Lindlöven värvar tjeckisk back från amerikansk collegeliga: ”Ska bli otroligt kul”

Lindlövens sportchef Tomas Östlund fortsätter att dra in signaturer på spelarkontrakt. Den här gången har han lyckats locka den tjeckiske backen Zikmund Mróz till Lindesberg efter flera säsonger i USA. Tidigare har 23-åringen även spelat i Örebro Hockeys ungdomslag, men under säsongen 2014–15 lämnade han klubbens J18-lag.

– Zikmund är en back som gärna följer med i anfallen. Rörlig på skridskor, trots sin storlek. Jonas (Dufåker, tränare) hade "Ziki" under sin tid i U-16 i Örebro och har bara gott att säga om honom, säger Östlund till klubbens hemsida.

De senaste två säsongerna har Mróz representerat Lebanon Valley College i NCAA III. Totalt har det blivit 32 matcher med ett mål och tio assist som facit.

– Han har meriter från U-landslaget i Tjeckien och senaste åren har han spelat i USA men återvänder nu till Sverige och oss. Ska bli otroligt kul att få följa hans utveckling i vinter.

Men Mróz blir inte ensam förstärkning. Även William Lindgren, bror till Elias Lindgren som var på lån i klubben under vintern, är klar för en återkomst. Han gjorde en match för Lindlöven 2019/20, men hela fjolåret förstördes av en skada.

– Kul att Wille är tillbaka! Inget spel förra året på grund av en operation. Men nu har han rehabiliterat sig och är klar för spel. Stor, tuff och väldigt placeringssäker back som kommer bjuda på en och en annan bröstvärmare på Hovet i vinter, säger Östlund till klubbens Instagramkonto.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: Adam Björkman (ny från BIK Karlskoga J20, utlånad till Lindlöven), Joshua Karlsson, William Lindgren (spelade ej 2020/21), Zikmund Mróz (ny från Lebanon Valley College), Philip Nyberg.

Forwards: Christoffer Anrén, Anton Björkman (ny från Hudiksvall), Simon Brännvall, Isak Jonsson (ny från Kumla Hockey), Anton Karlsson, Maksims Semjonovs, Alexander Sunnefors, Anton Toolanen, Anton Widmark.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, David Berg, back, Emil Eriksson, forward, Alexander Kovalonok, do.

Utgående låneavtal: Elias Lindgren (back, Örebro J20).

Klara förluster: Marcus Brännman (målvakt, åter till Örebro J20 efter lån), Jesper Broeng (back, Mariestad), Karl Jonsson (do, lån från Bik Karlskoga, Dalen), Mathias Linnarud (do, IFK Arboga), Filip Lundqvist (do, Kiruna AIF), Vladimir Chetverikov (forward, Guldsmedshytte SK), Simon Forsmark (do, åter till Örebro J20 efter lån), Lukas Henze (do, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).