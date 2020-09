LISTA: Här är alla 111 bolag som startades i Örebro län – kommun för kommun

Lekeberg

I Lekeberg bildades ett nytt företag:

Mmt & Mekan AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "kanalisering av fibernät, anläggningsentreprenad, mark- och schaktarbeten Mekanisk verksamhet, service, reparation och underhåll av maskiner, handla med värdepapper". Företrädare för bolaget är Ola Melin, 51 år, och Sofia Therese Fogelqvist, 48 år.

Lindesberg

I Lindesberg bildades sex nya företag. Där finns bland annat Nm Bilar AB, The Wayfarer och Hyr36 AB. Här är listan på alla företag:

• The Wayfarer, som ska arbeta med "bygger och renoverar husbilar och specialfordon, samt andra renoveringsarbeten". Företrädare för bolaget är Henrik Szokoll, 23 år, och Sofia Sjöström, 40 år.

• Nm Bilar AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "köp, reparation och försäljning utav fordon". Företrädare för bolaget är Nadheer Faisal Maseer Maseer, 31 år, och Senada Medar, 40 år.

• Genco i Lindesberg AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "restaurangverksamhet". Företrädare för bolaget är Dalal Hamo, 41 år, och Arbo Hamo, 70 år.

• Lars och Elvy AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "driva frisörsalong samt äga hästar samt träna och tävla med hästar samt även bedriva byggverksamhet". Företrädare för bolaget är Lars Arnesson, 64 år, och Elvy Arnesson, 68 år.

• Hyr36 AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner och fordon, bedriva försäljning av därtill hörande material". Företrädare för bolaget är Per Sander, 32 år, och Tjodolf Sommestad, 44 år.

• Bb Bygg, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "att vara ett byggföretag som renoverar och bygger efter kundens önskemål". Besöksadress är Klockaregatan 19. Företrädare för bolaget är Besfort Bekteshi, 31 år.

Hallsberg

I Hallsberg bildades tre nya företag. Här är listan på alla företag:

• Lj Solid Bygg AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "bygga- och inreda fastigheter". Företrädare för bolaget är Igor Bliznac, 38 år, och Gabriella Jörgensen, 38 år.

• Scandinavia Leather kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "reparation och underhåll av läder". Företrädare för bolaget är Daniel Kolkowski, 23 år.

• Lindgrens Förvaltnings AB, som ska arbeta med "uthyrning av maskiner för snustillverkning samt äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Stefan Lindgren, 56 år, och Björn Egon Christer Aideheim, 74 år.

Hällefors

I Hällefors bildades fyra nya företag. Här är listan på alla företag:

• Complexbygg i Bergslagen AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "byggnadssnickeriarbeten, byggnadsarbeten, uthyrning av personal, återförsäljare av fönster, webbutik inom bygg, inköp och försäljning av motorcyklar". Företrädare för bolaget är Andrzej Szalbot, 39 år, och Renata Szalbot, 40 år.

• Vibb Bergslagen AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "och erbjuda tjänster som fordonsförare, fordonsreparationer och fordonsförsäljning inklusive reservdelar". Företrädare för bolaget är Kenneth Freij, 50 år, och Madeleine Gärdt, 56 år.

• Fsd Livsmedel i Sverige ska bedriva följande verksamhet: "handel och produktion av och med livsmedelsprodukter, färskvaror, konserver, råvaror, import, export och förpackning samt tillagning av livsmedel". Företrädare för bolaget är Dustnazar Khudoynazarov, 58 år.

• Galleri Garageriet ska syssla med verksamhet inom följande områden: "galleriverksamhet med utställning och försäljning av egengjorda tavlor". Företrädare för bolaget är Cornelia Sewelén, 26 år.

Nora

I Nora bildades åtta nya företag. Där finns bland annat Erik Dahlbergs Schakt AB, R & S Bilar i Nora AB och Lejonbackens Båtbryggs Ekonomisk Förening. Här är listan på alla företag:

• R Johnson Technical Solutions AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "ska ta fram elektroniska prototyper". Besöksadress är Ravbergsvägen 5. Företrädare för bolaget är Randy Johnson, 37 år, och Peter Tinjan, 38 år.

• Erik Dahlbergs Schakt AB ska bedriva följande verksamhet: "entreprenadverksamhet med grävmaskin". Företrädare för bolaget är Erik Dahlberg, 23 år, och Mats Jan-Erik Dahlberg, 53 år.

• Nora Industri och Bygg AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "byggnadsverksamhet och industriservice". Företrädare för bolaget är Christian Daugaard, 39 år, och Theres Svahn, 38 år.

• Bn Asian Cuisine, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "restaurangverksamhet med take away för Asiatisk mat". Företrädare för bolaget är Thi My Vân Pham, 54 år.

• Viktiga Sjunde AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "etablering av padelbanor, uthyrning av padelbanor, uthyrning av relaterade produkter". Företrädare för bolaget är Emil Axelsson, 48 år, och Maria Steiner, 53 år.

• Bof Fastigheter AB, som ska arbeta med "fastighetsköp, äga, renovera, förvalta, hyra ut fastigheter, hus, bostadsrätter, lägenheter". Företrädare för bolaget är Peder Bryngelsson, 55 år, och Axel Bryngelsson Roos, 21 år.

• R & S Bilar i Nora AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "handel med bilar, biluthyrning, försäljning av biltillbehör samt äga och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Sardar Jafar Hama Rahim, 37 år, och Ilham Högberg Loudani, 38 år.

• Lejonbackens Båtbryggs Ekonomisk Förening, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "föreningens ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen". Besöksadress är Sturegatan 50. Företrädare för bolaget är Erik Hellberg, 34 år, Elisabeth Sverresson, 65 år, Magnus Engström, 44 år, och Staffan Gibson, 43 år.

Kumla

I Kumla bildades åtta nya företag under augusti månad. Där finns bland annat Hagendals Kiosk & Spel AB, Miska Budbil Handelsbolag och Hellsten & Karlsson Fastigheter AB. Här är listan på alla företag:

• Miska Budbil Handelsbolag ska bedriva följande verksamhet: "- Budbil, transport av bland annat post, vitvaror, mm och sammarbete med andra företag inom transport". Företrädare för bolaget är Maisa Hodzic, 53 år, och Sanjin Pipic, 43 år.

• Hagendals Kiosk & Spel AB, som ska arbeta med "kiosk och spel verksamhet i förhyrda lokaler". Företrädare för bolaget är Arean Fazel Hasan, 42 år, och Sara Ahmed, 34 år.

• Karls Kulle AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "lantbruk med ekologisk odling och gårdsförsäljning, uppfödning och försäljning av hästar och uthyrning av stallplats, uppfödning och försäljning av djur". Företrädare för bolaget är Andreas Björk, 43 år, Sara Blomqvist, 39 år, och Gunnar Lande, 55 år.

• Kumla Padel AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "uthyrning av padelbanor, försäljning av tillbehör". Företrädare för bolaget är Daniel Eriksson, 36 år, Anton Gruffman, 33 år, och Daniel Wistrand, 34 år.

• Infinite Ekonomi AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "föremålen för bedriva redovisningsverksamhet samt konsultverksamhet inom redovisning och bokföring". Företrädare för bolaget är Elvir Vehabovic, 34 år, och Harris Vehabovic, 27 år.

• Hellsten & Karlsson Fastigheter AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "verksamhet är att bedriva byggverksamhet, äga och förvalta och försälja fastigheter". Besöksadress är Hjortsberga 319. Företrädare för bolaget är Peter Hellsten, 44 år, och Gustav Karlsson, 37 år.

• Nh Hemservice & Städ ska syssla med verksamhet inom följande områden: "hemservice och städning". Företrädare för bolaget är Nina Gunnhild Laila Hellberg, 37 år.

• Bostadsrättsföreningen Tången kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter till nyttjande och utan tidsbegränsning". Företrädare för bolaget är Martin Söderlund, 45 år, Sören Alm, 63 år, och Peter Dahlkvist, 45 år.

Degerfors

I Degerfors bildades ett nytt företag:

Nielsens Trädgårdstjänst i Degerfors Kommanditbolag, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "trädgårdsarbete, träd o buskbeskärning, lövhantering, snöröjning, fastighetsskötsel, städning för privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter". Besöksadress är Skogsvägen 2. Företrädare för bolaget är Ulrika Elisabeth Nielsen, 46 år, och Kent Nielsen, 56 år.

Karlskoga

I Karlskoga bildades 15 nya företag. Där finns bland annat El & Autotech Karlskoga AB, Karlskoga Wok House AB och Tommy Berg Förvaltning AB. Här är listan på alla företag:

• Aggerudtakvård, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "rengöring av taket, skrapning av mossa, förbehandling, takbehandling, byte av trasiga takpannor och städar efter oss". Företrädare för bolaget är K M Abdelmagid, 33 år.

• Kristinehamns Golfrestaurang AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "restaurangverksamhet, catering och kioskverksamhet". Besöksadress är Babordsvägen 21. Företrädare för bolaget är Anders Johansson, 50 år, och Joachim Johansson, 20 år.

• More Trading i Karlskoga AB, som ska arbeta med "försäljning av produkter från Kina och även andra produkter tillverkade i Europa". Företrädare för bolaget är Henrik Gustavsson, 46 år, och Christer Gustavsson, 74 år.

• Villingen Ekonomisk Förening ska bedriva följande verksamhet: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa en hållbar organisation och därigenom bedriva andelsjordbruk". Företrädare för bolaget är Karl Weidt, 44 år, Sofia Tungfelt, 43 år, och Anja Weidt, 45 år.

• Magnus Stefans Invest AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "direkt eller indirekt äga och förvalta aktier, värdepapper samt konsultverksamhet inom affärsutveckling". Företrädare för bolaget är Stefan Olsson, 52 år, Magnus Enbacka, 46 år, och Johanna Olsson, 44 år.

• Kronman Gleisner AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "designverksamhet samt produktion och försäljning av konfektion, design- och inredningsprodukter samt idka annan". Företrädare för bolaget är Heléne Kronman, 54 år, och Sabina Gleisner, 26 år.

• Tommy Berg Förvaltning AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "förvaltning samt hantering av värdepapper". Företrädare för bolaget är Tommy Berg, 40 år, och Mikael Israelsson, 32 år.

• Karlskoga Wok House AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "restaurang verksamhet". Besöksadress är Uppsättarevägen 5. Företrädare för bolaget är Helena Nguyen, 37 år, och Ky Nguyen, 38 år.

• Storemore Karlskoga AB, som ska arbeta med att "bygga, äga, utveckla och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Jan Frisk, 54 år, och Charlotta Hansing Frisk, 50 år.

• Christinas Ordpalett, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "författarskap". Företrädare för bolaget är Christina Blomquist, 59 år.

• Mikael Israelsson Förvaltning AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "förvalta och äga värdepapper". Företrädare för bolaget är Mikael Israelsson, 32 år, och Tommy Berg, 40 år.

• Swanolf Fastigheter AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "ägande och förvaltning av fastigheter och värdepapper". Företrädare för bolaget är Fredrik Svanolf, 34 år, och Lennart Svanolf, 62 år.

• El & Autotech Karlskoga AB ska bedriva följande verksamhet: "elinstallation, - service, felsökning, byggnation, industriunderhåll, programmering, konstruktion, kalibrering, energibesparing, automation, data, nätverk". Företrädare för bolaget är Marcus Larsson, 40 år, och Gerda Larsson, 37 år.

• Hl78 Bilvård AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "ll vara bilvård, bilrekond, biltvätt, däckbyte och däckhotell". Företrädare för bolaget är Hawkar Amini Fard, 42 år, och Lajan Younis, 42 år.

• Henrik Berg Förvaltning AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "förvalta och äga värdepapper". Besöksadress är Kilsta Norra Industriväg 5. Företrädare för bolaget är Henrik Berg, 67 år, och Marina Berg, 60 år.

Askersund

I Askersund bildades tre nya företag.

De bildade bolagen är:

• By Carina Gylling, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "internethandel med tyger och egentillverkade barnkläder". Företrädare för bolaget är Carina Gylling, 60 år.

• Gideonsson Mekaniska, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "föremålet för företaget är att bedriva byggnadssnickeri, reparationer och allmän service av maskiner". Besöksadress är Långstorp Ekhagen 310. Företrädare för bolaget är Urban Gideonsson, 51 år.

• Ambelins Skönhet kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "skönhetssalong". Företrädare för bolaget är Emma Ambelin, 25 år.

Örebro

I Örebro bildades 62 nya företag under augusti månad. Där finns bland annat Studio Aten AB, Patrik Lindberg Design i Örebro AB och Halsm.

De bildade bolagen är:

• Svesotaxi AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "person-och godstransporter". Företrädare för bolaget är Abdikhadar Mohamed Ahmed, 29 år, Farah Mahamud Farah, 58 år, och Nasteho Mohammed Ahmed, 21 år.

• Joel Löf Medical Consulting AB, som ska arbeta med "livräddande utbildningar samt simutlärning,". Företrädare för bolaget är Joel Löf, 26 år, och Liam Löf, 22 år.

• Lillåns Byggprojekt AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "byggnation". Besöksadress är Björkhemsvägen 14D. Företrädare för bolaget är Tobias Jarleskog, 39 år, och Lena Jarleskog, 41 år.

• The Rs Company AB ska bedriva följande verksamhet: "verksamhet inom employer branding, mediaförsäljning, affiliatemarknadsföring och webbutveckling med inriktning mot gymnasie-, högskole- och universitetsstudenter". Företrädare för bolaget är Vidar Brudvik, 21 år, Yossif Al Zubaydi, 22 år, och Michell Hanna, 20 år.

• Earth Diversity Sweden AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "hållbarhetsfokuserad jord- och skogsbruk, trädgårdsodling samt konsult- och forskningsverksamhet inom hållbarhet och biologisk mångfald". Företrädare för bolaget är Joakim Sundqvist, 47 år, och Ulla Birgitta Sundqvist, 72 år.

• Patrik Lindberg Design i Örebro AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "konstnärlig verksamhet så som workshops, muralmålningar, offentlig utsmyckning". Företrädare för bolaget är Patrik Lindberg, 35 år, och Evamarie Lindberg, 57 år.

• Yogamara, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "yogaverksamhet men med kompletterande försäljning av kläder och hälsokost". Företrädare för bolaget är Marina Rauséus, 47 år.

• Hedlunds Hus och Hem AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "uthyrning och förvaltning av fastigheter". Företrädare för bolaget är Catrin Hedlund, 34 år, och Björn Hedlund, 36 år.

• Noor Assistans AB, som ska arbeta med att "bistå med personlig assistans till personer med ett funktionshinder". Företrädare för bolaget är Amine El-Mouabi, 66 år, Mohamad El-Mouabi, 34 år, och Siham Fakhro, 57 år.

• Karebo Hr Consulting AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "driva konsultverksamhet inom HR området". Besöksadress är Gillegatan 7a. Företrädare för bolaget är Mikael Karebo, 60 år, och Isabella Karebo, 31 år.

• Mashq Media AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "att verka inom media". Företrädare för bolaget är Fahad Al Haji, 42 år, och Rasha Damer, 34 år.

• Örebro Sadelmakeri AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "sälja sadelmakeri, och läderbehandling, utöver det ska bolaget också sälja flera biltjänster som solskyddsfilm och rekond och ångrengöring". Företrädare för bolaget är Ibrahim Al Taleb, 29 år, och Ali Al Kayal, 29 år.

• Lotfollahi Rättstolk AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "tolk och översättnings tjänster till rättsväsendet bla domstolar, åklagarmyndigheten, polismyndigheten samt enskilda advokatbyråer". Besöksadress är Studievägen 20. Företrädare för bolaget är Hori Lotfollahi, 56 år, och Tara Nabi Pour, 27 år.

• Beatrice Henriksson Fastighetsförmedling AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "fastighetsmäkleri". Företrädare för bolaget är Beatrice Henriksson, 26 år, och Conny Henriksson, 60 år.

• Erik Björndahl Invest AB ska bedriva följande verksamhet: "ll bestå av att äga och förvalta fastigheter och värdepapper". Företrädare för bolaget är Erik Björndahl, 30 år, och Robert Walker, 33 år.

• Bäckhammars Alltjänst, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "uthyrning av sig själv som lastbilsförare till åkerier, billotstjänster, lastbilstransport, lastning och lossning". Företrädare för bolaget är Carina Wästborn, 59 år, och Mikael Konradsson, 56 år.

• Bunnybloyt Ekonomisk Förening, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "erbjuda underhållningsmaterial på Youtube". Företrädare för bolaget är Bo Pettersson, 64 år, Ninis Blomerus, 34 år, och Britt-Marie Pettersson, 63 år.

• Taims Donuts kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "försäljning av donuts, churros, mjukglass, slush och sockervadd". Företrädare för bolaget är Imad Audi, 42 år.

• Salong Habesh, som ska arbeta med "frisör och kosmetika". Företrädare för bolaget är Suleiman Noor Hussein, 51 år.

• Stefanders i Örebro AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konferensverksamhet, servering, handel med aktier och fastigheter". Företrädare för bolaget är Stefan Nyström, 57 år, Helena Hagström, 55 år, och Anders Hagström, 60 år.

• Adept Group AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "marknadsföring för olika företag och branscher, samt handel, konsulttjänster, försäljning och serviceverksamhet inom marknadsföring samt förvaltning av värdepapper och fast egendom". Företrädare för bolaget är Sammi Lundvall, 28 år, och Tim Toscas, 28 år.

• Attistiba AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "attistiba AB bedriver konsultverksamhet inom organisation-, verksamhet- och personalutveckling". Företrädare för bolaget är Lara Pochmann, 24 år, och Oskar Trulsson, 30 år.

• Studio Aten AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "tatuerings verksamhet". Besöksadress är klostergatan 5B. Företrädare för bolaget är Kevin Ullman, 25 år, och Rasmus Ullman, 25 år.

• Stokk Investsweden AB ska bedriva följande verksamhet: "köper och säljer streetwear och accessoarer". Företrädare för bolaget är Anton Strömbom, 20 år, och Maria Eklund, 41 år.

• Intery AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva". Företrädare för bolaget är Adam Deblén, 27 år, Madeleine Deblén, 61 år, och Håkan Deblén, 60 år.

• Sparslanten, som ska arbeta med "e-handel med eventuell produktion samt import och försäljning av barn- och vuxenkläder, skor, accessoarer, leksaker, träningsartiklar, träningsredskap, livsmedel, inredningsartiklar, möbler, böcker, barn och babyartiklar, presentartiklar, hudvårdsartiklar, kosmetika, accessoarer, rengöringsartiklar, knivar, friluftsartiklar och elektronik". Företrädare för bolaget är Emil Blomberg, 22 år.

• Matmecka Varor i Örebro AB ska bedriva följande verksamhet: "detaljhandelsrörelse med dagligvaror". Företrädare för bolaget är Nicole Zand Karimi, 43 år, Hans Patrik Persson, 46 år, Erik Svedmark, 26 år, och Erik Nilsson, 40 år.

• Contrl System Örebro AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "ägna sig åt utveckling och uthyrning av IT system". Företrädare för bolaget är Per Egeryd, 47 år, Marcus Eriksson, 30 år, Erik Tengroth, 33 år, och Hans Oskar Olsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB.

• Dormy Golf International AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "försäljning av konfektion och golfartiklar samt tillhandahålla golfinstruktioner, arrangera resor, idka handel med värdepapper ävensom idka". Företrädare för bolaget är Lars-Olof Johansson, 60 år, Mats Hedlund, 46 år, Jonas Bergström, 46 år, och Anders Wall, 41 år.

• Robson Consulting AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "utbildning och konsultverksamhet inom fallskärmshoppning, vindtunnel-flygning, äventyrsresor, organisationsutveckling och kompetensförsörjning". Besöksadress är Stortorget 16. Företrädare för bolaget är Carl Petter Af Robson, 28 år, och Siri Af Robson, 30 år.

• Nm Hair AB, som ska arbeta med "frisörverksamhet". Företrädare för bolaget är Ninos Mourad, 27 år, och Rabi Mourad, 30 år.

• Bonus Kungarna AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "digital Marknadsföring, Lead Generering, Till handshålla webbportaler". Företrädare för bolaget är James Amir Sahara Sahragaard, 37 år, och Hossein Damon Taslimi, 46 år.

• Axess Bygg & Entreprenad Örebro AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "byggserviceverksamhet och entreprenader inom bygg". Företrädare för bolaget är Mathias Lennartsson, 34 år, Sanna Lennartsson, 40 år, Sanny Janjic, 44 år, och Erik Storm, 28 år.

• Manea Consulting Aktiebolag, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "direkt eller genom dotterbolag eller genom delägarskap i andra bolag bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi, marknadsföring, försäljning, logistik, transport, projektledning och projektutveckling samt köp, försäljning och förvaltning av aktier och fast egendom ävensom idka". Företrädare för bolaget är Lennart Karlsson, 65 år, och Karl Magnus Roland Neander, 50 år.

• Bmk Fastigheter AB, som ska arbeta med "fastighetsförvaltning". Företrädare för bolaget är Melke Kurt, 41 år, och Bünyamin Kurt, 63 år.

• P-A:S Lantmaskinservice Holding AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "handel med värdepapper". Företrädare för bolaget är Kerstin Timan Carlsson, 61 år, och Per Arne Carlsson, 62 år.

• Recovia Technologies AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "ägna sig åt utveckling av, rådgivning till och investering i miljöförbättrande teknik". Besöksadress är Forskarvägen 1. Företrädare för bolaget är Fredrik Carlman, 45 år, och Hanna Edebol Carlman, 35 år.

• Sundins Entreprenad Odensbacken, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "entreprenad verksamhet inom lantbruk, grävning, anläggning, vägunderhåll och bygg". Företrädare för bolaget är Mattias Sundin, 35 år.

• Hmsv Paper Cup Factory AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "tillverkning och försäljning av pappersmuggar". Företrädare för bolaget är Haytham Al Masalmeh, 38 år, och Ahmad Almasalmeh, 31 år.

• Kadi Invest AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Karolin Oktay, 38 år, och Diana Aydogan, 35 år.

• Alex Shield Music AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, musikutgivningsverksamhet, musikförlagsverksamhet, konsultverksamhet, managementverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom musik- och nöjesbranschen". Företrädare för bolaget är Anna-Lena Beime, 68 år, Jan Ingvar Beime, 78 år, Anders Pålhed, Ernst & Young Aktiebolag och Alexander Schöld, 34 år.

• Bostadsrättsföreningen Högmora Hills i Huddinge, som ska arbeta med att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning". Företrädare för bolaget är Marita Knutas, 53 år, Alexis Hermansson, 54 år, och Alan Karim, 33 år.

• Studio Thörnblad, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "bransch: Design, inredning, arkitektur, formgivning På konsultbasis formge offentliga och kommersiella miljöer i sin helhet och i detaljnivå". Besöksadress är Nygatan 43 lgh 1002. Företrädare för bolaget är Linda Thörnblad, 41 år.

• W-Produkter Handelsbolag ska bedriva följande verksamhet: "importera och sälja produkter till toaletter och badrum". Företrädare för bolaget är Anna-Charlotta Wahlström, 56 år, och Stefan Wahlström, 56 år.

• Halsm kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "snickeritjänster, målningstjänster, hantverkare tjänster inom bygg och hemrenoveringar både inne och ute". Företrädare för bolaget är Aleksejs Aleksejenko, 23 år.

• Sael Konsult, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "främst design av hemsidor och digitala tjänster till företag". Företrädare för bolaget är Samuel Elmström, 19 år.

• Maskinförrådet Sverige AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "ägna sig åt uthyrning och försäljning av bygg- och anläggningsmaskiner och förbrukningsmaterial inom samma bransch". Företrädare för bolaget är Per Egeryd, 47 år, Marcus Eriksson, 30 år, Erik Tengroth, 33 år, och Hans Oskar Olsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB.

• Casa De Padel AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "idrottsanläggning i form av racketsporter, gym och relaxavdelning". Företrädare för bolaget är Robert Walker, 33 år, och Erik Björndahl, 30 år.

• Bf Hair AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "frisörverksamhet och försäljning av hårvårdsprodukter". Besöksadress är Åstadalsvägen 1 H. Företrädare för bolaget är Oscar Ibraheim, 32 år, och Faisal Bakir, 45 år.

• Fönsterbyte i Örebro AB ska bedriva följande verksamhet: "sälja material som fönster och liknande". Företrädare för bolaget är Erik Krook, 30 år, och Malin Krook, 34 år.

• Aquafair AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "ägna sig åt utveckling och produktifiering av vattenförbättrande teknologier liksom försäljning av densamma". Företrädare för bolaget är Eric Bert-Olof Åhrström, 48 år, Fredrik Carlman, 45 år, och Sara Margareta Åhrström, 46 år.

• Regina Möller, Bra Terapi och Coaching ska syssla med verksamhet inom följande områden: "tjänster och produkter inom området hälsa och utveckling". Företrädare för bolaget är Regina Möller, 48 år.

• Pontus Nisstany Event AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "uthyrning av paintballutrustning, partytält, Vattenleksaker". Företrädare för bolaget är Sargol Nisstany, 30 år, och Pontus Nisstany, 28 år.

• Mick Hellsing Bygg & Betong AB, som ska arbeta med "främst bedriva bygg- och anläggningsverksamhet såsom uppförande av grunder, ny-, om- och tillbyggnader". Företrädare för bolaget är Mick Lund Hellsing, 28 år, och Eva Strignert, 58 år.

• Easypartner Örebro AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "försäljning och service, genom butik på konsultbasis inom telekom- och hemelektronikbranschen mot privat personer och företag". Besöksadress är Åbroddgatan 7. Företrädare för bolaget är Jimmie Pålsson, 30 år, och Joakim Barck, 32 år.

• Reffy AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling". Företrädare för bolaget är Eva Jonsborg, 44 år, Lisa Jonsborg, 44 år, Micael Jonsborg, 52 år, och Jonas Jonsborg, 47 år.

• Umanify AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultativa tjänster inom HR och rekrytering". Företrädare för bolaget är Jacob Hermansson, 43 år, och Jonas Hermansson, 39 år.

• World Of Silver ska syssla med verksamhet inom följande områden: "försäljning av silver till privatpersoner". Företrädare för bolaget är Shahoud Shahoud, 31 år.

• Xover Clothing Handelsbolag, som ska arbeta med "xover Clothing är ett streetklädmärke med inriktning på sporten Freestyle Football". Företrädare för bolaget är Carl Helenelund, 19 år, och Sadra Malekian, 20 år.

• Group Ez, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "vara verksam i e-branschen i stort". Företrädare för bolaget är Karl Vikander, 29 år.

• Plåt Niklas Alltjänst, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "uthyrd som plåtslagare men även enklare snickeriarbeten, samt lite inom lantbruk". Besöksadress är Trumpetaregatan 9 D. Företrädare för bolaget är Niklas Nilsson, 25 år.

• Peter Bergström It-Konsult ska bedriva följande verksamhet: "iT-konsult inom mjukvara, mjukvaruutveckling, nätverk, digitalisering". Företrädare för bolaget är Peter Bergström, 45 år.

Inga nya företag startade i augusti i Laxå eller Ljusnarsbergs kommuner