Lista: De kan vinna på Manifestgalan – ”Bästa skivan jag någonsin gjort”

– Man har gått på knäna så pass mycket, så det känns verkligen speciellt och extra viktigt det här året. Jag är jätteglad för min nominering, säger Kristofer Åström.

Den Luleå-bördige medlemmen i pausade bandet Fireside, är nominerad i kategorin singer/songwriter i sin roll som soloartist. Han tycker själv att den melankoliska och varsamt countryinspirerade plattan "Hard times", döpt efter folkmusikklassikern ”Hard times come again no more”, är det bästa han gjort.

– Jag har jobbat stenhårt med den här plattan och är så stolt över den. Jag ville verkligen göra den bästa skivan jag någonsin gjort, och det är många som har sagt det till mig också, jag har fått fin kritik. Om de nu är ärliga.

Tror du att de ljuger?

– Haha, ja man vet aldrig, det är det norrländskt skeptiska i mig som slår till ibland. Nej, det gör de inte såklart och det har känts väldigt positivt. Men det är svårt att nå ut till folk och där kan säkert Manifestgalan hjälpa till.

Kristofer Åström har ägnat 2020 åt sitt vanliga jobb som tekniker och har tagit hand om familj och barn. Det har känts tomt att inte få spela för publik, säger han. Men mer musik är på gång.

– Jag har inte gett upp helt. Det händer ganska mycket som jag inte kan gå in på riktigt än men det är påbörjade projekt.

Hur följer man upp det bästa man någonsin gjort?

– Man får nog göra på ett annat sätt. Det vore ju tråkigt att göra samma sak igen, man får göra en annan typ av skiva, som också kan bli det bästa man har gjort.

Manifestgalan sänds direkt via manifestgalan.se den 26 februari. Anna Charlotta Gunnarson är programledare och på galan uppträder bland andra Mando Diao.

Fakta: Årets nominerade i urval

► Singer/songwriter

Kristofer Åström – "Hard times"

Alice Boman – "Dream on"

I’m Kingfisher – "The past has begun"

Christian Kjellvander – "About love and loving again"

► Hiphop

Yasin – "98.01.11"

Guleed – "Lucky 20"

L1NA – Samlad årsproduktion

Greekazo – "Gör nu, tänk sen"

► Visa

Elin Callmer – "Frustration"

Iiris Viljanen – "Den lilla havsfrun"

Mando Diao – "I solnedgången"

Jonathan Hilli – "Sånger att brinna till"

► Metal

Novarupta – "Marine snow"

Serpent Omega – "II"

Svartkonst – "Black waves"

Electric Hydra – "Electric hydra"

► Pop

Mattias Alkberg – "Bodensia"

Florence Valentin – "Det var en gång"

Esther – "Better off sleeping with a parachute"

Dolce – "Ur aska"

Miranda Sigander/TT