Lindlöven reste sig efter derbyförlusten – slog toppkonkurrenten efter vändning: ”Gör det riktigt bra”

Det rådde stort nöje i Lindlöven efter att man under fredagen åkt på säsongens andra derbyförlust mot Kumla Hockey. Men precis som efter den första förlusten svarade laget tillbaka med besked. Då bortaslog man Borlänge med 2–1 och under söndagen blev det en ny uddamålsseger mot just Borlänge.

– Jag tycker att vi kommer ihop riktigt bra. Vi spelar bra hela matchen faktiskt, framförallt i andra och tredje gör vi det riktigt bra, säger forwarden Anton Toolanen.

I det första mötet lagen emellan vände Lindlöven underläge 0–1 till seger med 2–1 och även i returmötet stod man för en stark vändning. Den här gången avgick man med seger 3–2 efter att ha legat under med 0–2.

– Personligen så kändes det aldrig som någon fara, även om de tog ledningen. Vi är bättre än dem i dag, så det kändes bra ändå.

Hur viktigt var det att studsa tillbaka direkt?

– Klart att det är viktigt att få tillbaka en skön känsla i laget. Det är alltid tråkigt med förlust och mot Kumla så svider det lite extra. Det är väldigt skönt att studsa tillbaka direkt.

Hade ni lite extra laddning med er efter derbyförlusten?

– Ja, det kanske är så att man hade lite extra revanschlust. Så kan det mycket väl ha varit?

Det matchvinnande målet gjordes med drygt nio minuter kvar att spela och det kom från Toolanen.

– Vi kommer tre mot två och Lilliehöök (Joakim) driver upp pucken och släpper den snett inåt bakåt till mig. Sedan driver han in på mål och jag skjuter i gubbhörnet. Ett väldigt skönt mål.

23-åringen är fostrad i Luleå Hockey och fick göra 25 SHL-matcher för klubben. Till Lindlöven kom han inför årets säsong, men då från hockeyettanlaget Boden.

– Jag var redan tidigare sugen på att fara söderut och testa något nytt. Sen efter förra säsongen kom jag i kontakt med "Osten" (Tomas Östlund, sportchef) och allt han la upp lät väldigt bra och lockande. Jag kände att det bara var att packa väskan och åka.

Totalt har han levererat fem mål och sex assist på 15 matcher så här långt.

– Jag tycker att det har varit en bra inledning på säsongen. Jag har fått mycket istid och förtroende och spelar med bra folk omkring, så jag är nöjd med inledningen.

I och med segern klättrade Lindlöven förbi Borlänge i tabellen och ligger nu på en tredjeplats i hockeyettan västra.

Matchfakta

Lindlövens IF–Borlänge HF 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (5.33) Dennis Finn-Olsson (Mikael Hansson, André Dahlqvist), 0–2 (15.43) Markus Persson (Viktor Bemström, Jacob Thor), i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–2 (1.54) Maksims Semjonovs (Jesper Broeng), 2–2 (10.35) Alexander Sunnefors (Christoffer Anrén, Carl Sjöberg).

Tredje perioden: 3–2 (10.52) Anton Toolanen (Joakim Lilliehöök).

Skott: 43–42 (19–7, 10–21, 14–14)

Utvisningar, LIF: 6x2. BHF: 2x2.

Domare: Alexander Jidemo, Gävle.

Publik: –.