ryck följt av ett stopp i starten. Det slutade med en andraplats bakom Jason Doyle med Max Fricke långt efter. Efter fyra omgångar låg Sverige på fjärdeplats med 13 poäng.

Problemen fortsatte för Lindgren i det femte heatet när cykeln stannade efter två varv. Peter Ljung jagade Danmarks Leon Madsen och U21-föraren Frederik Jakobsen, men kom aldrig i kapp, utan fick nöja sig med en poäng.

Till det avslutande heatet mot Polen hade förbundskapten Morgan Andersson sparat sitt obligatoriska U21-byte. Filip Hjelmland fick tillsammans med Fredrik Lindgren möta Bartosz Zmarzlik och Maciej Janowski.

Redan i första kurvan stoppades heatet efter att Filip Hjelmland kört in i Janowskis bakhjul och båda förarna gått omkull. Janowski fick sin cykel över sig, medan Hjelmland for in under skyddsvallen. Båda förarna tog sig av banan för egen maskin, Janowski dock med till synes stora smärtor, och Filip Hjelmland uteslöts från omstarten.

Maciej Janowski kom inte ut till omstarten, istället fick Fredrik Lindgren köra mot Maksym Drabik och Zmarzlik. Lindgren var först in i startkurvan, men redan i utgången av den samma blev han passerad av Zmarzlik. Trots en vild jakt kom svensken aldrig i kapp och Sverige stannade på 16 poäng totalt.

Leder efter första halvan av finalen av lag-VM gör Australien på 23 poäng. Sverige ligger femma. Under söndagen avgörs finalen.

FAKTA: Ställning efter första finalkvällen av lag-VM

1. Australien, 23 poäng

2. Ryssland, 22p

3. Polen, 21p

4. Danmark, 19p

5. Sverige 16p

6. Tyskland, 14p

7. Storbritannien, 10p

Nationen med mest poäng efter 42 körda heat går direkt till finalheatet. Lag 2 och 3 gör upp om den sista finalplatsen.

Svenska poäng i första finalkörningen:

Fredrik Lindgren 9, Peter Ljung 7, Filip Hjelmland FX.