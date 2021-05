Lindlöven rustar för toppen – så går truppbygget: ”Ligger långt fram med fler än en” • Tränaren fortsätter

Det gick inte riktigt som man hade tänkt sig för Lindlöven under den gångna säsongen. Till att börja med åkte man på ett rejält coronautbrott inför seriestart, sedan missade man allettan med minsta möjliga marginal och man lyckades heller inte vinna fortsättningsserien.

– Fick ju enormt mycket skador och på viktiga spelare. Det är klart att det finns fler orsaker, men det var inte optimalt att behöva låna in så mycket spelare bara för att täcka upp för skador. Det rasade ifrån en efter en och vi hade inget val, säger sportchefen Tomas "Osten" Östlund.

Till nästa säsong har man ännu inte presenterat några spelare, men arbetet med att sätta laget pågår för fullt.

– Några är signade, men vi har inte gått ut med det än. Sen har vi några kontrakt som ligger ute och som vi väntar på att få in. Vi räknar med att ha en lika bra trupp som förra året och tanken är att vi ska vara ett topplag i hockeyettan.

Kan du säga vilka som är helt klara?

– Nej, det vill vi gå ut med själva, men det är viktiga spelare.

Det enda som står klart är egentligen att Örebrolånet Carl Sjöberg inte kommer tillbaka eftersom han istället har skrivit på för Kalmar. Det och att stjärnforwarden Max Lalander slutar, vilket han avslöjade efter sista matchen i mitten av mars.

– Det är inte det lättaste att ersätta honom. Han var ju garanti för 20 mål, så det är klart att vi först och främst tittar på spets. Vi behöver spelare som kan producera.

Har ni någon som är på gång in?

– Jag hoppas att vi ligger långt fram med fler än en. Det är fyra–fem som vi jobbat med sedan säsongen tog slut och jag vill tro att vi ligger långt fram, men det kanske andra klubbar också tänker.

Tror du ni kan behålla många från i fjol också?

– De är några som har allsvenskt intresse som vi inte vet om vi får behålla, men vi hoppas det. Förändringar kommer det att bli, det blir det alltid, men vi har byggt det här laget under flera år och hoppas kunna behålla en kärna.

En som kommer vara kvar är tränaren Jonas Dufåker, det berättar Östlund nu.

– Att vi missade allettan ligger inte på Jonas. Vi gör en helt okej höst och tar 41 poäng som ska räcka. Vi vill vara en förening dit spelare kommer och utvecklas i och det har vi gjort bra i fem–sex år. Vi kan inte jämföra oss med de stora drakarna i pengar, men i utveckling kan vi jämföra oss med alla lag. Det ska ligga i vårt varumärke att man kan ta sig någonstans.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: –.

Backar: –.

Forwards: –.

Utgående kontrakt: Jonatan Frykholm, målvakt, Lucas Jägbring, do, David Berg, back, Jesper Broeng, do, Joshua Karlsson, do, Mathias Linnarud, do, Philip Nyberg, do, Christoffer Anrén, forward, Simon Brännvall, do, Vladimir Chetverikov, do, Emil Eriksson, do, Lukas Henze, do, Anton Karlsson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Alexander Sunnefors, do, Anton Toolanen, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Marcus Brännman (målvakt, Örebro J20), Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Simon Forsmark (do, Örebro J20), Karl Jonsson (do, Bik Karlskoga), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Max Lalander (forward, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).