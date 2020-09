Lira på förra snackhästen – och andra tips inför torsdagens Örebrotrav

Rubrikerna

Spiken

Knifetown Lover (V5-5) gick bra senast efter startgalopp, sexåringen travade 1.12,6 sista 800 meterna som trea bakom Amiral och Viscount. Helt annat motstånd denna gång, perfekt läge mitt bakom startbilen och Lilius lärde känna hästen senast. Love You-avkomman trivs utmärkt i Örebro (3 av 5) och i ledningen (4 av 4), lär tidigt nå spets och sedan har vi mycket svårt att se hur han ska torska detta.

Rysaren

Bravo Qira (V5-3) har inte startat sedan juni och bara tjänat drygt fem tusen i år så hon lär inte bli så hårt påpassad på toton. Hästen är startsnabb och kan öppna kvickt. Körs av ordinarie kusk vilket är ett stort plus i breddlopp. Hon var med i E3-finalen 2017 så det finns fartresurser i henne, bara tre segrar i karriären men av dessa är tagen i Örebro.

Liret

Berberis (lopp 8) felade i debuten, sedan vann hästen två raka och blev lite av en snackhäst. Att han efter 24 starter endast ska ha två segrar på kontot och bara tjänat 192 400 får ses som ett stort misslyckande. Sist kördes han fram i dödens men klarade inte det mentalt. Tre lopp i kroppen och bör vinna ett breddlopp, vi lirar 200 kronor vinnare på fyraåringen och hoppas på tre gånger pengarna från bakspår.

Tipsen

Lopp 2 V5-1

2 100 meter auto

1 Runkeeper M.J. - Modig T 70006 17,2a

2 Gazelle de Viette - Gustavsson K P 70363 19,4a

3 Victober - Edlund G 00700 19,4a

4 Mölebos William - Fischer N 53008 18,3a

5 Callie Vingboons - Lindblom M ddk03 18,1a

6 Demolition Man - Ivarsson M 70000 19,7a

7 Panzer Battalion - Österdahl J 40358 18,1a

8 Jordan Star - Karlsson A I 74407 17,7a

9 Skogstösen Noabell - Skogh H-O 077d0 19,8a

10 Diva Crown - Sundbom H 00204 17,5a

11 Fokker S.S. - Fromell T 8d06d 19,4a

12 Metallic Cloud - Hedblom S 66074 17,3a

Rankning: 5 Callie Vingboons (Micael Lindblom) – 2 Gazelle de Viette – 7 Panzer Battalion. Outs: 8 Jordan Star.

Callie Vingboons öppnade fort från just spår fem bakom bilen senast, kan vara loppets ledarinna. Hade lite sparat som trea och med lopp i kroppen kan hemmahästen ta karriärens första seger. Detta lopp håller ingen hög standard, ingen häst har vunnit lopp än… Gazelle de Viette gick klart godkänt som trea i minicomebacken, säkert framflyttad med tempo i kroppen och läget denna gång går inte att klaga på. Panzar Battalion är jämn och säker, loppets outsider.

Lopp 3 V5-2

2 140 meter volt

1 Divine League - Karasiewicz A d8487 16,9

2 Kicken V.O.P. - Törnqvist P 54805 14,6

3 Majors Estelle - Bood A 05050 14,8

4 Önas My - Stein L-M 0650d 15,3

2 160 meter

5 Canappealformore - Domberg M 54686 14,2

6 Boomer - Adolfsson S 44656 14,6

7 La Mauresque - Lindblom C P 4dd20 14,5

8 Son of Triton - Grundmann D 70d88 14,5

9 Au Gratin - Lindblom M 60d50 14,2

2 180 meter

10 Pablo Andover - Axelsson B L 00000 12,5

11 Gigant Proud - Smedman J 06047 12,4

Rankning: 9 Au Gratin (Micael Lindblom) – 10 Pablo Andover – 7 La Mauresque. Outs: 6 Boomer.

Au Gratin har två lopp i kroppen och borde hävda sig väl i breddlopp. Hade ett fint fjolår, men det har gått trögare i år. Micke Lindblom kör femåringen för första gången, naturlig tipsetta. Pablo Andover jagar årets första seger, har tre lopp i kroppen och körs av ordinarie kusk. Hästen trivs i Örebro (3 av 9) och Bengt L Axelsson har alltid hävdat att hästen är bäst bakifrån trots att han har bra spetsstatistik. La Mauresque har smygform och kan ta årets första seger med klaff under vägen trots att hon möter hingstar. Boomer har vettig form, ska tävla barfota fram och körs för första gången av Sofia Adolfsson. Främst ett platsbud för oss.

Lopp 4 V5-3

2 100 meter auto

1 Jas S.S. - Fromell T 77000 13,0a

2 Imola Boko - Partanen J 006d0 14,3a

3 Jasmine Coger - Gustafsson S 00000 13,0a

4 Bravo Qira - Aikio K 0d640 12,7a

5 Raja Piraya - Lindberg I d0080 12,7a

6 Sten Åke - Andersson G B 1d00d 13,7a

7 Let it be Me Tooma - Ivanov J 00630 14,2a

8 Shutupandscratchme - Lind J 70506 14,2a

9 Scot Launcher - Erixon L 5dd73 12,6a

10 Maj Doll - Sedström J 77064 15,3a

11 Athletic Division* - Daggert H 34740 13,3a

12 Dream of Winner - Ivarsson M 70536 13,2a

Rankning: 8 Shutupandscratchme (Johanna Lind) – 4 Bravo Qira – 7 Let It Be Me Tooma. Outs: 9 Scot Launcher.

Shutupandscratchme gör en mycket intressant debut för sin nye tränare Stefan P Pettersson som haft hästen sedan slutet av juli. Femåringen är i stort poängbehov så vi räknar kallt med att Stefan har honom i ordning och att det inte behövs lopp i kroppen. Bravo Qira har inte heller startat sedan mitten av sommaren, fuxan är startsnabb och skulle vara intressant att se i spets. Körs av ordinarie kusk, haft en bedrövlig säsong men var med i E3-finalen 2017 så kunnande finns. Let It Be Me Tooma har segrat i Örebro och är van tuffare omgivning än han stöter på denna gång. Körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i breddlopp. Scot Launcher har två lopp i kroppen och intressant smygläge, kan hjälpa Lasse ”Kryss” Erixon att ta en pinne till och komma närmare tusen kusksegrar.

Lopp 5 V5-4

2 100 meter auto

1 Chip Mc Kei'em - Gorski K 7567d 15,8a

2 Acme - Jonasson Z 47d00 15,8a

3 Xanthis Millpond - Grundmann D 51d00 14,7a

4 Kronbruden T.J. - Modig T 77603 15,5a

5 Easy to Like - Partanen J 63660 14,1a

6 Warpaint - Claesson F 00500 15,3a

7 Kerosene - Thuresson P A 40777 15,0a

8 Sotika - Blom N 54003 15,1a

9 Ladybluechip - Pettersson P 36652 14,5a

10 Moonlight Lini - Engblom P 04827 15,6a

11 Downton Abbey C.G. - Jonsson E 63026 15,1a

12 Digital Import - Erixon L 67053 15,1a

Rankning: 9 Ladybluechip (Patrik Pettersson) – 2 Acme – 10 Moonlight Lini. Outs: 3 Xanthis Millpond.

Ladybluechip gjorde ett bra lopp i comebacken som tvåa bakom överlägsna och duktiga Dancing Queen N.O. Klart lättare emot den här gången och intressant smygläge, given tipsetta i ett lågklassigt lopp. Acme har ännu inte vunnit lopp trots 29 försök, barfota runt om kan höja valacken som är galoppbenägen men har viss fart i sig. Moonlight Lini har inte startat sedan maj så formen är oviss. Räknas trots det tidigt i ett lopp som detta. Xanthis Millpond har en seger i karriären och den är tagen från spets så David Grundmann som kör fyraåringen för första gången lär testa för ledningen.

Lopp 6 V5-5

2 100 meter auto

1 Fairyman - Gustavsson K P 00000 12,6a

2 Baja Rosa Akema - Lindblom C P 07006 11,8a

3 Massitj - Hönig S 00000 11,5a

4 Betel Am - Adolfsson S 00d08 12,5a

5 Knifetown Lover - Lilius M d0053 13,8a

6 The Perfect Lindy - Lövdal A 06300 11,8a

7 Drive Launcher - Sedström J 3060d 11,9a

8 Drugstore - Djuse M P 7d500 14,0a

9 Sete - Erixon L 04043 12,7a

10 Cosmo Light - Smedman J 00d00 12,0a

11 This is Alex - Grundmann D 0d46d 11,8a

12 Super Photo Bood - Bood A 03000 12,7a

Rankning: 5 Knifetown Lover (Marcus Lilius) – 2 Baja Rosa Akema – 9 Sete. Outs: 8 Drugstore.

Knifetown Lover tog fem segrar förra året, men jagar årets första triumf. Gick ett bra lopp som trea senast i Eskilstuna bakom lördagshästar som Amiral och Viscount. Spår mitt bakom bilen är optimalt, hästen är obesegrad i spets (4 av 4) och trivs utmärkt i Örebro (3 av 5). Omgångens mest troliga vinnare, given spik. Baja Rosa Akema hävdar sig i bättre sammanhang än breddlopp, obesegrad i Örebro och vann spårlotten i loppet. Sete har vettig form men är inte helt enkel att lura först, bra startrygg och är ett platsbud.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 8 Forcebewithyou (Pasi Aikio) – 6 Ninepoints Coolman – 7 Royal T.C. Outs: 9 Starchip S.S.

Lopp 7: 8 Optimum Terminator (Svante Ericsson) – 11 U.B.Cool – 5 Undazzled Eyes. Outs: 6 Albert G.

Lopp 8: 9 Berberis (Pasi Aikio) – 3 Emma Häggenäs – 7 Cody D.K. Outs: 8 Optimus Prime.

Lopp 9: 5 Silver Load (Christina A Hande) – 1 Homeland Pellini – 7 Cilantro. Outs: 8 Combonumberfive.

Lopp 10: 4 Komnes Gigant (Jimmi Ehlers) – 5 Snotra A.K. – 6 Slotts Balder. Outs: 1 Kjölstad Prinsessa.

Lopp 11: 1 Alwaysapleasure (Andre Schiller) – 4 Kutafort – 9 Texas Laday. Outs: 8 B.B.S.Diamant.

Lopp 12: 4 Bribes (Juhani Partanen) – 6 Optimum Concinnity – 5 Vicadi. Outs: 3 Garri Westwood.

Spelförslagen

V5-förslaget

V5-1: 1 Runkeeper M.J. 2 Gazelle de Viette, 5 Callie Vingboons, 7 Panzer Battalion, 8 Jordan Star. (Res: 4,12)

V5-2: 7 La Mauresque, 9 Au Gratin, 10 Pablo Andover. (Res: 6,2)

V5-3: 4 Bravo Qira, 7 Let It Be Me Tooma, 8 Shutupandscratchme. (Res: 9,5)

V5-4: 1 Chip Mc Kei'em, 2 Acme, 3 Xanthis Millpond, 4 Kronbruden T.J. 5 Easy To Like, 8 Sotika, 9 Ladybluechip, 10 Moonlight Lini. (Res: 6,11)

V5-5: 5 Knifetown Lover. (Res: 2,9)

Kostnad: 360 kronor.

V4-förslaget

V4-1: alla 12 hästar. (Res: 9,2)

V4-2: 5 Knifetown Lover. (Res: 2,9)

V4-3: 5 Undazzled Eyes, 6 Albert G. 8 Optimum Terminator, 11 U.B.Cool. (Res: 4,12)

V4-4: 3 Emma Häggenäs, 9 Berberis. (Res: 7,8)

Kostnad: 192 kronor.