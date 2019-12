Lindlöven har misslyckats i allettan tre gånger i rad – i år är målet högre: ”Där för att tävla och vinna matcher”

När Carl Skärström la in 5–2 i tom kasse mot Malung i onsdagskvällens hemmamatch i Lindehov var saken klar: Lindlöven är för fjärde gången klart för allettan. Det är den högsta nivån laget varit på i klubbens 43-åriga historia.

Men de tidigare erfarenheterna förskräcker: Bara en gång, 2017, lyckades Lindlöven undvika sistaplatsen. Samtliga tre gånger missade laget playoff:

2013: Sist med två vinster och tolv förluster på 14 matcher.

2017: Näst sist med Fem vinster och 13 förluster på 18 matcher (reglerna var annorlunda då, så två i stället för som nu bara ett lag missade playoff).

2018: Sist med fyra vinster och 14 förluster på 18 matcher.

Tränaren Jonas Dufåker, som är ny för året i Lindlövenbåset, hoppas förstås på betydligt bättre resultat den här gången.

– Det ska bli skitkul att spela allettan, men jag är inte där för att delta, vi ska inte åka runt och tycka det är kul att vara med. Vi är där för att tävla och vinna matcher. Det här är en jättebra chans för alla killar som vill uppåt, nu är det dags att steppa upp och visa och spela bra på nästa nivå, för det är en nivå till, säger han.

Dufåker ser framför allt två saker som Lindlöven måste få ordning på innan allettan drar igång den 28 december: Jämnheten över 60 minuter och läget i truppen.

– När vi mötte Mariestad förra veckan såg vi att de spelade väldigt konsekvent, och det måste vi också bli bättre på. Precis som i tredje perioden i dag, egentligen. Där lägger vi ned pucken när vi inte kan ta in den med kontroll, och vi spelar snabbt bakifrån backarna, säger Dufåker och fortsätter:

– För när har vi varit som bäst under hösten?Jo, i sista tio minuterna av tredjeperioderna, både när vi haft ledning och när vi jagat. Då är vi konsekventa och har marginaler i spelet. På slutet har vi pratat mycket om att vi måste hitta det från start – och det måste vi verkligen göra i allettan, för det är bra lag där ...

Så långt jämnheten. Truppen, då? Jo, Lindlöven har haft stora skadebekymmer under hela hösten. Två spelare (William Lindgren och Linus Lundberg) har redan fått ge upp säsongen, eller möjligen karriären, på grund av höft- respektive fotproblem. Filip Bergmark har fortfarande inte gjort comeback efter axelskadan han drabbades av i februari. Sam Perstedt har lagt av på grund av motivationsbrist. Och just nu går Felix Scharnke (ljumskar), Max Lalander (hjärnskakning) och Filip Pilö (ljumske/höft) skadade.

Alltihop har tvingat in Lindesbergsklubben i en lånekarusell. 20 matcher in på säsongen har redan 36 olika spelare funnits med i laguppställningen, och just nu är fem spelare inlånade från andra klubbar.

– Vi har inte haft samma lag i två matcher någon gång. Det har varit så sjukt många skador. Sådant kan få en grupp att bli orolig, men jag tycker vi hanterat det väldigt bra och killarna vi fått in har kommit in i gruppen på ett bra sätt, säger Dufåker.

– Men till allettan måste vi få ordning på truppen så att vi har åtta backar och minst tolv forwards. På matcherna har det inte varit något problem att gå runt på tre femmor ibland, men träningsmässigt blir man väldigt lidande. Och i allettan kommer vi behöva full trupp på matcherna också för att orka, för det kommer bli ett högre tempo.

Lalander var lagets poängkung innan han åkte på en hjärnskakning som hittills hållit honom borta från spel i tre veckor och fem matcher.

– Det är inget bra än. Han är okej, han funkar, men han vaknar fortfarande upp med huvudvärk, säger Dufåker som har större förhoppningar om en snar comeback för Scharnke.

Södertäljelånet Pilö är nog tillbaka redan på söndag, när Lindlöven möter Borlänge på bortais.

– Han fick en smäll mot Mariestad och testade innan matchen i dag. Eftersom vi hade sju andra backar tillgängliga så chansade vi inte, men han är tillbaka nästa match, säger Dufåker.

Lindlöven avslutar sedan grundserien hemma mot Skövde nästa onsdag, i en match med gratis inträde.

Klara lag för allettan

Klara: Östersund, Piteå, Teg (Umeå), Boden, Hudiksvall, Borlänge, Lindlöven, Grums, Väsby, Visby/Roma, Mariestad, Skövde, Tranås, Troja/Ljungby, Nybro, Kallinge-Ronneby.

Gör upp om en plats i norra: Kiruna IF, Kiruna AIF och Kalix.

Gör upp om en plats i västra: Skövde och Nyköping.

Gör upp om en plats i södra: Halmstad och Kalmar.

Gör upp om en plats i östra: Wings Arlanda och Vallentuna.

De 20 lagen delas in i två allettaserier geografiskt. Det mesta talar för att Lindlöven hamnar i den norra med de fem lagen från den norra serien, Hudiksvall, Borlänge och ytterligare två lag (förmodligen två av Grums, Wings Arlanda, Vallentuna och Väsby).

Så fungerar allettan och playoff

Allettan inleds den 28 december och avslutas den 19 februari.

Vinnarna av de två serierna går till hockeyettanfinalen, där vinnaren efter bäst av tre matcher får en plats i kvalserien till hockeyallsvenskan.

Lagen på fjärde till nionde plats i allettan går till playoff ett, i bäst av tre matcher, dit även de fyra segrarna från vårettorna ansluter. Totalt 14 lag.

De sju segrarna i playoff ett, tvåorna och treorna från allettorna samt förloraren i den hockeyettanfinalen går till playoff två, i bäst av tre matcher. Totalt tolv lag.

De sex vinnarna i playoff två går till playoff tre i bäst av tre matcherna. De tre vinnarna i playoff tre går till kvalserien till hockeyallsvenskan.

Playoffspelet pågår mellan den 25 februari och den 14 mars.

I kvalserien till hockeyallsvenskan gör de två sämst placerade lagen i hockeyallsvenskan, vinnaren från hockeyettanfinalen och de tre vinnarna från playoff tre upp om två platser i hockeyallsvenskan 2020/21. Kvalserien startar den 19 mars och sista omgången spelas den 12 april.