LISTA: Här är alla bolag som startades i Örebro län i december – kommun för kommun

Kumla

I Kumla bildades åtta nya företag under december månad.

• Mälardalens Golv & Betongteknik AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "golvvård, golvläggning, läggning av industrigolv, slipning av golv samt fastigheter". Företrädare för bolaget är Rasmus Boberg, 30 år, och Marie Boberg, 60 år.

• Grjm Holding AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper". Företrädare för bolaget är Yorgi Gümüssoy, 54 år, och Michelle Gümüssoy, 25 år.

• Pictorum Bygg AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "byggverksamhet såsom ny- och ombyggnadsverksamhet, försäljning av byggmaterial, träarbeten, utbildnings- och konsultverksamhet inom byggnation". Företrädare för bolaget är Johan Boyaci, 34 år, och Nina Boyaci, 33 år.

• Sagentus Fastigheter Pålsboda AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Emma Roos, 43 år, och Birgit Viola Knutsson Roos, 64 år.

• Anders S Padel i Örebro AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga aktier i intresse- samt dotterbolag samt bedriva kapitalförvaltning". Företrädare för bolaget är Anders Sjöberg, 53 år, och Mikael Andersell, 40 år.

• M-Lindberg Holding AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta aktier i andra bolag". Besöksadress är Carlens Väg 33. Företrädare för bolaget är Magnus Lindberg, 48 år, och Åsa Lindberg, 46 år.

• Lindell Inredning och Bostad AB ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet - erbjuder tjänster mot företag inom samma bransch, det vill säga företag som bedriver byggnadssnickerier, byggarbeten, renoveringar, till- och ombyggnationer etc". Företrädare för bolaget är Johan Lindell, 35 år, och Emelie Lindell, 35 år.

• Rent-A-Medic i Sverige AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "att bedriva rekrytering av sjukvårdspersonal samt köpa och sälja medicinsk utrustning". Företrädare för bolaget är Zein Delaware, 46 år, och Sherif Sabry, 58 år.

Degerfors

I Degerfors bildades sex nya företag under december månad.

• Jha Holding AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "förvaltning av aktier och andelar". Företrädare för bolaget är Joachim Ahlström, 50 år, och Jonas Ahlström, 50 år.

• Westerlund Properties AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "uthyrning av lägenheter och lokaler, Investera i fastigheter och egendom". Företrädare för bolaget är Robin Vesterlund, 32 år, och Dan Hermansson, 62 år.

• A.C Sweden, som ska arbeta med "reparation av bilar". Företrädare för bolaget är Magnus Eriksson, 50 år.

• Älgåsen Holding AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper". Besöksadress är Pl 7121 Älgåsen. Företrädare för bolaget är Morgan Hallström, 56 år, Daniel Hallström, 23 år, Emil Hallström, 21 år, och Joakim Ringman, 49 år.

• Hallström Invest AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper". Företrädare för bolaget är Morgan Hallström, 56 år, Daniel Hallström, 23 år, och Joakim Ringman, 49 år.

• Swinto Invest AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta, andelar och värdepapper". Företrädare för bolaget är Morgan Hallström, 56 år, Emil Hallström, 21 år, och Joakim Ringman, 49 år.

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg bildades två nya företag under december månad.

• Clyde Circus Productions AB ska bedriva följande verksamhet: "ljud, foto och filmproduktion Utbildning Artist Anordnare av upplevelser (segling, terrängkörning med bil, fiske, camping, vandring) Tillverkning av: Drycker och kalla såser Skateboards, Surfboards Väskor, kläder, accessoarer". Företrädare för bolaget är Annemarie Anang, 38 år, Ola Eklöf, 46 år, och Andreas Julén, 48 år.

• Dr Snickeri & Bygg, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "byggnationer, renoveringar åt kunder och även diverse egentillverkning av snickerigrejer som möbler, köks redskap till försäljning". Besöksadress är krokforsvägen 7. Företrädare för bolaget är Dainius Razumas, 37 år.

Lekeberg

I Lekeberg bildades sju nya företag under december månad.

• Riseberga Gård AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "lantbruk med växtodling, lantbruksentreprenad, djurhållning, skogsbruk, uthyrning av bostäder och fastigheter, fastighetsförvaltning, parkskötsel, grönyteentreprenad, metallsmide, handel med värdepapper". Företrädare för bolaget är Mattias Thunman, 39 år, Caroline Marie Sofie Thunman, 44 år, och Urban Gösta Bergström, 75 år.

• Est i Örebro AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta aktier". Företrädare för bolaget är Henrik Johansson, 49 år, och Jenny Johansson, 48 år.

• Lanna 462 i Örebro AB, som ska arbeta med "verksamhet inom fastighetsutveckling". Företrädare för bolaget är Henrik Johansson, 49 år, och Jenny Johansson, 48 år.

• Lekebergs Elektriska AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "elinstallationsverksamhet i villor, flerfamiljshus, industribyggnader, kontor samt offentliga lokaler". Företrädare för bolaget är Karl Patrik Emil Gustavsson, 36 år, och Viola Gustavsson Lod, 63 år.

• Nordic Ekonominätverket AB ska bedriva följande verksamhet: "redovisningsbyrå som sköter löpande redovisning exempelvis, bokföring, momsredovisning, rapportering av löner, bokslut och deklarationer till kunder samt ger dem rådgivning och löpande konsultationer inom redovisning". Företrädare för bolaget är Ahmad Zaid, 34 år, Tareq Issa, 36 år, och Alaa Zaid, 34 år.

• Pehart Solution AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta värdepapper". Besöksadress är Edsbergs -Via 424. Företrädare för bolaget är Nicklas Carl Axel Pehart, 41 år, och Karin Pehart Lindstedt, 39 år.

• Medical Art Sweden AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "plastikkirurgisk och annan medicinsk konsultverksamhet, forskning och utveckling inom det medicinska området samt organisera och leda medicinsk utbildning, investera i läkarverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper". Företrädare för bolaget är Jesper Bergdahl, 44 år, och Sara Kristina Bergdahl, 43 år.

Hallsberg

I Hallsberg bildades elva nya företag under december månad.

• Hamaux Holding AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta aktier i andra bolag". Företrädare för bolaget är Claes Hammar, 38 år, Maria Hammar, 35 år, och Clara Kerstin Margareta Hammar, 71 år.

• A.M.Ädelstenarna AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "försäljning av smycken och ädelstenar samt bedriva därmed liknande verksamhet". Företrädare för bolaget är Ammar Motrahji, 27 år, och Marwa Orabi Sharashfi, 25 år.

• Nj Fastighet i Hallsberg AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade och andra fastigheter". Företrädare för bolaget är John Johansson, 34 år, och Per-Henrik Johansson, 39 år.

• Nijo Holding i Kumla AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag". Företrädare för bolaget är John Johansson, 34 år, och Per-Henrik Johansson, 39 år.

• Danielsson Bil AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "bilar köpa och sälja". Besöksadress är Rösätter 160. Företrädare för bolaget är Arsalan Khazaei, 22 år, och Minoo Moslemi, 55 år.

• Mindwarp AB ska bedriva följande verksamhet: "äga aktier och andelar i andra företag". Företrädare för bolaget är Mattias Lindgren, 44 år, och Cecilia Matsson, 40 år.

• Celebrimbors Svets Holding AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "genom dotterbolag bedriva rörelse, äga och förvalta aktier". Företrädare för bolaget är Leif Pettersson, 72 år, och Robert Kangro, 49 år.

• Iwalls AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta aktier och andelar". Företrädare för bolaget är Ingela Wallin, 70 år, och Håkan Wallin, 66 år.

• Leons Bilar AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "handel med personbilar och lätta motorfordon (säljer, köper, byter, förmedlar) samt bilverkstadsverksamhet ( allmän service och reparation av motorfordon)". Besöksadress är Trädgårdsgatan 1C. Företrädare för bolaget är Avdula Ajeti, 39 år, och Majlinda Ajeti, 33 år.

• Cecilia Matsson Holding AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga aktier och andelar i andra företag". Företrädare för bolaget är Cecilia Matsson, 40 år, och Mattias Lindgren, 44 år.

• J&O Förvaltningsinvest i Nerike AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva uthyrning av lägenheter och lokaler i desamma, förvaltning av lös och fast egendom,". Företrädare för bolaget är Morgan Carl Oscar Palm, 39 år, Jenny Edlund Odell, 34 år, och Marcus Lagneholt, 26 år.

Askersund

I Askersund bildades nio nya företag under december månad.

• Ajvm AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "service inom industri, underhållsarbete inom kärnkraft, petrokemi, pappersindustri och energiverk men även konsultverksamhet inom service och underhållsarbete inom industri, kärnkraft petrokemi, pappersindustri och energiverk samt förvaltning av fast och lös egendom". Besöksadress är Skuru 440. Företrädare för bolaget är Anders Johansson, 45 år, och Ellinor Johansson, 66 år.

• Salong Trivsamt i Askersund AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "verka inom frisör- och detaljhandel". Företrädare för bolaget är Ann-Sofie Åkesson, 56 år, och Mikael Åkesson, 55 år.

• Westins Hundcenter Limited Uk Filial ska bedriva följande verksamhet: "webbutik och en fysisk butik med hundrelaterade produkter och kursverksamhet". Företrädare för bolaget är Caroline Westin, 26 år.

• Tjt Holding AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Jonas Fransson, 53 år, Tomas Jansvik, 57 år, Tomas Lundmark, 47 år, och Thomas Allard, 60 år.

• Egon Invest Aktiebolag, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta aktier och värdepapper samt äga och hyra ut bostäder och lokaler". Företrädare för bolaget är Mikael Johansson, 54 år, och Sofie Johansson, 33 år.

• Whc Invest Filial, som ska arbeta med "förvaltning av aktier, fastigheter och värdepapper". Företrädare för bolaget är Caroline Westin, 26 år.

• Spår & Maskinentreprenad Sverige AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "entreprenadverksamhet med maskin inom bygg och anläggning". Företrädare för bolaget är Thom Vikvist, 29 år, och Johanna Dohn, 26 år.

• Utvecklingsbolaget H Andersson AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Hans Andersson, 39 år, och Maria Arne, 39 år.

• Lars Sunes Rör & Meck AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "utföra tjänster inom VVS och rörmokeri, allmänna snickerier och bedriva handel av varor inom ovanstående samt köp och försäljning av värdepapper och fastigheter". Företrädare för bolaget är Lars Jönsson, 59 år, och Tabita Sellin Jönsson, 54 år.

Nora

I Nora bildades tre nya företag under december månad.

• Makr Konsult AB, som ska arbeta med "består av två delar". Företrädare för bolaget är Bo Fredrik Andersson, 47 år, och Bo Gösta Harry Andersson, 82 år.

• Dencon i Nora AB ska bedriva följande verksamhet: "ny-, till- och ombyggnationer, inköp och försäljning av material för byggnationer, inredning, montage, teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen". Företrädare för bolaget är Dennis Thorsen, 30 år, och Johanna Lindelöf, 37 år.

• Jennys Bageri AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "bageriverksamhet". Företrädare för bolaget är Jenny Eknor, 44 år, och Ture Eknor, 19 år.

Hällefors

I Hällefors bildades ett nytt företag under december månad.

• Ugglan Hällefors AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "pedagogisk barnomsorg". Företrädare för bolaget är Inga Olofsson Häppick, 58 år, och Tony Olofsson, 59 år.

Laxå

I Laxå bildades fyra nya företag under december månad.

• Adoee AB, som ska arbeta med "verksamhet inom affiliatemarknadsföring". Företrädare för bolaget är Ozan Soyal, 27 år, Ersin Soyal, 30 år, och Durdane Soyal, 54 år.

• Mate Entreprenad, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "maskin och teknik det innebär att vi reparerar och extramonterar saker på maskiner samt fordon". Företrädare för bolaget är Mikael Larsson, 30 år, och Celine Masatovic, 20 år.

• Tivedskogens Fastigheter AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Lars Blomster, 60 år, och Lotta Blomster, 66 år.

• Lassåna Fjärrtransport AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "åkeri verksamhet med tunglastbil så som flis och godstransporter". Företrädare för bolaget är Hans Pettersson, 56 år, Inge Hjalmarsson, 71 år, och Marina Wahlström Pettersson, 55 år.

Karlskoga

I Karlskoga bildades 13 nya företag under december månad.

• Muskelmeken ska syssla med verksamhet inom följande områden: "verksamhet inom kroppsvård och massage samt reparation och arbete inom industri för mekaniker- och svetsjobb". Företrädare för bolaget är Inger Karlsson, 40 år.

• Paca Media kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "digital marknadsföring av den svenska besöksnäringen samt affärsutveckling inom turism och event". Företrädare för bolaget är Patrick Carlsson, 34 år.

• Karlskoga Skogstjänst AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "skogstjänster och skogsförvaltning". Besöksadress är Kärne 417. Företrädare för bolaget är Sven Anders Jansson, 65 år, och Lena Jansson, 59 år.

• Dorimono Handelsbolag, som ska arbeta med "e-handel och försäljning inom hobby och spel, såsom spelfigurer, miniatyrer, speltillbehör, samlarkort, och övriga spelhobbyföremål". Företrädare för bolaget är Hampus Tuokkola, 24 år, och Samuel Östeby, 24 år.

• Barbero Frisör AB ska bedriva följande verksamhet: "frisör". Företrädare för bolaget är Sofia Persson, 37 år, Erica Thoresson, 42 år, och Birgitta Maria Eleonora Pettersson, 71 år.

• Ateria It AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "vara verksam inom IT branschen och tillhandahålla produkter, tjänster, service, licenser, support och drift utav IT- system". Företrädare för bolaget är Daniel Grönlund, 36 år, och Jonathan Mattsson, 33 år.

• Skoldsjo Innovation AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultverksamhet inom industriteknik". Företrädare för bolaget är Kim Sköldsjö, 31 år, och Nathalie Sköldsjö, 30 år.

• Lotc AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "konsultverksamhet inom våtrum". Företrädare för bolaget är Torgny Carlson, 64 år, och Lena Carlson, 62 år.

• Phj Invest AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "fastighetsförmedling". Besöksadress är Hertig Carls Allé 15. Företrädare för bolaget är Petter Hedström, 26 år, och Anna Filipsson, 26 år.

• Rosensjö Måleri AB, som ska arbeta med "måleriarbeten, blästring, uthyrning av maskiner såsom skylift, förvaltning av värdepapper". Företrädare för bolaget är Dennis Kohlscheen, 30 år, Victoria Josefsson, 26 år, och Eva-Britta Andersson, 62 år.

• Fagrells Entreprenad AB ska bedriva följande verksamhet: "entreprenadverksamhet inom bygg, mark och skogsskötsel ävensom idka". Företrädare för bolaget är Daniel Fagrell, 29 år, och Petra Taaveniku, 31 år.

• Åkes Ekonomi AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "redovisning, lönehantering, rådgivning, starta eget, utbildning samt övriga tjänster inom ekonomi". Företrädare för bolaget är Åke Gustafsson, 49 år, och Gustaf Ryhed, 34 år.

• Montana i Karlskoga AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "pizzeria verksamhet i centrala Karlskoga". Företrädare för bolaget är Imad Kassem, 50 år, Walid Kassem, 49 år, och Rahima Kassem, 37 år.

Lindesberg

I Lindesberg bildades 13 nya företag under december månad.

• Stafettgatan Maskin AB ska bedriva följande verksamhet: "maskinuthyrning främst inom byggbranschen". Företrädare för bolaget är Tommy Allström, 58 år, Carina Holm, 57 år, och Lena Nolér, Nolér Revision Aktiebolag.

• Österbys Entrepenad, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "maskinentreprenad Mark och anläggning Lantbruk". Företrädare för bolaget är Thobias Jezek, 20 år.

• Helande Händer - Välgörande Stunder! Ska syssla med verksamhet inom följande områden: "klassisk finsk massage, kroppsvård". Företrädare för bolaget är Cecilia Eriksson, 44 år.

• Illustramedic AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "hälso-, sjuk- och friskvård inklusive konsulttjänster, bemanning samt uthyrning av personal och utbildning i dessa områden". Besöksadress är Danavägen 18. Företrädare för bolaget är Andreas Nyman, 34 år, och Lovisa Verner, 27 år.

• Vital Motivation AB, som ska arbeta med "boende, konsultverksamhet inom socialt arbete". Företrädare för bolaget är Frida Ahmadi, 42 år, Hoshmat Ahmadi, 40 år, och Sobat Darwinshy, 46 år.

• Jap Padel i Grums AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "sporthall med inriktning padeltennis, samt äga och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Erik Joakim Anderbert, 51 år, Jennie Anderbert, 46 år, och Lena Nolér, 58 år.

• Birging Bostäder AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta fastigheter samt driva". Företrädare för bolaget är Torbjörn Birging, 63 år, och Anna Birging, 55 år.

• Nidet AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "handel och förvaltning av värdepapper". Besöksadress är Kungsgatan 4 A. Företrädare för bolaget är Nils Detlofsson, 64 år, och Susann Detlofsson, 62 år.

• Frövi Flis Holding AB, som ska arbeta med att "köpa, sälja och förvalta aktier och andelar samt bedriva därmed liknande verksamhet". Företrädare för bolaget är Lars Gunnarsson, 63 år, och Tove Åfeldt, 55 år.

• Fell Holding i Lindesberg AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "holdingbolag". Företrädare för bolaget är Lena Fell, 61 år, och Alexander Fell, 26 år.

• Noury Medicinsk Konsult AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "konsulttjänster som legitimerad läkare med specialistkompetens i ortopedi". Företrädare för bolaget är Feras Noury, 39 år, och Roshan Sheikho, 35 år.

• Gröna Garderoben AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "butikshandel med begagnade kläder för vuxna, barn och baby, skor, leksaker, babytillbehör, möbler och inredningsdetaljer via kommissionsförsäljning". Företrädare för bolaget är Hanna Johansson, 37 år, och Thea Eriksson, 27 år.

• Drax AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "processimulering och numeriska beräkningar inom svetsning". Företrädare för bolaget är Joar Draxler, 37 år, och Johanna Draxler Maclean, 36 år.

Örebro

I Örebro bildades 118 nya företag under december månad.

• Nya Bilservice Sverige AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "service och reparation av bilar, försäljning av reservdelar och tillbehör till fordon, bedriva handel och leasing med bilar och båtar". Företrädare för bolaget är Bror Kihl, 43 år, och Karoline Kihl, 40 år.

• Valedeparra AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "förvaltning av fast och lös egendom såsom exempelvis värdepapper och fastigheter". Besöksadress är Vassvägen 16. Företrädare för bolaget är Jonas Bergström, 47 år, och Linda Bergström, 47 år.

• Henrik Bjernersjö It Konsult AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom IT med inriktning mot Business Intelligence". Företrädare för bolaget är Henrik Bjernersjö, 49 år, och Melva Ester Simangunsong, 37 år.

• Forcera Holding AB, som ska arbeta med "ll bestå av att äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Ilyas Yildiz, 46 år, och Soma Shwan, 27 år.

• Henry Clarence AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta lös egendom". Företrädare för bolaget är Rickard Fornes, 35 år, och Ingrid Marita Fornes, 74 år.

• Tandläkare Cedric De Ridder AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "tandvård". Företrädare för bolaget är Cédric De Ridder, 41 år, och Sophie Denise Imberechts, 63 år.

• Ta Gräv & Schakt AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "att utföra arbeten inom mark, anläggning och maskintjänster med grävmaskin, bandtraktor, dumper och övriga i branschen förekommande anläggningsmaskiner". Företrädare för bolaget är Tobias Andersson, 24 år, och Antonie Andersson, 52 år.

• Malin Fay Lake AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "föreläsare och Affärscoach, livscoach och coachning inom idrott och hälsa". Företrädare för bolaget är Malin Lake, 55 år, och Fay Lake, 87 år.

• Fp Tech AB ska bedriva följande verksamhet: "en egenutvecklad plattform inom idrott där man erbjuder tjänster, abonnemang och utbildning, plattformen skall ge alla idrottare samma förutsättningar att nå det dom vill,". Företrädare för bolaget är Gabriel Sauma, 37 år, och Jakob Sauma, 27 år.

• Gg Bygg & Renovering i Örebro AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "verksamhet ska vara alla tjänster inom byggande av lägenheter, hus, villor och andra företag och restauranger". Företrädare för bolaget är Ghasoub Ghazala, 43 år, och Abdullah Almohamad, 32 år.

• Cmc Holding i Örebro AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta aktier". Besöksadress är Adolfsbergsvägen 4. Företrädare för bolaget är Felix Sandin, 28 år, Håkan Engström, 38 år, Albin Jansson, 29 år, och Cristofer Jansson, 39 år.

• Järnet Fastigheter AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Bengt Samuel Thedéen, 44 år, och Charlotte Lybeck, 41 år.

• Gr8 Marketing AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "erbjuda företag affärsrådgivning och tjänster inom marknadsföring". Företrädare för bolaget är Isac Åkesson Lodin, 19 år, Oscar Lingvall, 19 år, och Leif Åkesson, 61 år.

• Hannason Bil AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "verksamhet med försäljning av motorfordon samt fordonsservice". Företrädare för bolaget är Daniel Hannason, 43 år, Andreas Hannason, 37 år, och Stefan Hannason, 26 år.

• Götavi Byggnadsvård, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "praktisk byggnadsvård med traditionella material och metoder, främst fönsterrenovering men även antikvarisk rådgivning". Företrädare för bolaget är Cathryn Ekeberg, 45 år.

• Komprimera i Norden AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "försäljning av produkter för avfallshantering". Företrädare för bolaget är Christoffer Sahlén, 45 år, och Peter Sahlén, 39 år.

• L Olsson Holding AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta värdepapper". Besöksadress är Odensbergsgatan 6. Företrädare för bolaget är Lars Olsson, 36 år, och Thomas Olsson, 69 år.

• Örebro Kiosken ska bedriva följande verksamhet: "ska sälja godis, läsk och tobak". Företrädare för bolaget är Mazin M G Abozamk, 28 år.

• Tidvatten Inredning AB, som ska arbeta med "butikshandel med inredningsprodukter, tex". Företrädare för bolaget är Emelie Almstedt, 32 år, och Kalle Almstedt, 31 år.

• Dc Orthopaedic Consulting AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "tillhandahålla tjänster, rådgivning, intyg och utbildning inom hälsa, medicin, sjukvård, idrottsmedicin, ortopedi, kirurgi, medicinsk innovation och friskvård". Företrädare för bolaget är Daniel Castellanos, 36 år, och Miriam Lillo Felipe, 37 år.

• Dagdeg Erikslund AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "restaurangrörelse". Företrädare för bolaget är Adam Dagdelen, 44 år, Erik Tengroth, 33 år, och Bengt Anders Andersson, 64 år.

• Transacgroup AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "erbjuda konsultering av olika tjänster inom betalningsbranschen". Företrädare för bolaget är Susanne Lust, 57 år, och Ann-Charlotte Larsson, 67 år.

• Pontus Blomberg Invest AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "förvalta aktier i dotter- samt intressebolag samt bedriva kapitalförvaltning". Företrädare för bolaget är Pontus Blomberg, 26 år, och Bengt-Olof Blomberg, 55 år.

• Robylin AB ska bedriva följande verksamhet: "utvecklar och säljer utbildningar, produkter och tjänster inom personlig utveckling, relationsrådgivning, hälsa och välmående". Företrädare för bolaget är Robert Lönn, 45 år, Linda Ternstedt, 43 år, och Anita Lönn, 70 år.

• Rörmokare Högberg i Örebro AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "vVS-verksamhet och konsulttjänster inom VVS". Företrädare för bolaget är Lars-Erik Högberg, 47 år, Lena Steding Lundberg, 53 år, och Yvonne Rickne, 60 år.

• Vision Familjehem AB, som ska arbeta med "handledning till socialtjänst och personal i arbete med ungdomar och vuxna med beroendeproblematik, behandling, konsultverksamhet inom socialt arbete, inkl projektuppdrag". Företrädare för bolaget är Klas Mats Einar Karlqvist, 38 år, och Bill Engman, 41 år.

• Castellum Norrköping Tomt C1 C2 AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "ha till föremål för sin verksamhet att". Företrädare för bolaget är Per Gavelin, 42 år, Johanna Edeland Borg, 44 år, Ulrika Danielsson, 48 år, och Erik Wiklund, Deloitte AB.

• Eriksson & Svärd AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "konsultverksamhet, kalkyljobb åt andra företag inom bygg och anläggningsutförande av jobb åt andra företag, snöröjning, snickerijobb, anläggningsjobb, lokalvård, fönsterputs, verkstadsjobb inom fordonsbranschen Handel med varor som allt inom motor, bilar, vattenskoter, cyklar mm samt spautrustning, spabad och swimmingpool". Besöksadress är Broängsvägen 2. Företrädare för bolaget är Daniel Eriksson, 45 år, och Elin Svärd, 44 år.

• Örebro Bilpartner AB, som ska arbeta med att "driva affärsrörelse inom motorfordonsbranschen". Företrädare för bolaget är Beroa Rahman, 21 år, och Chero Jalal Ahmad, 47 år.

• Icn Handtaget AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga intressebolagsaktier, handla med värdepapper, utföra hantverksarbeten i textil samt utöva administrationsuppdrag och redovisningstjänster". Företrädare för bolaget är Inger Christina Nilsson, 69 år, Maria Hjärtmyr, 40 år, Thomas Moberg, 44 år, och Helen Olsson, 51 år.

• Milla Keramik AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "tillverkning av keramiska föremål". Företrädare för bolaget är Jennie Camilla Pahlstad, 44 år, och Tobias Pahlstad, 45 år.

• Envivo AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom inredning". Företrädare för bolaget är Magnus Engström, 44 år, Robert Asplund, 48 år, och Jonas Bergström, Ernst & Young Aktiebolag.

• Am Racketsporter AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "idrottsverksamhet med fokus på utbildningar, event och tävlingar inom racketsporter". Besöksadress är Björkvalla Backe 810. Företrädare för bolaget är Mattias Bylund, 35 år, och Linnéa Porsemo Bylund, 35 år.

• Salong Hårisont i Örebro AB ska bedriva följande verksamhet: "frisörverksamhet". Företrädare för bolaget är Lena Johansson, 59 år, och Nicklas Johansson, 36 år.

• Mats Fröjdenstam AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "ekonomisk och juridisk rådgivning till jord- och skogsägare, fastighetsvärdering, fastighetsrådgivning, utbildningsverksamhet, administrativ verksamhet, verksamhet inom ledarskap, äga och förvalta värdepapper och fastigheter". Företrädare för bolaget är Mats Fröjdenstam, 32 år, och Sandra Fröjdenstam, 32 år.

• Caroline Real Estate AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "fastighetsmäklarverksamhet". Företrädare för bolaget är Caroline Larsson, 35 år, och Fredrik Härdfeldt, 40 år.

• Dw & Hpmw Invest & Konsult AB, som ska arbeta med "uppdrags- och konsultverksamhet inom hotell och restaurangnäringen samt även inom områdena marknadsföring, personal, företags- och arbetslivsutveckling, bedriva handel med värdepapper". Företrädare för bolaget är Daniel Welin, 36 år, och Josephine Kierkegaard, 27 år.

• Instantwork AB ska bedriva följande verksamhet: "verksamhet inom kompetensutveckling för arbetslivet med yrkesförberedande utbildning, karriärcoachning, rehabilitering, affärsutveckling, bemanning och rekrytering". Företrädare för bolaget är Rabi Mourad, 30 år, och Melissa Alp, 28 år.

• Tonkey Tajm Ekonomisk Förening kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva följande verksamhet: Skapa, utveckla och sälja produkter i linje med verksamhetens vision: att på ett underhållande och vardagligt sätt utveckla och sälja kreativa produkter och främja gemenskap och kunskap för musikutövare, musikpedagoger och musikstudenter". Företrädare för bolaget är Madelene Joelsson, 23 år, Joakim Larsén, 24 år, Lovisa Parszyk, 24 år, och Gabriel Nilsson, 25 år.

• Foderlagret i Örebro, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "en butikshandel för häst, ryttare, hundar och gnagare". Företrädare för bolaget är Paulina Fröberg, 20 år.

• Two & Partners AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "försäljning, fysiskt och genom e-handel av företrädesvis: mobiltillbehör, konfektion, accessoarer, inredning till konsumenter och näringsidkare". Företrädare för bolaget är Gabriel Peric, 23 år, och Robert Halldén, 23 år.

• Jungander Consulting AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "utföra konsultuppdrag inom event och mötesindustrin och produktion av evenemang". Besöksadress är Mantalsgatan 20. Företrädare för bolaget är Sven-Erik Jungander, 66 år, och Monika Jungander, 63 år.

• Ekebacken Holding AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga aktier och andelar i andra företag". Företrädare för bolaget är Bengt Samuel Thedéen, 44 år, och Charlotte Lybeck, 41 år.

• Forcera Invest AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "ll bestå av att äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Ilyas Yildiz, 46 år, och Soma Shwan, 27 år.

• Karlsborg Marin & Motor AB, som ska arbeta med "verksamhet med service och rekond av marina fordon och andra motorfordon". Företrädare för bolaget är Fredrik Andersson, 20 år, och Antonie Andersson, 52 år.

• Greetie AB ska bedriva följande verksamhet: "utveckla och bedriva digitaliserade gåvotjänster för privatpersoner och företag". Företrädare för bolaget är Johan Lindgren, 36 år, Fredric Öjebrandt, 43 år, och Per Bäckman Löf, 42 år.

• Nymetod Accounting AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom redovisning, ekonomisk rådgivning". Företrädare för bolaget är Fayek Nisstany, 38 år, och Reshne Gadan, 30 år.

• Njp Retail AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta aktier". Besöksadress är Storsätter 226. Företrädare för bolaget är Niklas Petersson, 40 år, och Åsa Petersson, 62 år.

• Loyd Studios AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "utveckling och handel med interaktivt media, företrädesvis datorspel, tv-spel, mobilspel etc". Företrädare för bolaget är David Petersson, 33 år, Nimer Björnberg, 53 år, och Karin Petersson, 28 år.

• Örebro El och Bygg AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "el- och byggverksamhet". Företrädare för bolaget är Patric Larsson, 30 år, och Carina Göransson, 63 år.

• Stageklints Värmepumpar och Kylservice AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "installation". Företrädare för bolaget är Lars-Eric Stageklint, 47 år, och Elaine Hagelberg, 33 år.

• Rope Projekt 1 AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Andreas Holmstedt, 47 år, Tom Holmstedt, 36 år, och Joacim Brännström, 47 år.

• Lyngen VVS AB ska bedriva följande verksamhet: "försäljning, service och support av VVS- utrustning". Företrädare för bolaget är Bo Lyngen, 66 år, och Sören Karl-Åke Olson, 70 år.

• Zetterlöfs Bygg AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "renovering, ombyggnationer av fastigheter, all sorts snickeri". Besöksadress är Hidingsta 822. Företrädare för bolaget är Dennis Zetterlöf, 33 år, och Jenny Zetterlöf, 33 år.

• Pizzagrossen i Örebro AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "försäljning av livsmedels varor till pizzerior samt restaurang". Företrädare för bolaget är Serwer Hama Sedik, 32 år, och Zhala Hama Sedik, 31 år.

• Padlo Sports Sweden AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "handel av sportutrustning och kläder". Företrädare för bolaget är Johan Persson, 30 år, Johan Lekeborn, 30 år, och Bo Persson, 60 år.

• Sandvall Bygg AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "byggnadsverksamhet såsom nybyggnation, renoveringar, konsultverksamhet inom byggbranschen och byggnadssnickerier". Företrädare för bolaget är Göran Sandvall, 58 år, och Johan Wreth, 59 år.

• Eyra Enterprise AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta aktier och värdepapper". Företrädare för bolaget är Jonas Löfberg, 46 år, och Malena Bryngelsson, 43 år.

• Glomman VVS AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "konsultverksamhet inom VVS-installation och VVS-rådgivning". Företrädare för bolaget är Tommy Åkesson, 64 år, och Eija Åkesson, 62 år.

• Infracon Projektutveckling AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "eventverksamhet inom sport, sportutrustning, personaluthyrning, försäljning av reklam". Företrädare för bolaget är Jonas Sjöström, 42 år, Maria Anna Christina Rommerud, 40 år, och Anette Särnholm, 55 år.

• Kored i Örebro AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet inom administration och företagsutveckling, samt bokförings- och redovisningstjänster". Företrädare för bolaget är Andreas Holmstedt, 47 år, Dhares Narshi, 47 år, och Johan Qviberg, 36 år.

• Ef Consulting AB ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet med tjänster som ekonomi och HR tjänster med kompetensförmedling utbildning". Företrädare för bolaget är Elisabeth Forell, 52 år, och Henrik Olsson, 49 år.

• Niclas Alkman Schakt AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "främst bedriva gräv - schakt - och entreprenadarbeten - aga och förvalta värdepapper". Besöksadress är Norra Bro 309. Företrädare för bolaget är Niclas Alkman, 31 år, och Håkan Alkman, 69 år.

• Dagdeg Gap Sundin AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "restaurangrörelse". Företrädare för bolaget är Adam Dagdelen, 44 år, Erik Tengroth, 33 år, och Bengt Anders Andersson, 64 år.

• Goa Konsult AB ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet i form av verksamhets- och organisationsutveckling".