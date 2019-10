LISTA: Här är de ni nominerat till NA:s kulturpris – hittills: Nu är sista chansen

NA:s kulturpris har delats ut sedan 1980. Priset ska gå till en person eller en grupp som är verksamma i NA:s spridningsområde. Pristagaren ska vara i ett aktivt skapande skede av hög klass inom något traditionellt konstnärligt område, eller aktiv inom forskning inom nämnda områden. Även den eller de som främjat sådan verksamhet kan belönas.

► Så nominerar du...

Nomineringarna kan mejlas till [email protected]

Du kan även skicka in din anmälan till: NA, Marknadsavdelningen, 701 92 Örebro. Märk kuvertet ”Kulturpristagare”.

Här är de som hittills nominerats:

► Lerbäcks teater

”På ett mycket skickligt sätt kombineras musik med teater.”

► Björn Johansson, körledare Karolinskas kammarkör

”Det han har investerat i de unga kan inte skattas nog högt, de bär med sig en rikedom resten av deras liv.”

► Marie J:son Lindh, körledare och organist i Nora kyrka

”Har ett kontaktnät som gör att vi i Nora ofta får njuta av både modern musik och vacker klassisk musik.”

► Tobias Karlsson, dansare och profil som nyligen släppt en självbiografi

► Ingela Agger och Lars Agger, konstnärer och musikarrangörer

”Deras oförtrytliga engagemang för kultur i flera former.”

► Magnus Wahman, fotograf

”Hans bok In New York vimlar av fantastiska människoporträtt med en politisk underton som väcker både tanke och nyfikenhet.”

► Helena Hedlund, skådespelare, dramatiker och författare

”Hon är en sann humanist som vänder och vrider på sina karaktärer och låter dem ha både fina och lite fula sidor, precis så som vi människor har.”

► Mohlavyr, musiker

”För hennes projekt ”Kära kropp” som sätter fingret på vår tids stora problem med kroppshat.”

► Föreningen spelrum

”Spelrum skapar glädje, bidrar till integration, mångkulturell gemenskap och genererar stor kreativitet.”

► Örebro Kammarmusikförening

”För deras engagemang i och arbete med att erbjuda högklassig kammarmusik i Örebro.”

► Bach to Örebro

”Att J.S. Bachs samtliga stora sakrala verk för kör och orkester framförs i Örebro i en samlad serie 2018–2020 är helt fantastiskt.”

► Niclas Jonsson, klubbarrangör

”Niclas sliter dag och natt för alla projekt han är involverad i: Klubb Mono, Knaster, Live at Heart, Punkfest Örebro – you name it.”

► Eva Eastwood, musiker

► Fredagskören för funktionsnedsatta personer vid Hagakyrkan i Örebro

► Jonas Hedlund, skådespelare

”Jonas har under 2019 medverkat i sex olika teaterföreställningar i Örebro län.”

► Björn ”Lycklig” Wallgren och Ki Sandholm, driver artist- och eventbyrån Kulturaktiebolaget

”Utan dessa båda personer skulle kulturlivet i Örebro definitivt vara betydligt torftigare.”

► Örebro Musikförening

”Tre somrar i rad har nu Örebro Allsång bjudit publiken på allsångskvällar i Wadköping.”

► Whispering band, storband

”Örebro har världens äldsta ännu verksamma storband som är mer aktiva än någonsin.”

► Thomas Johansson, Fashion Pack

► Ung Teater Karlskoga

”Viktiga både för kulturlivet på sin hemort och som gjort en stor insats för en mer öppen, tolerant och demokratisk framtid.”

► Anders Ekstrand, körledare

”Ibland får man känslan av att vara med i en stor familj av musikalitet.”

► Lena Andersson, driver teatergruppen Seesam på Örebro kommuns aktivitetshus Kraften

”Med hjälp av ideella personer leder hon teatergruppen, som består av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, att bjuda på fantastiska föreställningar.”

► Anna Hentilä Wretling, dansare som driver DansCenter i Karlskoga

► Lördagsmusiken i Nikolai kyrka

”Lördagsmusiken är välbesökt och älskad av många besökare.”

► Anna Claesson, fotograf

► Örebro Punkfest

”Festivalen växer år för år i rak motsats till utvecklingen i andra städer där liveställen stängs ner.”

► Gunn Sjöstedt, släktforskare och lokalhistoriker

”En kulturgärning för hembygden som är väl värd att belöna.”

► Kristina Algotsson, körledare

”Kristina är ett stort energiknippe, som med sin musikalitet, skicklighet och tålamod får oss att inse körsångens sanna glädje.”

► Andreas Svensson, musiker

”Glädjer oss gamla och många andra.”