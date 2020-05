Lions samlar prylar till nästa års loppis och glasögonprojektet fortsätter

Loppmarknaden skulle ha skett på lördag 23 maj i Hällefors, men corona-pandemin sätter stopp.

– Lämna in och skänka prylar kan den som vill göra ändå denna dag, klockan 10-12. Ställ grejerna hos oss och vi bär in i lokalen, eller så bär ni in själva. På så sätt kan vi hålla avstånd, säger Kicki.

Insamlingen sker på Skolvägen 7 i Hällefors, i byggnaden med namnet Ostkanten. På baksidan finns ett garage där Lions lagrar grejer.

– Vi tar inte emot möbler just nu – det har vi så mycket av. Vårt andra förråd är fullt. Inte heller kläder. I övrigt är det fritt fram.

Efter denna lördag kommer Lions att ha insamling tills vidare i Ostkantens garage den sista dagen i varje månad, utom i december och januari.

– Så satsar vi på att det blir det en jätteloppis nästa år, säger Kicki.

Dessutom fortsätter Lions insamlandet av glasögon. De kan lämnas i Ostkantens garage, men det finns även en brevlåda på Ica-affären i centrala Hällefors.

– Hela och rena glasögon, inte fodralen. Vi har ett samarbetsavtal med hjälporganisationen Vision for all, där legitimerade optiker mäter glasögonens styrka och katologiserar, för att sedan skicka dem vidare ut i världen till behövande. Allt sker ideellt. Glasögonen går till människor som inte skulle ha kunnat skaffa sig några själva, som är så fattiga att de inte har råd med varken synundersökning eller glasögon. Detta innebär alltså ingen konkurrens.

Kicki har ansvarat för insamlandet i Hällefors kommun sedan 2014 och fram till nu har hon tagit emot och skickat 2000 par glasögon vidare.

– Känns bra och ett stort tack till alla som bidragit, säger Kicki.