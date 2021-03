Lindlöven säkrade kontraktet – kan få avgörande seriefinal: ”Vore kul för båda lagen”

Efter fem raka förluster fick Lindlöven, som dessförinnan hade fem raka segrar, rejäl islossning när laget i onsdags hemmaslog Grums med 7–0.

Fredagskvällens insats tog vid där den matchen slutade, och sju minuter in i tredje perioden borta mot Köping hade Lindlöven 3–0 och alltså hållit nollan i 107 minuter i sträck. Två snabba reduceringsmål i powerplay skapade ändå dramatik, men sedan höjde Lindlöven tempot: Carl Sjöberg avgjorde med knappt tre minuter kvar och Anton Toolanen fastställde slutresultatet i tom bur. 5–2.

– Det blev spännande på så sätt att det bara skiljde ett mål ett tag, men Köping skapade faktiskt ingenting efter 3–2. Bytet efter kom vi ut och malde ned dem, och vi spelade skitbra sista tio, säger tränaren Jonas Dufåker.

– Första halvan av matchen var däremot en ganska dålig hockeymatch, egentligen. Vi fick jobba oss in i matchen i dag. Men till skillnad från de tre uddamålsförlusterna förra veckan så fick vi in de där enkla skräpmålen. Backskott med styrning, sådant där som är svårt att försvara sig mot. Man behöver ett par sådana per match. Det syntes också att vi hade ett helt annat självförtroende i matchen i dag, efter islossningen i onsdags.

Veckans sex poäng gör att Lindlöven nu säkrat division 1-kontraktet.

– Det var skönt för hela föreningen. Sportchefen (Tomas Östlund) var väldigt lättad efter matchen, precis som spelare som varit här i många år och känner mycket för laget, som Max Lalander, säger Dufåker.

En match återstår för Lindlöven i hockeyettans västra fortsättningsserie, och det är en seriefinal hemma mot Surahammar nästa söndag, den 14 mars.

Lagen ligger just nu på samma poäng, men Surahammar har ytterligare en match kvar att spela och därtill tolv måls bättre målskillnad. Besegrar Surahammar Linden på fredag kommer Lindlöven behöva vinna seriefinalen med minst sju mål – kanske fler, om Surahammar slår Linden stort – och det är i princip ogörligt. Men om Surahammar tappar poäng mot Linden blir sista matchen direkt avgörande.

– Det vore kul för båda lagen om den matchen skulle avgöra allt. Avgörande seriefinal, det händer inte ofta, säger Dufåker.

Laget som vinner serien får en plats i hockeyettans nya slutspel medan säsongen tar slut för tvåan och trean i tabellen.

Ett snäpp längre ned, på fjärdeplatsen som innebär kval för att hänga kvar, återfinns Kumla Hockey som på fredagskvällen förlorade med 6–4 hemma mot tabelljumbon Malung.

Kumlas chanser att hänga kvar utan kval är därmed försvinnande små, eftersom Linden på tredjeplatsen är en poäng före och har tre matcher kvar att spela mot Kumlas enda. Å andra sidan möts lagen i sista omgången, i en match som kan bli direkt avgörande om Linden inte tar mer än en poäng i sina två dessförinnan.

Köping–Lindlöven 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

Första perioden: 0–1 (9.38) Adam Björkman (Maksim Semjonov.

Andra perioden: 0–2 (7.55) Anton Widmark (Max Lalander, Maksim Semjonov) i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 0–3 (3.06) Jesper Broeng (utan assist) i spel fem mot fyra, 1–3 (7.00) Marcus Viitanen (Emil Norberg, Andreas Thelander) i spel fem mot fyra, 2–3 (10.34) Emil Norberg (Theodor Pistek, Andreas Thelander) i spel fem mot tre, 2–4 (17.22) Carl Sjöborg (Joshua Karlsson, Adam Björkman), 2–5 (19.19) Anton Toolanen (utan assist) i tom kasse.

Skott: 25–35 (8–13, 8–11, 9–11)

Utvisningar, Köping: 4x2. Lindlöven: 5x2.

Domare: David Laksola, Torsåker.

Publik: Nej.

Kumla Hockey–Malungs IF 4–6 (0–0, 1–2, 3–4)

Andra perioden: 0–1 (13.12) Elias Jacobs (Gabriel Olsson, Viktor Olsson), 1–1 (15.05) Oliver Arle Östergren (Daniel Lindberg, Isak Jonsson) i spel fem mot fyra, 2–1 (15.23) Gabriel Lissel (utan assist).

Tredje perioden: 2–2 (0.33) Oliver Arle Östergren (Isak Jonsson, Victor Wänghult), 2–3 (10.33) Isak Ekelund (Wilhelm Ytfeldt, Leo Böris) i spel fem mot fyra, 3–3 (12.18) Daniel Lindberg (Victor Wänghult, Isak Jonsson) i spel fem mot fyra, 4–3 (12.40) Oscar Geschwind (Isak Jonsson), 4–4 (14.22) Isak Ekelund (Adam Karlsson, Elias Jacobs, 4–5 (17.36) Gabriel Lissel (Gustav Grankvist, Adam Karlsson), 4–6 (19.36) Wilhelm Ytfeldt (Adam Karlsson, Leo Böris) i tom kasse.

Skott: 28–32 (5–11, 11–10, 12–11).

Utvisningar, Kumla: 1x2. Malung: 3x2.

Domare: Calle Eriksson-Lilja, Kumla.

Publik: 4.