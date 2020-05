LISTA: Här är äldreboendena som har coronasmitta – är din förälders boende drabbat?: "Ingen behöver dö ensam"

Sedan det första coronafallet dök upp på ett av Örebros äldreboenden har intresset förstås varit stort: är det på min mammas eller pappas boende som någon är smittad av det fruktade viruset.

Och vid onsdagens presskonferens avslöjade Annika Roman vilka boenden som drabbats av corona. Bland namnen finns stora boenden som Södermalmshemmet och Skebäckshemmet.

– Det handlar om olika antal smittade på de olika boendena. På vissa har vi enstaka fall, på vissa flera stycken, sade Annika Roman.

Men listan som presenterades är inte aktuell, utan visar bara vilka som varit drabbade under tiden som epidemin dragit fram över kommunen. Just nu har fem av boendena blivit smittfria - och Annika Roman tror att fler kommer att bli det under veckan som kommer.

Men vet ni varför smittan har försvunnit från så många boenden, beror det på att de boenden har flyttats därifrån eller har de avlidit eller tillfrisknat - vad är det om har hänt?

– Det beror på att vår personal har gjort ett gediget och gott arbete för att avgränsa och isolera smittan, säger Annika Roman.

– Får vi in smittan på en demensavdelning så måste vi se till att den personen inte kommer i kontakt med andra - det kräver en del uppfinningsrikedom av medarbetare, och det har de haft, säger hon.

Men hur gör ni för att smittan inte ska spridas igen?

– Vi följer rekommendationerna från regionens avdelning för vårdhygien och smittskydd: basala hygienrutiner, social distansering, säger Annika Roman.

– Och så ställer vi de frågor man ska ställa men man är också uppmärksam även på små förändringar hos de boende, vi anpassar ju skyddsutrustning eller varje person, säger hon.

Skulle du vilja att din personal hade munskydd hela tiden, i kontakten med alla patienter?

– Jag kan inte svara på den frågan, jag kan den inte. Men kommer det såna rekommendationer kommer vi att följa dem.

Skulle din personal vilja ha munskydd hela tiden?

– En del vill det, det vet jag. Andra känner sig trygga med den utrustning vi har. Och vi har material så vi klarar oss. Ingen behöver gå in till någon smittad eller misstänkt smittad utan skyddsutrustning , säger Annika Roman.

Många örebroare som har haft äldre anhöriga på boenden i kommunen, vet ju hur mycket hjälp man kan få när det börjar gå mot slutet: smärtlindrig, ångestdämpande - kan ni erbjuda den servicen nu också?

– Absolut, det klarar vi. Hos oss är det ingen som behöver dö ensam, som anhörig får man hjälp med den skyddsutrustning som man behöver ha när man ska sitta hos sin äldre som är i livets slutskede, säger Annika Roman.

Och smärtlindring och ångestdämpande?

– Absolut, ingen ska behöva ha ångest eller smärta, det finns inte, säger hon.