LISTA: Bostadspriserna har rusat i Örebro och Kumla senaste året • Här är det dyrast – och billigast

Bostadspriserna har skjutit i höjden runtom i landet det senaste året. I snitt 12,5 procent för villor och 7 procent för bostadsrätter. Det visar ny statistik från Svensk mäklarstatistik.

Och det alltså trots de stora farhågorna om vad coronakrisen skulle leda till.

”Många som redan äger sitt boende har inte påverkats av den ekonomiska osäkerheten under pandemin”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Deras goda ekonomiska förutsättningar i kombination med att räntorna är låga gör det möjligt för dem att gå längre i en budgivning”.

De som redan har en bostad blir alltså vinnarna i krisen.

Främst är det allt större boyta som tycks efterfrågas. De höga prisnivåerna kan därför få spekulanter att söka sig bort från stan.

”Tillgång till ett extra rum och en trädgård värderas i dag allt högre av spekulanterna”, säger Marcus Svanberg och fortsätter:

”Bostäder i centrala lägen är fortfarande eftertraktade, men efterfrågan på boende utanför stadskärnorna ökar – där är det möjligt att få mer boyta för pengarna”.

Villapriserna

Även om villapriserna ökat senaste året och ligger nära rekordnivåer för vad man får betala per kvadratmeter så har takten stannat av något senaste kvartalet. Då sjönk priset för en villa med -2,7 procent i Örebro kommun. I länet var motsvarande siffra -1,4.

I snitt får man betala 28 496 kronor per kvadratmeter för sin villa i Örebro, vilket är något mer än rikssnittet som ligger på 27 750 kronor per kvadratmeter.

Sett till det senaste året har priserna på villor ökat i alla kommuner som Svensk mäklarstatistik valt att ta med i sin jämförelse. I Hallsberg har ökningen varit så stor som 24 procent.

Statistiken gäller från november 2020 till januari 2021, för helåret, och för tremånadersperioden gäller augusti-oktober 2020.

Bostadsrättspriser

Även här har priserna ökat markant. Örebro ligger något över rikssnittet. Här får man betala 7,2 procent mer i snitt för en bostadsrätt än för ett år sedan. Sveriges snitt ligger på 7 procent. Snittpriset per kvadratmeter är också högst i länet i Örebro, 26 984. Men det är å andra sidan en bra bit under rikssnittet som ligger på 41 996 kronor per kvadratmeter.

I Kumla är ökningen än större, 15,5 procent – och då har priserna minskat med 6,2 procent senaste tre månaderna. Men då har å andra sidan endast 27 bostäder sålts i kommunen.

Statistiken gäller från november 2020 till januari 2021, för helåret, och för tremånadersperioden gäller augusti-oktober 2020.