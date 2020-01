LISTA: Det här händer i helgen: ”Fakta och förnuft eller känslor?”

Här är våra utvalda tips på kultur- och nöjesevenemang inför helgen:

1. Fredrik Lindström till Örebro

Efter några års vila från turnerandet gör nu På Spårets Fredrik Lindström turnécomeback i flera städer med föreställningen ”Mänskligheten – föreställningen om oss själva”. Utgångspunkten det moderna mänskliga beteendet och till sin hjälp använder han bland annat statistik och fakta blandat med humor. Frågorna som Fredrik Lindström använder för att undersöka vår tillvaro handlar om: ”Vad är det egentligen som styr oss? Fakta och förnuft eller känslor? Och hur mycket kan vi egentligen skylla på den mänskliga faktorn?”

På lördag kommer turnén till Conventum i Örebro.

2. Fotoutställning om första atombomben

”Intense Flash and Sensation of Heat” heter den fotoutställning som tar oss genom historien om den första atombomben. Fotografen Magnus Westerborn har varit på platserna kopplade till just denna historia. Genom att visa dessa svartvita bilder vill fotografen förmedla att kärnvapen är ett problem än i dag, att vapnen sprids och att det fortfarande finns en hotbild. Vernissage på Konstfrämjandet Bergslagen på lördag.

3. Nyöppning av Galleri Nord

Det nalkas drop-in mingel på lördagsförmiddagen. Konst och musik när Nord konst och arkitektur öppnar upp i Galleri Nords nyrenoverade lokaler på Storgatan 29. Dessutom byter galleriet namn från Exposé, till Nord konst och arkitektur. Men det viktigaste är väl ändå vilka utställare och musiker som kommer, nu när de öppnar på nytt.

Utställarna är Helena Trovajs med akvarellmålningar och Christina Brattsands som visar skulpturer. Deras konst kommer från sådant som vi redan känner igen med en tvist, och fokuserar på ett berättande om naturen, staden och människorna. Musiken kommer spelas av folkpop duon Ash & Anemones.

4. Bortom Afghanistan av Åke Ericson

År 2015 slog den stora flyktingvågen mot Sverige, över 30 000 ensamkommande ungdomar och barn sökte asyl och runt 25 000 av dem kom från Afghanistan. Åke Ericson har följt och skildrat situationen, bland annat sittstrejken i Stockholm 2017. Resultatet har blivit den här utställningen och en bok, ”Bortom Afghanistan – the Struggle of the Refugees”.

Åke Ericson har samarbetat med journalisten och författaren Thord Eriksson, som har skrivit boken ”Dom stod kvar” på samma tema. Och under utställningen kommer det även arrangeras ett samtal med Thord Eriksson.

På lördag är det vernissage på Black Door Gallery.

5. East & West med ett musikframträdande

Mitt i Dragomir Rajkovic utställning ”Aleppo” på Örebro konsthall kommer bandet East & West sätta upp ett musikframträdande om Aleppo på söndag. Musiken beskrivs som ett möte mellan öst- och väst och blandar rock och jazz.