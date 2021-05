Lindlövens viktiga besked – backbjässen och målsprutan stannar: ”Grymt skönt”

Bitarna börjar att falla på plats i Lindlövens lagbygge. Under måndagen presenterade man två nya kontraktsförlängningar. Den ena med storväxte backen Joshua Karlssons, 20, namnteckning på.

– Grymt skönt att "Josh" vill spela ännu ett år hos oss. Joshua är en otroligt stark och stabil back. I defensiven är han en gigant som kommer att spela en stor kommande säsong, säger sportchefen Tomas Östlund till klubbens hemsida.

Den andre att stanna är forwarden Alexander Sunnefors, 23. Den här säsongen blev han lagets näst bästa målskytt med sina 18 fullträffar på 37 matcher.

– Skönt att "Sunne valde att stanna. Han blev bättre och bättre ju längre säsongen gick. Väldigt skridskostark och målfarlig forward och jag tror att det finns mer att ta ut i år.

Båda två går in på sin andra säsong i klubben, även om Karlsson var på lån i Lindlöven och spelade en match 2019/20.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: Joshua Karlsson, Philip Nyberg.

Forwards: Christoffer Anrén, Simon Brännvall, Anton Karlsson, Alexander Sunnefors, Anton Toolanen.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, David Berg, back, Vladimir Chetverikov, forward, Emil Eriksson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Marcus Brännman (målvakt, åter till Örebro J20 efter lån), Jesper Broeng (back, Mariestad), Karl Jonsson (do, lån från Bik Karlskoga, Dalen), Mathias Linnarud (do, IFK Arboga), Simon Forsmark (forward, åter till Örebro J20 efter lån), Lukas Henze (do, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).