LISTA: Här är årets nya julmusik – ”Är gärna julens prinsessa”

– Vi märkte att våra grannar plötsligt började pynta sitt hus med juldekorationer i våras, som ett sätt att förmedla glädje. Jag har alltid varit besatt av julen och tänkt att jag ska göra ett julalbum "någon gång". Det kändes som att det var dags, säger hon till TT.

Trainor berättar att hon spelade in sången i sin hemmastudio. "A very Trainor Christmas" består av sex nya låtar, skrivna av Meghan Trainor själv, och tolv tolkningar av amerikanska julklassiker som "Winter wonderland" och "White Christmas" – den sistnämnda i duett med komikern Seth McFarlane. Det finns även fler samarbeten på skivan.

– "Rudolph the red-nosed reindeer" gjorde jag ihop med mina småkusiner och på "Have yourself a merry little Christmas" sjunger jag med min pappa Gary. Jag blev överlycklig när Seth tackade ja, men allra lyckligast när mina idoler i Earth, Wind & Fire gick med på att sjunga in min låt "Holidays", säger hon.

Samarbetet beskriver hon som en barndomsdröm och något hon har haft på sin "bucket list".

– Det var nästan livsomvälvande. Att de gick med på att spela in den och att de kunde tänka sig att göra en musikvideo tillsammans med mig. De var supertrevliga och brydde sig verkligen om att det skulle bli så bra som möjligt, trots alla restriktioner vi var tvungna att följa.

Själv börjar Meghan Trainor pynta och peppa inför julen direkt efter Halloween, som i USA alltid firas den 31 oktober.

– Jag fyller år den 22 december så julen har en speciell plats i mitt hjärta. Jag brukar börja med att lyssna på Frank Sinatras julalbum. Det har en så lugn och mysig känsla, sedan går jag på de tyngre grejorna. Jag har haft på mig jultröja varje dag senaste tiden, just som gravid är det skönt att gömma sig i stora tröjor.

Förhoppningen är att någon låt på "A very Trainor Christmas" kanske kan komma att spelas år efter år och hon själv till slut förknippas med julen, precis som Mariah Carey och hennes "All I want for Christmas".

– Jag anser att Mariah Carey är julens drottning. Jag hade gärna velat vara julens prinsessa.

Att det är ett speciellt år, med karantän och en global pandemi, gör att julmusiken förmodligen kommer att få extra stor betydelse. Det verkar både artister och musikindustrin tro, eftersom det tycks släppas fler jullåtar än någonsin.

– Jag vill ge folk något att dansa till för att tänka på annat. Det har hjälpt mig under den här tiden. Musik är terapi. Albumet är tillägnat alla som har haft ett riktigt skitår. Jag hoppas att vi åtminstone kan få dem att le.

Den inställda turnén och tiden i karantän gjorde att 26-åriga Meghan Trainor och hennes man, skådespelaren Daryl Sabara, valde att bilda familj lite tidigare än det var tänkt.

– Det var ju meningen att jag skulle turnera med Maroon 5. Jag hade tänkt att vi kanske skulle börja försöka skaffa barn nästa år, men nu när det blev inställt så kände jag att "okej, då kan vi lika gärna börja försöka nu". Jag kommer att vara i åttonde månaden under julfirandet med familjen, så det känns extra mysigt.

Fakta: De släpper också julalbum i år

Iiris Viljanen – "En finsk jul"

Arvingarna – "När snön faller ner"

The Mamas – "All I want for December" (ep)

Jamie Cullum – "The pianoman at Christmas"

Carrie Underwood – "My gift"

Lady A – "On this winter's night"

Annie Lennox – "A Christmas cornucopia"

Tori Amos – "Christmastide"

Fakta: De släpper julsinglar i år

Victor Crone – "These days (longing for Christmas)"

Jan Johansen – "Nånting som alla kan få se"

The Boppers – "Please come home for Christmas" och "Dig that crazy Santa Claus"

Danny och Niello – "Kungar av december"

Alvaro Estrella – "Mistletoe"

Kadiatou – "White Christmas" och "Christmas night with you"

Liam Payne – "Naughty list"

Carly Rae Jepsen – "There's not Christmas till somebody cries"

Sam Smith – "The lighthouse keeper"

Gwen Stefani – "Sleigh ride"

The Offspring – "(Christmas) baby please come home"

Keith Urban – "I'll be your Santa tonight"

Fakta: Meghan Trainor

Född 1993 i Massachusetts, USA. Slog igenom stort med singeln "All about that bass" 2014. Låten tog sig upp i topp på Billboardlistan och sålde i elva miljoner exemplar. 2016 tilldelades hon en Grammy för bästa nya artist.

Hon är jurymedlem i talangprogrammet "The four" och gift med skådespelaren Daryl Sabara, känd från "Spy kids".

Ann Edliden/TT