LISTA: Här är alla bolag som startades i Örebro län i juni – kommun för kommun

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg bildades ett nytt företag i juni:

• S Konsulting ska bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet som stöttar och vägleder kommuner och verksamheter inom områden som skolnärvaro, trygghet, studiero och samverkan". Företrädare för bolaget är Sofia Landmark Bergman, 43 år.

Askersund

I Askersund bildades ett nytt företag i juni.

• Vissboda Allservice AB ska bedriva följande verksamhet: "handel med lastbilar, bussar och specialfordon, personaluthyrning som chaufför". Företrädare för bolaget är Patrik Lidman, 40 år, och Emma Lidman, 38 år.

Degerfors

I Degerfors bildades två nya företag i juni:

• Philips Konsult & Investments, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom bokning och prospektering". Företrädare för bolaget är Philip Eriksson, 19 år.

• Stall Naccarii Kommanditbolag, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "verksamhet med travhästar". Företrädare för bolaget är Dl Hästsport Handelsbolag och Daniel Englund, 40 år.

Nora

I Nora bildades sex nya företag i juni:

• Smedkullens Elektriska AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "elinstallationsverksamhet inom byggbranschen". Företrädare för bolaget är Fredrik Bäck, 37 år, och Ida Fransson, 30 år.

• Kbb Nya Fastigheter 2 AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Jan Pettersson, 42 år, och Eija Ahonen Pettersson, 64 år.

• Total Bygg & Konsult i Nora AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "byggentreprenad samt konsultverksamhet inom bygg och anläggning till företag och privatpersoner". Besöksadress är Bergsmanshyttan 130. Företrädare för bolaget är Robert Fahlander, 43 år, och Tord Uno Fahlander, 74 år.

• Mj94 Holding AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "omfattar förvaltning av aktier i dotterbolag". Företrädare för bolaget är Martin Jansson, 26 år, och Ulrika Jansson, 48 år.

• Nora Food AB ska bedriva följande verksamhet: "av försäljning av livsmedel, hushålls, presenter, handel med kosmetik och livsmedel". Företrädare för bolaget är Haidar Brimo, 45 år, och Abdlalkader Rasho, 39 år.

• Fredrik Svantes AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva". Företrädare för bolaget är Fredrik Svantes, 37 år, och Kristin Abrahamsson, 35 år.

Kumla

I Kumla bildades sju nya företag i juni:

• Byggbröderna i Närke AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "byggverksamhet". Företrädare för bolaget är Leons Çupi, 32 år, Nikolin Çupi, 30 år, och Gjin Çupi, 54 år.

• Örebro Loppmarknad, som ska arbeta med att "hyra bord till kunder och kaffe, Fika bröd och korv med bröd försäljning". Företrädare för bolaget är Sait Eser, 71 år.

• Nj Fastighet i Kumla AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade och andra fastigheter". Företrädare för bolaget är John Johansson, 34 år, och Per-Henrik Johansson, 40 år.

• Capella Consulting AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "erbjuder konsulttjänster inom socialt arbete till kommuner och privata företag i Sverige". Företrädare för bolaget är Pernilla Lindén, 54 år, och Jimmy Ramström, 55 år.

• Nikivma Invest AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Niklas Magnusson, 39 år, och Carolin Nygren, 40 år.

• Bil och Max i Örebro AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "handel av personbilar och motorfordon, bilreparation, bilservice och biltvätt och bilrekond". Besöksadress är Stenevägen 33. Företrädare för bolaget är Mahdi Safia, 30 år, och Rasha Restom, 29 år.

• Ekevids Juristbyrå AB ska bedriva följande verksamhet: "juridisk rådgivning och därtill". Företrädare för bolaget är Nicole Ekevid, 33 år, och Ann-Louise Ekevid, 52 år.

Hällefors

I Hällefors bildades två nya företag i juni:

• Studioselindas ska bedriva följande verksamhet: "verksamhet med nagelvård och försäljning av nagel- och skönhetsprodukter". Företrädare för bolaget är Selinda Elin Linnea Fellman, 29 år.

• Isadoras Aussiedoodle och Aussiedore AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "kennelverksamhet". Företrädare för bolaget är Ingegerd Kleveland, 59 år, och Jürgen Hillenbrand, 47 år.

Lekeberg

I Lekeberg bildades sju nya företag i juni:

• Kotz Design & Media, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "jag kommer bedriva konsultverksamhet genom att sälja tjänster inom området grafisk formgivning, digital design, marknadsföring inom sociala medier samt göra och uppdatera hemsidor". Företrädare för bolaget är Sofi Kotz, 47 år.

• Punkout AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "frisörverksamhet". Besöksadress är Mårtenstorp, Mon. Företrädare för bolaget är Camilla Nilsson, 45 år, och Rasmus Nilsson, 44 år.

• Ja's Hundgöra Ekonomiska Föreningen ska syssla med verksamhet inom följande områden: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i formen arbetsintegrerande socialt företag för den privata marknaden bedriva hunddagis och hundrelaterade tjänster samt till offentliga myndigheter och privata aktörer erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser -och med ovanstående". Företrädare för bolaget är Jennifer Norgren, 28 år, Annica Green, 42 år, Björn Gustavsson, 40 år, och Ellinor Lod, 31 år.

• Bulldog Lodge AB ska bedriva följande verksamhet: "restaurangrörelse". Företrädare för bolaget är Henrik Johansson, 50 år, Jenny Johansson, 49 år, och Peter Lindbladh, 63 år.

• Noa Rohdéns Entreprenad AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "entreprenadverksamhet inom företrädesvis lantbruk och skogsbruk". Företrädare för bolaget är Noa Rohdén, 18 år, och Marcus Rohdén, 48 år.

• Bonas Redovisning kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "ekonomitjänster". Företrädare för bolaget är Christina Nordlander, 54 år.

• Hallbergs Food And Art, som ska arbeta med "catering Sushi och Smörgåstårtor". Företrädare för bolaget är Anneli Hallberg, 38 år.

Lindesberg

I Lindesberg bildades sju nya företag i juni:

• Skvatten AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "kapitalförvaltning". Företrädare för bolaget är Marcus Jonasén, 37 år, och Carolina Jonasén Frogedal, 43 år.

• Sarbaz Qader AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "restaurangverksamhet". Företrädare för bolaget är Sarbaz Mohammed Qader, 30 år, och Marof Abdulkhaliq Marof Marof, 37 år.

• Frida Aspelin AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "huvudsakligen att bedriva försäljning och renovering av begagnade föremål, samt försäljning av inredning och livsmedel, konstnärligt skapande och konsultverksamhet i anslutning härtill". Företrädare för bolaget är Frida Aspelin, 23 år, och Henriette Gustafsson, 52 år.

• Arob AB, som ska arbeta med "direkt eller indirekt äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt annan fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Alexander Richardsson, 31 år, och Oscar Willy Bürgemeister, 46 år.

• Trollkarlens Fru, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "butikshandel, presentartiklar, inredning, husgeråd". Besöksadress är Krakow. Företrädare för bolaget är Stig Holm, 59 år, och Eva-Lena Meison, 61 år.

• Eriksson och Anderbert i Lindesberg AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "verksamhet med grossist- och butiksförsäljning av profilkläder, skyddskläder, skyddsskor, annan skyddsutrustning och förnödenheter". Företrädare för bolaget är Daniel Eriksson, 42 år, Anneli Anderbert, 55 år, och Carolina Vilhelmsson, 31 år.

• Linde Lokalen AB ska bedriva följande verksamhet: "består av handel med egna fastigheter". Företrädare för bolaget är Johan Svensson, 38 år, och Håkan Öfverström, 35 år.

Karlskoga

I Karlskoga bildades sju nya företag i juni:

• Xpedition Earth, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "filmproduktion, digital marknadsföring, streaming, videoredigering, manusregi, skådespeleri och artistisk verksamhet". Företrädare för bolaget är Jesse James Wahlberg, 38 år.

• Sagoheim ska syssla med verksamhet inom följande områden: "muntligt sagoberättande". Företrädare för bolaget är Stina Gray, 29 år.

• Cleanauto Detailing Sweden AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "försäljning av bilvårdsprodukter, verkstadsutrustning, fordonsvård och tillbehör". Företrädare för bolaget är Adam Helander, 27 år, och Felicia Berg, 26 år.

• Christian, Linda & Gustav Invest AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta aktier". Företrädare för bolaget är Stefan Olsson, 53 år, Johanna Olsson, 45 år, och Joakim Ringman, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB.

• Stall Myth's Legacy Kommanditbolag, som ska arbeta med att "äga och bedriva avels- och tävlingsverksamhet med hästar". Företrädare för bolaget är Stall Kenny AB och Kenny Thörnblom, 58 år.

• Be Montera AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "montera padelanläggning". Företrädare för bolaget är Lars Best, 55 år, Oliver Best, 30 år, och Joakim Englund, 31 år.

• Skogslugnet, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "massage för hästar, även människor och hund". Besöksadress är Linnebäck 615. Företrädare för bolaget är Rebecka Lund, 23 år.

Hallsberg

I Hallsberg bildades fyra nya företag i juni:

• NA Fastigheter Förvaltning 6 AB ska bedriva följande verksamhet: "äga och förvalta fast egendom, idka annan förmögenhetsförvaltning". Företrädare för bolaget är Per Joakim Nilsson, 49 år, Curt Ture Lennart Nilsson, 69 år, Åsa Karlman, 43 år, Ingemar Alf Roland Nilsson, 75 år, Per Nilsson, 40 år, och Sebastian Månsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB.

• Forntomta Fiberförening Ekonomisk Förening, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och tele kommunikation". Besöksadress är Testa Testatorpet 158. Företrädare för bolaget är Johnny Karlsson, 53 år, Lennart Hedlund, 39 år, Gösta Lennart Hedlund, 66 år, David Strömberg, 31 år, och Henrik Östensson, 52 år.

• Thebo Fastigheter AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Bengt Samuel Thedéen, 45 år, och Charlotte Lybeck, 42 år.

• Vinala Fastighets AB, som ska arbeta med att "äga och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Karin Thedéen, 40 år, och Anders Månsson, 37 år.

Örebro

I Örebro bildades 78 nya företag i juni:

• Advokat Richard Larsson AB, som ska arbeta med "advokatverksamhet". Företrädare för bolaget är Richard Larsson, 49 år, Bo Magnus Arntell, 46 år, och Per Modin, Ernst & Young Aktiebolag.

• Mr Troeng Invest AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta aktier i rörelsedrivande bolag". Företrädare för bolaget är Rickard Troéng, 35 år, och Mariana Sinisalu, 31 år.

• Webbstart Sverige Handelsbolag, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "domäntjänster, webbhotell, serverhotell, serversupport, samt konsultering och utveckling av webbsäkerhet". Företrädare för bolaget är Bunnybloyt Ekonomisk Förening, Bo Pettersson, 65 år, Britt-Marie Pettersson, 63 år, Ninis Blomerus, 35 år, och Bunny J V W F A T S Blomerus, 14 år.

• Sofia Sjöström Kommunikation AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "kommunikation, mediaträning, utbildning, moderator, programledare". Företrädare för bolaget är Sofia Almqvist Sjöström, 42 år, och Petter Sjöström, 39 år.

• Eri Butik Handelsbolag ska syssla med verksamhet inom följande områden: "specialiserad butikshandel, kosmetika och hygienartiklar och frisörsalong". Företrädare för bolaget är Gosher Habte, 30 år, och Shewit Yemane Tekle, 29 år.

• Wap Stora Höga AB ska bedriva följande verksamhet: "uthyrning av padelbanor till privatpersoner och företag". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Johan Adolfsson, 34 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 40 år, och Joakim Wiklander, 36 år.

• Wap Stäket AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "uthyrning av padelbanor till privatpersoner och företag". Besöksadress är Nastagatan 11. Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Johan Adolfsson, 34 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 40 år, och Joakim Wiklander, 36 år.

• Wap Sunne AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "padelverksamhet, restaurangverksamhet, sportkonsultation, konferens, spa, gym, upplåta lokaler för näringsidkare, äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Daniel Malmqvist, 40 år, Johan Wiklander, 40 år, och David Hedlund, 41 år.

• Wap Säffle AB ska bedriva följande verksamhet: "padelverksamhet, restaurangverksamhet, sportkonsultation, konferens, spa, gym, upplåta lokaler för näringsidkare, äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Daniel Malmqvist, 40 år, Johan Wiklander, 40 år, och David Hedlund, 41 år.

• Startup Rocket AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "sker via internet och bygger på hjälpa människor att bli entreprenörer genom onlinekurser, digitala verktyg och mallar till affärsplaner". Besöksadress är Lövstagatan 9A. Företrädare för bolaget är Hannes Rydell, 21 år, och Sirpa Paananen Rydell, 56 år.

• Wap Torsby AB, som ska arbeta med "padelverksamhet, restaurangverksamhet, sportkonsultation, konferens, spa, gym, upplåta lokaler för näringsidkare, äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Daniel Malmqvist, 40 år, Johan Wiklander, 40 år, och David Hedlund, 41 år.

• Nördliv kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "har till syfte att producera en podcast samt nyhetsartiklar och recensioner mm, med inriktning kring "Nördkultur"". Företrädare för bolaget är Fredrik Olsson, 41 år, Lotta Leissner, 33 år, och Maxx Löfström, 32 år.

• Örebro Körcenter AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "trafikskoleverksamhet och körkortsutbildning". Företrädare för bolaget är Hawar Khosrawi, 30 år, och Chinoor Palanijafi, 29 år.

• Tnk Media AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "verksamhet inom media med inriktning på film, musik, foto, streaming och reklam". Företrädare för bolaget är Thomas Nilsson, 62 år, och Kristoffer Nilsson, 23 år.

• Gröna Rutan AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "fönsterhantverk i form av renovering av fönster, dörrar, byggnadsdetaljer, samt nytillverkning". Företrädare för bolaget är Nina Zita, 43 år, och Thom Persson, 36 år.

• Edestyrkan AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "handel, installation och service av kyl- värmeanläggningar, äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Rickard Björk, 49 år, Alfhild Victoria Andersson, 50 år, Robert Björk, 54 år, Fredrik Björklund, 35 år, och Björn Bäckvall, Ernst & Young Aktiebolag.

• Simli Sustainable AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "diverse upprustningsarbeten av industriella lokaler och konsultverksamhet inom utveckling och förändringsarbete". Företrädare för bolaget är Simon Gunnarsson, 31 år, Lisa Gunnarsson, 27 år, och Mona Eriksson, 60 år.

• Slo Invest AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning". Företrädare för bolaget är Sait Oktay, 32 år, och Linda Oktay, 34 år.

• Global Sports Management Agency, som ska arbeta med att "köpa och sälja sporttillbehör". Företrädare för bolaget är Zaid Yasin, 37 år.

• Helarod Agency, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "digital marknadsföringskonsult". Besöksadress är Lövstagatan 20. Företrädare för bolaget är Henrik Lara Rodriguez, 26 år.

• S.m Design & Interiör ska bedriva följande verksamhet: "internethandeln med inredningsartiklar". Företrädare för bolaget är Sofia Mikaelsson, 35 år.

• Wowoah Performance kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "att bedriva talangutveckling inom fotboll". Företrädare för bolaget är Samuel Wowoah, 45 år.

• Fmh Taxi AB ska bedriva följande verksamhet: "taxiverksamhet". Företrädare för bolaget är Falah Hamade, 38 år, Mohamed Ali Hamadi, 49 år, Hassan Abou El Hassan, 37 år, och Linnéa Hamade, 37 år.

• LR Örebrohus AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "föreläsning om psykisk ohälsa, publicera litteratur, bygga bostadshus, sälja, förmedla och förvalta fastigheter". Företrädare för bolaget är Richard Strömvall, 43 år, och Gösta Fredriksson, 64 år.

• Smm AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "person-och godstransporter, lokalvård". Besöksadress är Visgatan 3 L. Företrädare för bolaget är Hirsi Gesey Mohamud, 53 år, och Tahlil Bulale, 56 år.

• Cortex Unicorn AB, som ska arbeta med "konsulttjänster inom mjukvaru- och elektronikutveckling samt utveckling och tillverkning av elektronik för prototyping". Företrädare för bolaget är Andrejs Bondarevs, 31 år, och Fredrik Hillbom, 31 år.

• Sir 2By Förvaltning AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "handel och förvaltning av fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Torbjörn Evaldsson, 63 år, och Alma Evaldsson, 23 år.

• Tw Music Ekonomisk Förening ska syssla med verksamhet inom följande områden: "artistisk verksamhet (inklusive musikaliskt framförande i studio, under konserter, genom låtskrivande och kringliggande verksamhet som har med artistens varumärke att göra". Företrädare för bolaget är Filip Burman, 23 år, Martin Spåman, 23 år, Dennis Thunell Karabegovic, 22 år, Oskar Westlin Ögren, 21 år, och Felix Lindquist, 23 år.

• Malin Bilock, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "coachning inom stresshantering, stresskartläggning, personlig utveckling, självledarskap, mental träning, hälsa och karriär". Företrädare för bolaget är Malin Lindberg Bilock, 32 år.

• Hesc AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "konsultverksamhet inom ekonomi samt äga och förvalta aktier i dotterbolag". Besöksadress är Mosås 155. Företrädare för bolaget är Erik Tengroth, 34 år, och Carolin Tengroth, 33 år.

• Mo Retail AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Albin Bergström, 24 år, Adam Widlund, 24 år, och Rolf Öhlund, 23 år.

• Winy Konsult AB, som ska arbeta med "medicinsk konsultverksamhet inom specialistvård samt utbildningsverksamhet inom medicinsk utbildning inom offentlig samt privat verksamhet". Företrädare för bolaget är Thomas Widmark, 44 år, och Karin Nyström, 43 år.

• Glasrepan Örebro AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "slipning, lagning och reparationer av alla typer av glas". Företrädare för bolaget är Göran Blom, 57 år, och Catarina Jonsson, 53 år.

• Hästhagen På Torps Gård Invest AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "förvalta fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Björn Johansson, 45 år, och Fredrik Berggren, 32 år.

• Hästhagen Projekt På Torps Gård AB ska bedriva följande verksamhet: "äga, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsprojekt". Företrädare för bolaget är Björn Johansson, 45 år, och Fredrik Berggren, 32 år.

• Flashtest AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli att "sälja medicinska tester mot företag". Företrädare för bolaget är Edward Akopian, 20 år, och Alexander Yolki, 25 år.

• Cito Byggteknik AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med att "rita, kalkylera och utföra byggnations- och anläggningsarbeten". Besöksadress är Myrbacksgatan 17G. Företrädare för bolaget är Jonas Nytorp, 59 år, Sara Barton, 32 år, och Filip Nytorp, 25 år.

• Studio V AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsulterande verksamhet inom arkitektur, design, byggteknik och mjukvaruutveckling samt försäljning av relaterade tjänster och produkter (digitala verktyg inom arkitektur)". Företrädare för bolaget är Viktoria Henriksson, 31 år, och Pär Bratt, 31 år.

• Dvi Restaurang AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "restaurangverksamhet". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Johan Adolfsson, 34 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 40 år, Joakim Wiklander, 36 år, och David Hedlund, 41 år.

• Centrum Fysioterapi Örebro AB ska bedriva följande verksamhet: "verksamhet inom fysisk och psykisk hälsa och rehabilitering med fokus på fysioterapi, kognitiv terapi samt utbildning". Företrädare för bolaget är Eva Timan Söderblom, 59 år, och Cecilia Söderblom, 32 år.

• D.rb Handelsbolag, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "ett handelsbolag som säljer resor, övernattning och andra resetjänster, antingen egna eller som agent för olika tjänstehållare som flygbolag, hotell, hyrbilsfirmor". Företrädare för bolaget är Hani Franzén, 22 år, och Ayat Hassan Jumha, 25 år.

• Liljeson Bygg AB, som ska arbeta med "byggnation och renovering av fastigheter". Företrädare för bolaget är David Liljeson, 47 år, och Jenny Liljeson, 47 år.

• Rik i Örebro Ekonomisk Förening, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och med ett övergripande syfte att ha en positiv inverkan på invandrarkvinnors möjligheter på arbetsmarknaden samt på möjligheten att driva företag". Företrädare för bolaget är Eszter Engström, 74 år, Rachida Ettalbi, 47 år, Martin Mestanza Haro, 57 år, Fatiha Mountagui, 57 år, Khadija Omar, 55 år, och Chero Jalal Ahmad, 47 år.

• Meadow Skerry AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom". Företrädare för bolaget är Johan Seger, 55 år, och Åsa Seger, 55 år.

• Agbo Electronics, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "leverera underkonsult tjänster inom: - drivsystem (power converters) design och tillverkning till off-grid applikationer, El-bilar, och tåg - EMC frågor på drivsystem". Företrädare för bolaget är Agbor Enohnyaket, 45 år.

• Ovria Förvaltning AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "kapitalförvaltning". Besöksadress är Vallare Walls gata 9. Företrädare för bolaget är Dimitra Markopoulou, 38 år, och Per Askengren, 54 år.

• Dvi Group AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "äga och förvalta värdepapper i form av dotter- och intressebolag". Företrädare för bolaget är Pontus Gustafsson, 54 år, Marcus Ericsson, 30 år, Johan Wiklander, 40 år, Joakim Wiklander, 36 år, och David Hedlund, 41 år.

• Bostadsrättsföreningen Boklok Lyckoåsen ska bedriva följande verksamhet: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning". Företrädare för bolaget är Rolf Magnus Hedman, 48 år, Göran Eriksson, 67 år, Maria Svärd Wänt, 45 år, och Monica Ström, 52 år.

• Willbe AB, som ska arbeta med "konsultverksamhet inom IT, ljud, bild, el- och fastighetsautomation samt snickeri". Företrädare för bolaget är Johan Ståhlgren, 42 år, och Therése Ståhlgren, 40 år.

• Bostadsrättsföreningen Hjälmare Hage 1 ska syssla med verksamhet inom följande områden: "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning". Företrädare för bolaget är Ivan Karlsson, 68 år, Torsten Falk, 74 år, Per-Åke Noaksson, 72 år, och Verner Lars-Erik Örde, 74 år.

• Crew4Padel Sverige AB ska bedriva följande verksamhet: "marknadsföring samt försäljning av tjänster och produkter inom padel". Företrädare för bolaget är Martin Solin, 43 år, Niklas Bärve, 43 år, Mikael Gustavsson, 51 år, Jan Hagström, 44 år, och Anna Johansson, 42 år.

• Accao AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "redovisnings- och lönetjänster samt konsultverksamhet och utbildning inom redovisning". Besöksadress är Skolmästaregatan 3 B. Företrädare för bolaget är Ida Hertin, 21 år, och Stefan Hertin, 59 år.

• Philip Mårtensson AB kommer att driva verksamhet inom dessa områden: "konsultverksamhet företrädesvis inom IT, utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva". Företrädare för bolaget är Philip Mathias Mårtensson, 30 år, och Annika Nilsson, 31 år.

• Atlantic Crossing AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "rekrytering och bemanning av kvalificerad arbetskraft som hanteras av en teknisk plattform". Företrädare för bolaget är Karl Frostensson, 58 år, Lars Erik Hjältman, 54 år, Gustav Frostensson, 24 år, och Åsa Frostensson, 57 år.

• Björkebo Redovisning AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultverksamhet och rådgivning inom redovisning och företagsorganisation". Företrädare för bolaget är Monika Krona, 42 år, och Magnus Grabö, 50 år.

• Vibyrallarn AB, som ska arbeta med "föremålet för verksamheten är att förvalta värdepapper". Företrädare för bolaget är Fredrik Ahl, 55 år, och Anna Jansson, 44 år.

• Edvards Reparationsverkstad ska bedriva följande verksamhet: "utföra reparationer på alla typer av mobiltelefoner, surfplattor och datorer". Företrädare för bolaget är Hamilton Tatarian, 40 år.

• David Batan Invest AB ska syssla med verksamhet inom följande områden: "förvalta lös egendom, såsom aktier i dotterbolag". Företrädare för bolaget är David Batan, 38 år, och Theodora Helen Sara Batan, 37 år.

• S.e.t Logistik AB, vars sysselsättning enligt verksamhetsbeskrivningen ska bli "konsultverksamhet inom logistik, transport och entreprenad sektorn". Företrädare för bolaget är Erik Tornehagen, 46 år, och Evelina Tornehagen, 46 år.

• Simon Bylund AB, som enligt verksamhetsberättelsen ska jobba med "syftet är att bedriva primärt konsultuppdrag inom sjukvård som läkare". Besöksadress är Karlslundsgatan 11A. Företrädare för bolaget är Simon Bylund, 29 år, och Susanne Bylund, 55 år.

• Björkebo Alltjänst AB, som ska arbeta med "uthyrning av maskinförare samt lastbilschaufför, renhållning samt grönyteskötsel". Företrädare för bolaget är Magnus Grabö, 50 år, Monika Krona, 42 år, och Britt Inger Marianne Olsson, 74 år.

• Kexx Kultur AB, vars rörelse kommer att bedriva följande verksamhet: "musikbolag". Företrädare för bolaget är Martin Qvarfordt, 34 år, och Tim