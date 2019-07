Lista: Filmtips till regniga dagar – spänning och skruvad satir

Skruvade filmer

► BlackKkKlansman

Den förste afroamerikanske polisen i Colorado Springs får för sig att han ska infiltrera Ku Klux Klan – och lyckas. Den här historien bygger på verkliga händelser från 1970-talet, men har i denna filmatisering förstås vridits några varv till. Resultatet är en absurt, skruvad historia med John David Washington och Adam Driver i huvudrollerna, som lyckas ge perspektiv på både vardagsrasism och extremism, samtidigt som den är otroligt underhållande. Filmen är regisserad av Spike Lee, Oscars-nominerades i flera tunga kategorier, och knep en Oscar för bästa manus efter förlaga.

► Sorry to bother you

"Ursäkta att jag stör" är inledningsrepliken när telefonförsäljarna ringer samtal efter samtal från sina bås. Längre upp i samma byggnad finns den mytomspunna våningen där stjärnuppringarna jobbar. När huvudpersonen Cassius Green (LaKeith Stanfield) lär sig använda sin "vita röst" gör han snabb karriär – men vad är det egentligen han får sälja? I denna tillspetsade samhällssatir skyr företagen varken genmanipulation eller förklätt slaveri i jakten på profit. Och när företagens allra mest skruvade planer avslöjas – ja, då stiger bara aktierna. Det kanske inte låter så – men det här är en film där du får skratta mycket.

► Okja (Netflix)

Supergrisen Okja och flickan Mija lever i en idylliskt vacker Totoro-liknande tillvaro i Sydkorea. Deras idyll slits sönder när det visar sig att Okja är en del i ett företags omständliga PR-plan: Att blanda bort korten för att dölja hur grisar genmanipuleras för köttproduktion. På rollistan finns idel kända namn som Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal och Paul Dano, men både djurrättsaktivister, företagsfolk och andra vuxna blir riktiga karikatyrer i denna skruvade berättelse. I stället är det Mija (Seo-hyun Ahn) som är historiens pålitliga hjältinna.

Tv-serier:

► The night manager (TV4 play)

Danska Susanne Bier har regisserat miniserien som bygger på John le Carrés spiondrama. Här får vi se Hugh Laurie trovärdigt spela hårdför gangster, en gravid Olivia Colman som MI6-agent (omvandlad från herr till fru Burr) och Tom Hiddleston i huvudrollen som den samvetsömme nattportieren som bestämmer sig för att hämnas. Resultatet är en serie sprängfylld av spänning, drama – och romantik.

► The little drummer girl (Cmore)

Fastnar du för spiongenren så finns ju även John le Carrés "Den lilla trumslagarflickan" från 1983, som nyligen blivit tv-serie i sex delar. En imponerande Florence Pugh har titelrollen, och Alexander Skarsgård spelar desillusionerad Mossadagent. Den cyniska konsten att manipulera och offra människor för ett högre syfte är ett återkommande tema hos le Carré. Här är det 1970-tal och den unga skådespelerskan Charlie rekryteras av den israeliska underrättelsetjänsten för att infiltrera en palestinsk terrorcell som härjar i Europa. Men vem som är god och vem som är ond är aldrig svartvitt, och dubbelagenter kan till slut bli så dubbla att de inte längre vet vilka de är.

► You´re the worst (Netflix)

Hittills finns det fyra säsonger på Netflix om Jimmy (Chris Geere) och Gretchen (Aya Cash) som krigar för att få sin kärleksrelation att fungera. De brottas förstås med det vanliga; rädsla för att visa känslor, rädsla för att binda sig, rädsla för att bli lämnad, osv. De är absurt självupptagna och självutplånande. Dialogen är Gilmore girls-rapp och Girls-grov. Det finns inte en enda scen utan alkohol, vilket spetsas med viss drogromantik också. Men det är så skruvat. Och roligt.