LISTA: Här är alla bolag som startades i Örebro län i juli – kommun för kommun

Lekeberg

I Lekeberg bildades fem nya företag i september:

• Bostadsrättsföreningen Lanna Pegs 1, som ska arbeta med att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden". Företrädare för bolaget är Mikael Folebäck, 40 år, Lars Agne Blomqvist, 72 år, Lars Hallbergson, 72 år, och Per Askengren, 53 år.

• Dormens Fastigheter AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "inneha Fastigheter och Hyra ut maskiner till byggen". Företrädare för bolaget är Rolf Åfeldt, 57 år, och Johan Höijer, 36 år.

• Pig Tail Brewery Handelsbolag, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "framförallt bryggning av alkoholhaltig dryck, men även alkoholfria alternativ". Företrädare för bolaget är Dennis Grubac, 25 år, Tim Gustafsson, 31 år, och Fredrik Karlsson, 38 år.

• Cirosa AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "verksamhet inom områdena programmering och utveckling samt installation och försäljning inom el- och teleområdet". Företrädare för bolaget är Jan Erik Magnus Lundell, 55 år, och Cicki Lundell, 54 år.

• Ekvall Anläggning & Maskin AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "entreprenadföretag som tillhandahåller maskin- och transporttjänster inom anläggningsbranschen". Besöksadress är Ängagårdsvägen 1. Företrädare för bolaget är Oskar Ekvall, 28 år, och Elin Eklund, 25 år.

Lindesberg

I Lindesberg bildades nio nya företag i september:

• Dino L AB ska bedriva följande verksamhet: "restaurang, spel och lotteri samt kioskverksamhet". Företrädare för bolaget är Walat Abdulrahman Dino, 37 år, och Hesha Dino, 34 år.

• Ramshyttans Jord & Skog, som ska arbeta med "jord-, mark- och skogsentreprenad". Företrädare för bolaget är John Karlsson, 32 år.

• Kevin Otter AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "driva en eller flera restauranger". Besöksadress är Svarttjärnsvägen 11. Företrädare för bolaget är Kevin Otter Hellgren, 21 år, och Jan Otter, 53 år.

• Karis Allservice kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "bilservice, skogsvård, mek, däck och däckhotell". Företrädare för bolaget är Kari Hietala, 61 år.

• Rickard Ekström Solutions AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "legoarbete, underentreprenad, reparationer, underhåll och specialtillverkade mekaniska lösningar". Företrädare för bolaget är Rickard Ekström, 39 år, och Lina Ekström, 36 år.

• K & D i Frövi Holding AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och värdepapper". Företrädare för bolaget är Dennis Rickard Jagersjö, 43 år, Kenneth Johansson, 55 år, och Joacim Brännström, 47 år.

• Fbs i Frövi AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "bilservice såsom reparationer av fordon, uthyrning av fordon, försäljning av reservdelar och försäljning av fordon, service av industri-, skog- och jordbruksmaskiner". Företrädare för bolaget är Dennis Rickard Jagersjö, 43 år, Kenneth Johansson, 55 år, och Joacim Brännström, 47 år.

• Beritslindesberg AB, som ska arbeta med "frisörverksamhet". Företrädare för bolaget är Maria Nelson, 28 år, Victoria Sander, 27 år, och Frida Sander, 31 år.

• Umyings Thaikök AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "restaurang som ska tillaga thai mat". Besöksadress är Snickartorpsvägen 11. Företrädare för bolaget är Namtip Stolpe, 27 år, Tidarat Tetsmas-Ameur, 29 år, Robert Stolpe, 36 år, och Patrik Ameur, 49 år.

Hällefors

I Hällefors bildades tre nya företag i september:

• Hkpb AB, som ska arbeta med "snickerier och montering garageportar, försäljning byggmaterial, uthyrning traktor, fyrhjuling, snöskoter och vattenskoter, datasupport". Företrädare för bolaget är Albin Holm, 18 år, och Leif Karlsson, 66 år.

• Ritzmind Kbt kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning". Företrädare för bolaget är Madeleine Ritzman, 52 år.

• Frelansia Coaching ska bedriva följande verksamhet: "coachingtjänster till privatpersoner och företag". Företrädare för bolaget är Jessica Annette Niskanen, 49 år.

Nora

I Nora bildades fem nya företag i september:

• Lejonbackens Båtbryggs Ekonomisk Förening, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "föreningens ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen". Företrädare för bolaget är Magnus Engström, 44 år, Staffan Gibson, 43 år, Erik Hellberg, 34 år, och Elisabeth Sverresson, 66 år.

• Israelssons Bygg AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "byggverksamhet och, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter". Besöksadress är Backtorpsvägen 14. Företrädare för bolaget är Per-Inge Israelsson, 54 år, och Mats Israelsson, 26 år.

• Fotharmoni ska bedriva följande verksamhet: "medicinsk fotterapeut". Företrädare för bolaget är Maria Gustafsson, 41 år.

• Roger Johansson i Nora AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta bolag inom snickeriverksamhet samt förvalta fastigheter och värdepapper". Företrädare för bolaget är Roger Johansson, 54 år, och Marie Pettersson, 55 år.

• Caroline Löfmarck Skogsförvaltning AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "skogsförvaltning och rådgivning i skogliga frågor". Företrädare för bolaget är Caroline Sieka Löfmarck, 45 år, och Erik Löfmarck, 46 år.

Laxå

I Laxå bildades två nya företag i september:

• Opr Bil & Transport ska bedriva följande verksamhet: "ombyggnation och påbyggnad på fordon". Företrädare för bolaget är Oliver Claesson, 21 år.

• Porten Konsult & Friskvård kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "friskvård - återhämtningsterapeut, massage, healing, workshops, kurser, coachning - till individer och företag". Företrädare för bolaget är Marie Hjalmarsson, 44 år.

Karlskoga

I Karlskoga bildades 13 nya företag i september:

• Aerestus 2.0 AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "är verksamt inom byggsektorn med fokus på egenutvecklade miljövänliga energilösningar". Företrädare för bolaget är Hans Nilsson, 68 år, Lars Djup, 49 år, Adam Fjaestad, 53 år, Juha Karppinen, 55 år, och Bo Magnus Gustafsson, KPMG AB.

• App Industriteknik AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "utföra mekanisk bearbetning och försäljning av verktyg". Företrädare för bolaget är Andreas Danielsson, 33 år, Peter Ek, 42 år, Patrik Ek, 48 år, och Jonas Läckström, 39 år.

• Prinserud Industrilackering AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "utföra industrilackering". Företrädare för bolaget är Fredrik Karlsson, 46 år, Patrik Ek, 48 år, Peter Ek, 42 år, och Jonas Läckström, 39 år.

• Inspektören 3 Fastighetsbolag AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "fastighetsförvaltning". Företrädare för bolaget är Joakim Lundin, 36 år, och Agnetha Lundin, 48 år.

• H Som i Harmoni, som ska arbeta med "i grunden att ha Massagebehandlingar, healing, vägledning i tarot". Företrädare för bolaget är Jenny Hanack Nevell, 30 år.

• Bröderna Jes Montage AB ska bedriva följande verksamhet: "bemanning inom takbygg och renovering". Företrädare för bolaget är Joakim Engström, 27 år, Jimmie Engström, 25 år, och Maria Hallgren, 48 år.

• Aggerud Konsult AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "iT-konsult". Besöksadress är Lovartsvägen 29. Företrädare för bolaget är Inga Margareta E Sahlberg Karlsson, 76 år, och Karl Fredrik Karlsson, 49 år.

• Nergregal AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "förvaltning av aktier och andelar samt förvaltning av fastigheter". Besöksadress är Slånbärsvägen 8. Företrädare för bolaget är Emil Lagergren, 38 år, och Hans Fredriksson, 52 år.

• Golvläggarn Jörgen Olsson AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "tjänster inom byggnation såsom golvläggning, badrum och byggnadsarbeten". Företrädare för bolaget är Jörgen Olsson, 51 år, och Robin Olsson, 18 år.

• Myhrman Engineering AB, som ska arbeta med "teknisk konsultation inom underhåll, energi och industri, underhåll av fordon och maskiner, estetisk- och samhällsnyttig design, LEAN-, effektiviserings- och managementkonsultation". Företrädare för bolaget är Kristina Tedfelt, 71 år, och Christopher Myhrman, 35 år.

• Mejsjö Industri Konsulting ska bedriva följande verksamhet: "projektledning, affärsutveckling och administrativa tjänster inom industriverksamhet". Företrädare för bolaget är Göran Mejsjö, 63 år.

• Vibil Invest AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Joakim Lundin, 36 år, och Agnetha Lundin, 48 år.

• Katrinedalsgatan Fastighet AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "förvaltning av fastigheter". Företrädare för bolaget är Joakim Lundin, 36 år, Agnetha Lundin, 48 år, och Terje Eggen, 52 år.

Hallsberg

I Hallsberg bildades elva nya företag i september:

• Lindgrens Förvaltnings AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "uthyrning av maskiner för snustillverkning samt äga och förvalta fast och lös egendom". Besöksadress är Gamla Vägen, 24. Företrädare för bolaget är Stefan Lindgren, 56 år, och Björn Egon Christer Aideheim, 74 år.

• Lundax Fiske AB, som ska arbeta med "fiske och jakt". Företrädare för bolaget är Kjell Torbjörn Näslund, 68 år, Eva Näslund, 53 år, och Anja Birgitta Björklund, 55 år.

• Smådjursveterinär Örebro AB ska bedriva följande verksamhet: "undersöka och behandla smådjur på klinik och hemma hos djurägare". Företrädare för bolaget är Loay Adnan Neama, 46 år, och Khamael Saadoon, 35 år.

• A.G. Adamsson Förvaltning AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga och förvalta aktier". Företrädare för bolaget är Anders Adamsson, 71 år, och Karina Adamsson, 60 år.

• Protrack i Hallsberg AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "järnvägsföretag som bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader, personaluthyrning, byggmaskinsuthyrning, fastighetsskötsel, grönyteskötsel jämte". Företrädare för bolaget är Henrik Karlsson, 26 år, och Peter Zetterlind, 66 år.

• Bilhandel i Hallsberg AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "handel med personbilar och lätta motorfordon (säljer, köper, byter, förmedlar) samt bilverkstadsverksamhet ( allmän service och reparation av motorfordon)". Företrädare för bolaget är Kemal Dazdarevic, 44 år, och Azra Dazdarevic, 42 år.

• Thai Take Away By Sunisa, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "catering och take away verksamhet för asiatisk mat". Företrädare för bolaget är Sunisa Pukronghin, 52 år.

• Kristian Hedström Holding AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "direkt eller genom dotterbolag bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner samt entreprenadverksamhet". Företrädare för bolaget är Roger Hedström, 57 år, och Kristian Hedström, 25 år.

• Marc Balderry, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "eget varumärke med inriktning på kläder och skor och kommer säljas genom egen e-handel". Företrädare för bolaget är Marcus Johansson, 29 år.

• Team 365 Production AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "försäljning och slipning av knivar". Företrädare för bolaget är Benjamin Frööjd, 37 år, och Nicolae Badea, 34 år.

• Hugghults El Konsult AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "konsulttjänster och utbildning inom elsäkerhetsfrågor, teknisk och organisatorisk elsäkerhet". Företrädare för bolaget är Göran Johansson, 64 år, och Jane Bäcklund, 64 år.

Askersund

I Askersund bildades tre nya företag i september:

• Pineapple Rules, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "producerar videor som förklarar hur man spelar alla slags brädspel och kortspel". Företrädare för bolaget är Lars Hallgren, 39 år.

• Cusanus Handelsbolag ska syssla med verksamhet inom följande områden: "resor och uthyrning av hus". Företrädare för bolaget är Thomas Gustafsson, 58 år, och Christina Thunberg, 57 år.

• Jisoman Udda Bygg & Bo Aktiebolag, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "byggnationer av unika bostäder och byggnadsverk". Besöksadress är lindängsvägen 20. Företrädare för bolaget är Jarkko Ikola, 58 år, och Sören Niklasson, 70 år.

Degerfors

I Degerfors bildades tre nya företag i september:

• Steakhouse Degerfors ska bedriva följande verksamhet: "restaurang". Företrädare för bolaget är George Esber, 34 år.

• Lyvån Produktion Handelsbolag ska syssla med verksamhet inom följande områden: "verka inom artistbranschen genom medverkan som skådespelare och statist inom film, TV, teater och sociala medier- samt inom public relations- och journalistbranschen genom att framställa pressmeddelanden och journalistiskt material i text och bild". Företrädare för bolaget är Lasse Lidén, 80 år, och Letlet Lidén, 29 år.

• Sangar Hairstyl, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "hårvård". Företrädare för bolaget är Sangar Khalid Smail Smail, 33 år.

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg bildades fem nya företag i september:

• Bliteon, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "driva verksamhet inom artisteri, städ och hushållsnära tjänster". Besöksadress är kyrkvägen 8 b. Företrädare för bolaget är Isa Ssentongo, 33 år.

• Westholms El ska bedriva följande verksamhet: "utför elinstallationer". Företrädare för bolaget är Robin Westholm, 29 år.

• Rc Fastighetsservice & Industriservice kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "byggnadsverksamhet och fastighetsservice". Företrädare för bolaget är Ramo Catic, 25 år.

• Vindfast Kommanditbolag, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "inköp, förvaltning och drift av fastigheter samt fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Skorpan Holding AB och Robert Bomark, 40 år.

• Västra Dals Bruk AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "produktion och försäljning av egna varor, till exempel potatis och ved". Företrädare för bolaget är Kaj Wolf, 30 år, Johan Sundkvist, 27 år, och Andrea Wolf, 28 år.

Kumla

I Kumla bildades 16 nya företag i september:

• Blanksvärd Rail & Fabrication AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "järnvägsföretag med uthyrning av personal, maskiner, bilar och andra redskap". Besöksadress är Sofierovägen 5. Företrädare för bolaget är Andreas Blanksvärd, 29 år, och Bengt Blanksvärd, 58 år.

• Kumla Idé och Konsult AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "vara byggnadsprojektering och ritning, teknisk utveckling samt därmed jämförlig verksamhet". Företrädare för bolaget är Henrik Lindholm, 53 år, och Irene Hagström, 62 år.

• Tk Mark Och Anläggning AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "mark- och anläggningsentreprenad". Företrädare för bolaget är Tom Karlsson, 26 år, och Ebba Linderoth, 24 år.

• Hambre Kompetens AB, som ska arbeta med att "erbjuda tjänster rörande socialt arbete, samtalsterapi, kyrkoarbete och specialistläkarvård samt utbildning inom dessa områden". Företrädare för bolaget är David Hambre, 40 år, och Linda Hambre, 41 år.

• Elkraftskonsulten Sverige AB ska bedriva följande verksamhet: "utföra entreprenad, konsultation, installation och service av elnät, elinstallationer och fiberanläggningar". Företrädare för bolaget är Johan Alfredsson, 28 år, och Urban Alfredsson, 54 år.

• Kumla Hundcenter AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "hunddagis, hundpensionat, hundrastning inklusive transport och hundkurser". Företrädare för bolaget är Sara Rasmusson, 24 år, Jenny Schill, 29 år, Ulf Thomas Rasmusson, 58 år, och Leif Schill, 65 år.

• Frostduck AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "detaljhandel för elektronikkomponenter för hem och fordon, samt fritidsrelaterade produkter". Företrädare för bolaget är Philip Kurttio, 28 år, och Jari Kurttio, 53 år.

• Henrik Lood Konsulten AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "konsulttjänster gällande information och utbildning". Besöksadress är Myntgatan 13. Företrädare för bolaget är Henrik Lood, 49 år, och Inga Monika Sofia Lood, 73 år.

• Lilla Ullboden i Kumla, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "butikshandel med kläder för dam, herr och barn". Besöksadress är Idrottsgatan 31. Företrädare för bolaget är Elisabet Svensson, 46 år.

• Nederman's Group AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "till en grund bedriva bygg och renoveringsarbeten". Företrädare för bolaget är Pontus Nederman, 19 år, och Susanne Helmrich, 53 år.

• Vaida Style ska syssla med verksamhet inom följande områden: "frisör och skönhet". Företrädare för bolaget är Vaida Cerniauskiene, 40 år.

• Pictorum Invest AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intresseföretag". Företrädare för bolaget är Johan Boyaci, 33 år, och Nina Boyaci, 33 år.

• Vi i All Enkelhet AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "att bedriva en Cateringverksamhet". Företrädare för bolaget är Victoria Gyllberg, 49 år, Anna Linnéa Viktoria Boo, 44 år, och Ninni Gyllberg, 20 år.

• Mcc Property Development AB ska bedriva följande verksamhet: "förvaltning av fastigheter". Företrädare för bolaget är Pontus Leisby, 43 år, Andreas Blomkvist, 44 år, Johan Görtz, 37 år, Patrick Hjalmarsson, 56 år, Lars Fredrik Molin, 48 år, och Joacim Brännström, 47 år.

• Mm Vintage Handelsbolag kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "försäljning av second handkläder för damer". Företrädare för bolaget är Peter Fernandes Åberg, 50 år, och Mire Vesterlund, 43 år.

• Inspodriv Handelsbolag kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "handelsbolaget är verksamt inom detaljhandel". Företrädare för bolaget är Gabriella Nilsson, 34 år, och Robin Nilsson, 30 år.

Örebro

I Örebro bildades 93 nya företag i september:

• Easypartner Örebro AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "försäljning och service, genom butik på konsultbasis inom telekom- och hemelektronikbranschen mot privat personer och företag". Företrädare för bolaget är Joakim Barck, 32 år, och Jimmie Pålsson, 30 år.

• Reffy AB ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling". Företrädare för bolaget är Micael Jonsborg, 52 år, Jonas Jonsborg, 47 år, Eva Jonsborg, 44 år, och Lisa Jonsborg, 44 år.

• Umanify AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultativa tjänster inom HR och rekrytering". Företrädare för bolaget är Jonas Hermansson, 39 år, och Jacob Hermansson, 43 år.

• World Of Silver, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "försäljning av silver till privatpersoner". Besöksadress är Tornfalkgatan 27. Företrädare för bolaget är Shahoud Shahoud, 31 år.

• Xover Clothing Handelsbolag kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "xover Clothing är ett streetklädmärke med inriktning på sporten Freestyle Football". Företrädare för bolaget är Carl Helenelund, 19 år, och Sadra Malekian, 20 år.

• Farm2Kids Sverige AB, som ska arbeta med att "producera och sälja ekologiska livsmedel". Företrädare för bolaget är Maja-Karin Fernqvist, 42 år, Claes Nelander, 64 år, och Anette Ernestam, 58 år.

• Clara & Tittis Konditori AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "café- och konditoriverksamhet". Företrädare för bolaget är Clara Alexis, 30 år, och Titti Karlsson, 30 år.

• Fewab AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "verksamhet inom svets- och metallindustri, allmän service och reparation av motorfordon, reklam och marknadsföring på events". Företrädare för bolaget är Fredrik Larsson, 27 år, och Thomas Larsson, 55 år.

• Vera, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "utgår ifrån att ge service till människor i behov". Besöksadress är Författargatan 20B. Företrädare för bolaget är Abdullahi Berey, 25 år.

• Wht Vending Handelsbolag, som ska arbeta med "att bedriva uthyrning av varuautomater samt försäljning av dryck, snacks, godis, bars etc". Företrädare för bolaget är William Björk Törnqvist, 20 år, och William Hällblad, 19 år.

• Tagesson Bil AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "handel av bilar, husbilar, husvagnar, båtar, motorcyklar, andra fordon, biltillbehör, däck, samt förvalta och äga värdepapper och fastigheter". Företrädare för bolaget är Daniel Tagesson, 39 år, och Linda Tagesson, 37 år.

• Allt O Ingenting AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet inom ekonomi och administration". Företrädare för bolaget är Ann-Christin Loön, 61 år, och Bo Loön, 64 år.

• Malvia Sweden AB ska bedriva följande verksamhet: "tillverkning, import och försäljning av lukt- och doftämnen, choklad- och konfektyrprodukter, livsmedelsprodukter av alla förekommande produktslag, livsmedelsindustriråvaror och ingredienser, grossiströrelse och handel med livsmedelsprodukter". Företrädare för bolaget är Olov Börje Pettersson, 79 år, Christer Börje Pettersson, 52 år, och Christina Pettersson, 50 år.

• Linas Renarum ska syssla med verksamhet inom följande områden: "hem och kontorsstädning". Företrädare för bolaget är Lina Selander, 31 år.

• Måns Carlsson, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "kvalitetssäkring av tekniska texter". Besöksadress är Stallgatan 19. Företrädare för bolaget är Måns Carlsson, 23 år.

• Sophie och Sanela AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "skönhetssalong som utför behandlingar inom hud, hårborttagning, makeup, fransförlängning och spraytan samt försäljning av skönhetsprodukter". Företrädare för bolaget är Sanela Majer Kovacevic, 37 år, och Sophie Litzén, 28 år.

• Wap Marieberg AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "sporthall med inriktning padeltennis". Företrädare för bolaget är Johan Adolfsson, 34 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 39 år, Joakim Wiklander, 36 år, och Pontus Gustafsson, 53 år.

• Wap Lillån AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "sporthall med inriktning padeltennis". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 53 år, Johan Adolfsson, 34 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 39 år, och Joakim Wiklander, 36 år.

• Björnells Vvs AB, som ska arbeta med "allt inom vvs (rörmokeri) som service och installation". Företrädare för bolaget är Jimmy Björnell, 40 år, och Kata Björnell, 38 år.

• Ravlic-Urologi AB ska bedriva följande verksamhet: "som specialist och överläkare inom urologi, främja god vård". Företrädare för bolaget är Mario Ravlic, 61 år, och Martina Ravlic, 29 år.

• Ghedi Production, som ska arbeta med "försäljning av egentillverkade sällskapsspel, böcker och häften, för hemmanöjet och festen". Företrädare för bolaget är Kristofer Gadd, 40 år.

• Björkhagas Stuga ska syssla med verksamhet inom följande områden: "caféverksamhet, försäljning av ägg, grödor, hemlagat". Företrädare för bolaget är Sara Sörensson, 36 år.

• Amarjit Singh Indian Food AB ska bedriva följande verksamhet: "restaurangverksamhet". Företrädare för bolaget är Amarjit Singh, 45 år, och Jolin D'mello, 24 år.

• Kean Invest AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "ll bestå av att äga och förvalta fastigheter och värdepapper". Besöksadress är Götgatan 9. Företrädare för bolaget är Erik Björndahl, 30 år, och Robert Walker, 33 år.

• Taxi Expert Örebro AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "verksamhet i transportbranschen, bland annat genom att driva beställningscentral för taxitrafik". Företrädare för bolaget är Riza Gün, 61 år, och Johan Gün, 24 år.

• Torps Gård Flerfamiljshus AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Björn Johansson, 44 år, och Fredrik Berggren, 31 år.

• Torps Gård Fastigheter i Jönköping AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Björn Johansson, 44 år, och Fredrik Berggren, 31 år.

• Sardinien Lounge AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "restaurangverksamhet". Företrädare för bolaget är Zozan Baransson, 39 år, och Martin Bergerlind, 41 år.

• Slytebotorp Gård, som ska arbeta med "inackordering och bete för hästar". Företrädare för bolaget är Therese Krange Ackhammar, 39 år.

• We Bostad AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "äga och förvalta aktie i dotterbolag". Företrädare för bolaget är Karl Anders Karlsson, 52 år, Anders Båsjö, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, Anders Eriksson, 46 år, och Antonie Andersson, 52 år.

• Visionary Engineering Sweden AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "konsultverksamhet inom IT". Besöksadress är Hässlevägen 21. Företrädare för bolaget är Anna Malmer, 48 år, och Niklas Malmer, 49 år.

• Newness AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "medicinsk estetisk skönhetsvård inom injektionsbehandling, fillers, utförda av läkare eller legitimerad personal samt skönhetsbehandlingar av ögonbryn". Företrädare för bolaget är Daniel Eriksson Klemets, 47 år, Thomas Nordenlycka, 45 år, Camilla Klemets, 46 år, och Tina Nordenlycka, 42 år.

• Paey AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "utveckling och förvaltning av digitala tjänster, mediaproduktion, projektledning samt detaljhandel på internet med sport och fritidsartiklar". Företrädare för bolaget är Adam Vikström, 24 år, Christoffer Nordström, 33 år, och Elin Ångström, 25 år.

• Nedergårds Snickeri ska bedriva följande verksamhet: "byggnation av inomhus trappor". Företrädare för bolaget är André Nedergård, 29 år.

• Bresund Fastigheter Aktiebolag, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsutveckling, handel med värdepapper". Besöksadress är Bresund 216. Företrädare för bolaget är Anders Konradsson, 35 år, och Mia Konradsson, 37 år.

• Sodia AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "marknadsföring, företagsrådgivning, apputveckling samt försäljning av accessoarer". Företrädare för bolaget är Zozan Baransson, 39 år, och Martin Bergerlind, 41 år.

• Lilla Grodans Loppis, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "butikshandel med begagnade varor". Företrädare för bolaget är Sara Wingsköld, 37 år.

• Create Photo - Fotograf Sandra Arvidsson ska bedriva följande verksamhet: "fotograf". Företrädare för bolaget är Sandra Arvidsson, 32 år.

• Bigarms kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "försäljning av fitness produkter". Företrädare för bolaget är Albin Järnmark, 20 år.

• Miranda Solutions AB, som ska arbeta med "verka som moderbolag för företagsgrupper, medverka vid uppstart och utveckling av företag, köpa, sälja och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Miran Dennerqvist, 66 år, och Anna Veronica Sofia Tjomsland, 39 år.

• Nowisa AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "grafisk design samt handel med reklamprodukter". Företrädare för bolaget är Per Bengtsson, 37 år, och Sandra Skrubbeltrang, 40 år.

• Fri Mark kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet som huvudsakligen erbjuder föreläsningar inriktade på frågor om tro- och livsåskådning". Företrädare för bolaget är Gustav Marklund, 30 år, och Frida Marklund, 31 år.

• Ak Ritning, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "sÄLJER BYGGLOVSRITNINGAR TILL PRIVATA KUNDER SAMT HJÄLP MED PROJEKTERING". Företrädare för bolaget är Aje Al-Kutubi, 23 år.

• Torps Gård Fastighet A AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Björn Johansson, 44 år, och Fredrik Berggren, 31 år.

• Sl Byggproduktion Invest AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "indirekt genom dotterbolag bedriva byggverksamhet". Företrädare för bolaget är Alexander Ledin, 30 år, Kenneth Sandin, 30 år, Andreas Ledin, 34 år, Bo Sandin, 57 år, och Per Askengren, 53 år.

• K. Winder AB ska bedriva följande verksamhet: "handel med och service av entreprenadmaskiner, reservdelar och tillbehör". Företrädare för bolaget är Krister Winder, 49 år, och Lisa Winder, 54 år.

• Mp i Örebro Holding AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "förvaltning av aktier". Besöksadress är Kulvägen 3. Företrädare för bolaget är Ewa Fatek, 37 år, och Mariusz Pajak, 41 år.

• Involvement Lss Sverige AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "personlig assistans inom vård och omsorg". Företrädare för bolaget är Sangar Aziz Mahmood, 40 år, Nahir Marauge, 39 år, och Anders Karlsson, 52 år.

• Palmsports AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med ": -handel, främst med textil- och sportkonfektionsvaror samt övrigt förekommande inom sport och fritid,". Besöksadress är Åstrandsvägen 13. Företrädare för bolaget är Karin Österdahl, 43 år, och Marcus Österdahl, 45 år.

• Palani Sweden Group AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "bestå av import och export, men främst att bestå av export till andra länder utanför EU". Företrädare för bolaget är Faiq Palani Jafi, 46 år, Afrasiab Palani, 57 år, och Muhiadin Bawashaik, 51 år.

• Fru Läder, som ska arbeta med "hantverksmässig tillverkning av läderdetaljer för hund och människa". Företrädare för bolaget är Sofia Bredenberg, 46 år.

• Jenny & Hults Postbox Service Handelsbolag kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "erbjuda uthyrning av postboxar till privatpersoner och så kallade digitala postboxar". Företrädare för bolaget är Jenny Pettersson, 35 år, och Carl Hult, 36 år.

• Obt Byggprojekt AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "byggnads entreprenader och bygg konsultuppdrag och där med idka". Företrädare för bolaget är Patrik Lehto, 34 år, och Risto Lehto, 65 år.

• Felldin Svensson Group AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Fredrik Svensson, 49 år, och Helene Felldin, 52 år.

• Fröken Felldins Fastigheter AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "fastighetsförvaltning". Företrädare för bolaget är Fredrik Svensson, 49 år, och Helene Felldin, 52 år.

• Örebrokonsulterna AB ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och juridik". Företrädare för bolaget är Tomas Belik, 35 år, och Mohammed Al Batal, 32 år.

• Octac AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom ramen för materiel samt utbildning och träning av militära och polisiära enheter, civila säkerhetsföretag och bolag samt individer". Företrädare för bolaget är Andreas Torell, 44 år, och Helena Johansson, 38 år.

• Ra Larm & Säkerhetsteknik, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "installation och service av larm, tele- och säkerhetsanläggningar". Besöksadress är Nästegårdsvägen 11C. Företrädare för bolaget är Rikard Andersson, 31 år.

• Belsize Properties AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Anders Henrik Jacobson, 53 år, och Katarina Härdner Jacobson, 53 år.

• Högmora Förvaltning Fastighet 1 AB, som ska arbeta med "har till föremål för sin verksamhet att direkt, eller indirekt, förvalta fastigheter samt bedriva annan". Företrädare för bolaget är Håkan Borg, 54 år, och Lisa Grahm Borg, 41 år.

• Dp Sweden AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "bolagets huvudsysselsättning är att sälja och distribuera olika typer av parfymprodukter". Företrädare för bolaget är Cagri Kürklü, 27 år, och Nazime Kurklu, 30 år.

• Månsson Golfutveckling AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "produktion av banguider till golfbanor". Företrädare för bolaget är Carin Månsson, 44 år, och Fredrik Månsson, 46 år.

• Örebro Tryck & Broderi Handelsbolag ska bedriva följande verksamhet: "försäljning av profilkläder, tryck och broderi". Företrädare för bolaget är Daniel Andersson, 19 år, och Lucas Bjurström, 19 år.

• S Löfroth Invest AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "har för avsikt att via tillstånd av Finansinspektionen bedriva direkt förmedling avseende samtliga livförsäkringsklasser och därtill olycksfall- sjukförsäkring samt investeringsrådgivning inom fondandelar". Besöksadress är Sikvägen 16. Företrädare för bolaget är Stefan Löfroth, 38 år, och Stefan Hjelm, 49 år.

• Leijonhufvud Holding AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "såsom lagerbolag förvalta bolagets kapital". Företrädare för bolaget är Efraim Leijonhufvud, 36 år, och Annette Tucinska Lövsäter, 37 år.

• Ja Konsult i Örebro AB, som ska arbeta med "uthyrning av lastbilschaufförer". Företrädare för bolaget är Helena Lindholm, 57 år, och Jonas Lindholm, 22 år.

• T&H Assistans AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "personlig assistans inom vård och omsorg". Företrädare för bolaget är Mohamad El-Mouabi, 34 år, och Khabat Kashani, 35 år.

• Örebros Bästa Catering& AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "restaurangverksamhet, kursverksamhet, pralintillverkning, catering". Företrädare för bolaget är Mikael Norman, 47 år, och Frida Ritzén Norman, 42 år.

• Novum Familjehem AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "förstärkt familjehemsvård". Företrädare för bolaget är Sören Skårsjö, 68 år, David Juhlin, 38 år, Samuel Skårsjö, 38 år, och Per Modin, Ernst & Young Aktiebolag.

• Wap Haninge AB ska bedriva följande verksamhet: "sporthall med inriktning padeltennis". Företrädare för bolaget är Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 39 år, Joakim Wiklander, 36 år, Pontus Gustafsson, 53 år, och Johan Adolfsson, 34 år.

• Wap Rosersberg AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "sporthall med inriktning padeltennis". Besöksadress.

